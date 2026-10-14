La autorización oficial incorpora derechos para vuelos de cabotaje y también internacionales de la compañía aérea de origen chileno

La aerolínea aún debe definir qué rutas comerciales específicas integrará a su operación local.

Argentina autorizó a la aerolínea chilena JetSmart a operar vuelos internos y de carga en el país.

El gobierno nacional autorizó a JetSmart Airlines S.p.A., la sociedad chilena del grupo aerocomercial, a explotar servicios regulares de pasajeros y cargas dentro de Argentina, además de operaciones internacionales.

La medida incluye derechos de tráfico de hasta novena libertad aérea, que permiten a una compañía extranjera transportar pasajeros entre destinos de otro país sin necesidad de conectar esos vuelos con su territorio de origen.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 27/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este miércoles 14 de octubre en el Boletín Oficial.

La autorización comprende las libertades tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena, dentro del marco bilateral vigente entre Argentina y Chile que, entre otras consecuencias, le permite ampliar las posibilidades operativas de la sociedad chilena de JetSmart.

La medida no representa el anuncio de nuevas rutas, frecuencias o aeronaves destinadas al mercado argentino ya que la empresa deberá definir ahora cuáles de los servicios autorizados incorporará efectivamente a su operación comercial.

El cambio que alcanza al cabotaje

La principal particularidad de la disposición oficial es la inclusión de las libertades octava y novena, vinculadas con operaciones dentro del territorio de un país distinto al de origen de la aerolínea.

La octava libertad permite efectuar transporte interno como parte de un servicio internacional, mientras que la novena habilita vuelos de cabotaje independientes de una conexión con el país de origen.

En este caso, la autorización fue otorgada específicamente a JetSmart Airlines S.p.A., identificada en el expediente como empresa de bandera chilena, con CUIT 30-71731423-5.

La distinción es importante porque el grupo también cuenta con una sociedad argentina que desarrolla operaciones comerciales en el país.

Por lo tanto, la novedad regulatoria corresponde a una empresa extranjera del grupo y debe diferenciarse de las habilitaciones otorgadas previamente a su estructura local.

La disposición establece una ruta de carácter amplio, que comprende puntos anteriores, intermedios, destinos dentro del territorio argentino y puntos posteriores.

Esa formulación permite desarrollar diferentes combinaciones de servicios, siempre dentro de los derechos de tráfico reconocidos y las condiciones regulatorias aplicables.

El acuerdo que abrió el mercado

La autorización tiene como antecedente central el Memorando de Entendimiento suscripto entre las autoridades aeronáuticas de Argentina y Chile el 23 de abril de 2024.

Se trata de un acuerdo que formó parte de la política de apertura aerocomercial impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, que avanzó en la ampliación de los derechos de tráfico disponibles para las compañías aéreas.

La disposición también menciona acuerdos bilaterales anteriores, celebrados en agosto de 1996 y abril de 2002.

El nuevo permiso se apoya en ese conjunto de instrumentos y en el Decreto 599/2024, que integra el marco regulatorio del transporte aéreo argentino.

El proceso de apertura también comprendió acuerdos con otros países sudamericanos, mediante los cuales se ampliaron las posibilidades de operación de aerolíneas extranjeras.

Qué otras autorizaciones obtuvo JetSmart para volar en Argentina

La compañía ya había recibido autorizaciones administrativas para operar diferentes servicios en Argentina mediante otras sociedades como la de mayo de 2025, cuando la Subsecretaría de Transporte Aéreo autorizó a JetSmart Airlines Sociedad Anónima, identificada con CUIT 30-71521296-6, a explotar servicios regulares internos e internacionales en rutas que involucraran destinos argentinos y brasileños.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 13/2025, firmada el 16 de mayo y publicada el 30 de ese mes que, en sus fundamentos, indica que la compañía había acreditado los requisitos de capacidad técnica y económico-financiera exigidos por la legislación.

Posteriormente, en junio pasado, la autoridad aeronáutica autorizó a JetSmart Airlines S.A.S., de bandera colombiana, a operar servicios regulares internacionales entre Medellín y el Aeroparque Jorge Newbery.

Estos antecedentes muestran que las habilitaciones fueron otorgadas a sociedades diferentes, cada una bajo las condiciones correspondientes a su nacionalidad y a los acuerdos bilaterales aplicables.

La competencia en el mercado argentino

En la actualidad, JetSmart participa del segmento de aerolíneas de bajo precio o low cost y desarrolla operaciones en distintos mercados sudamericanos.

En Argentina compite mayormente con Aerolíneas Argentinas ya que Flybondi se encuentra sin operaciones y eon concurso preventivo de acreedores, además de enfrentar a otras compañías en rutas internacionales.

Su modelo comercial se basa en la comercialización diferenciada de servicios, con tarifas que pueden variar según el equipaje, la selección de asientos y otras prestaciones adicionales.