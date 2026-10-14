Tras cerrar locales, la marca de ropa Zhoue entró en concurso y debe miles de millones

Con pasivo multimillonario y cuentas embargadas por ARCA, la firma cerró franquicias y locales en los principales shoppings de la Argentina

La industria textil se ubica en el pelotón de rubros que más sufren el impacto de las importaciones indiscriminadas y la caída de las ventas por la pérdida del poder adquisitivo. En ese contexto, otra marca de peso acaba de oficializar el mal momento que atraviesa: Zhoue, la reconocida etiqueta de indumentaria femenina con fuerte presencia en los principales shoppings del país, se presentó en concurso preventivo de acreedores tras acumular deudas por casi $6.000 millones, 702 cheques rechazados por $1.393 millones, cuentas bancarias cerradas y embargos judiciales. Con ese movimiento, la compañía busca afrontar su crisis por dedudas millonarias y liquidación de locales para evitar la quiebra.

El control de la marca corresponde a Zowner SA, una sociedad fundada en 1998 y propiedad de Mauricio Del Mónaco y Griselda Nora Gelhorn. A lo largo de los años, la empresa montó un modelo integrado que abarcaba diseño, fabricación y comercialización desde su planta operativa en Villa Adelina. En su etapa de mayor expansión, la marca llegó a contar con ocho locales propios, más de 24 franquicias y una dotación de personal de más de 180 trabajadores.

Hoy, la estructura quedó reducida a su mínima expresión. En semanas recientes trascendió que la empresa conservaría apenas dos puntos de venta operativos: uno en Diego Carman 401, San Isidro, y otro en Unicenter Shopping, además de ventas directas desde fábrica y un canal online con poco stock.

En contrapartida, dejó de tener presencia en centros comerciales como Abasto, Alto Avellaneda, Soleil, Distrito Arcos, Alto Rosario, Patio Olmos y desactivó locales en Rosario.

Cuánto debe Zhoue y cuál es su pasivo judicial

La presentación realizada ante la Justicia Comercial expone la magnitud del colapso patrimonial. Se conoció que Zowner declaró un pasivo total de $5.939,8 millones al 31 de julio de 2026, frente a un activo de $1.537,3 millones. Las disponibilidades líquidas en efectivo y bancos sumaban apenas $46,8 millones para hacer frente a obligaciones inmediatas.

El desglose de la deuda, indicaron fuentes como Ámbito, expone $2.405,5 millones en obligaciones fiscales y sociales, $2.005,1 millones con proveedores de bienes y servicios, $1.457,3 millones en pasivos financieros y $71,9 millones en compromisos laborales agrupados en 34 acreedores entre personal activo y exempleados.

En el escrito judicial, Zowner reconstruyó el origen del estrangulamiento financiero. La firma ubicó el inicio del deterioro en 2023, cuando incrementó un 50% la producción para la temporada invernal tras obtener crédito bancario. "Un invierno anómalamente cálido, con registros históricos de más de 28°C en agosto", perjudicó las ventas y permitió comercializar "solo el 20% de lo fabricado".

El excedente de stock atascó el capital de trabajo. A partir de la segunda mitad de 2024, la recesión del consumo y la competencia de prendas importadas profundizaron el mal momento financiero de la firma. Para sostener la operación mientras cobraba con cheques diferidos, la empresa acudió al descuento de valores en el mercado financiero pagando tasas de hasta el 140% anual.

"La recesión del consumo interno no encontró piso de volumen", argumentó Zowner, atribuyendo las dificultades a las "políticas de apertura de importación y un tipo de cambio favorable a los importadores". Asimismo, la firma sostuvo que los problemas "no resultan hechos aislados ni mucho menos imputables a la administración", sino al contexto que atraviesa la cadena textil.

Pedidos de quiebra y embargos de ARCA a Zhoue

El ahogo financiero derivó en la cesación de pagos formal hacia mediados de abril de 2026. Previamente, en febrero, ARCA ordenó embargos sobre sus cuentas por ejecuciones fiscales que hoy rozan los $727,9 millones, sumadas a otras 18 boletas de deuda en gestión judicial. En marzo, los bancos Credicoop, Macro, Provincia, Nación y Santander cerraron las cuentas operativas de la firma.

Sin acceso al sistema bancario, la compañía debió operar en efectivo y con plazos de compra acotados. En paralelo, y tal como detalló iProfesional, en el Juzgado Comercial N°1 tramitan cinco pedidos de quiebra impulsados por acreedores comerciales como Imagen Textil SA y Dacla Cueros SA.

A los reclamos de proveedores se añaden demandas por alquileres de locales. Cencosud inició acciones legales contra Zowner y sus accionistas por el local 2323 de Unicenter Shopping, reclamando la restitución del inmueble y $25,9 millones por facturas e indemnizaciones impagas. La empresa también enfrenta litigios promovidos por IRSA, Suola SA y Arcos del Gourmet.

La apertura formal del concurso preventivo —aprobada por el directorio en junio y ratificada por asamblea— aún aguarda resolución judicial. El caso de Zhoue se suma al proceso de reestructuración de otras firmas del sector como Textil Amesud, Textilana, Batuk, Trown y Lannot, en un marco donde la industria textil opera a menos del 50% de su capacidad instalada.