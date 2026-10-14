Con el préstamo se financiará bonificaciones para hogares vulnerables dentro del régimen que reemplazó la segmentación de usuarios por ingresos

Es parte de un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados.

El Gobierno aprobó el modelo de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta u$s500 millones para financiar bonificaciones al consumo de gas de hogares vulnerables, en el marco de la reorganización del sistema nacional de subsidios energéticos.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1178/2026, publicado este miércoles 14 de octubre en el Boletín Oficial, que aprobó el modelo del contrato de préstamo BID 6174/OC-AR.

El financiamiento corresponde al programa Apoyo a la Focalización de Subsidios Energéticos con Protección a Hogares Vulnerables, cuya ejecución estará bajo responsabilidad del Ministerio de Economía.

La operación se incorpora al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, establecido a fines de 2025 para reemplazar la segmentación residencial que distinguía a los usuarios según tres niveles de ingresos.

El esquema detrás de las bonificaciones

El programa respaldado por el BID contempla asistencia al consumo energético de los hogares vulnerables y actividades institucionales vinculadas con la administración del sistema.

El decreto identifica como anexo principal el modelo contractual IF-2026-82356987-APN-SSRFI#MEC, que integra la documentación oficial de la operación, además de incorporar las políticas del BID para la contratación de consultores y para la adquisición de bienes y obras.

El cambio que comenzó en enero

El antecedente central para entender este préstamo es el Decreto 943/2025, publicado el 2 de enero pasado, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La nueva normativa unificó los subsidios nacionales para electricidad, gas natural, gas propano por redes y gas licuado de petróleo en garrafas de 10 kilos.

También eliminó la segmentación residencial que dividía a los usuarios en los niveles N1, N2 y N3 y en reemplazo de ese esquema, estableció una categoría de hogares que requieren asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.

La modificación incluyó la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, denominado ReSEF, utilizando como base la información del anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía.

Los usuarios que ya estaban inscriptos quedaron exceptuados de realizar una nueva inscripción obligatoria, aunque pueden actualizar sus datos.

Los criterios para recibir asistencia

El régimen establece criterios de inclusión y exclusión destinados a identificar a los hogares que necesitan asistencia estatal.

Entre los parámetros utilizados aparecen los ingresos del grupo familiar y determinados indicadores socioeconómicos y patrimoniales.

También se contemplan situaciones particulares relacionadas con certificados de vivienda familiar, pensiones vitalicias para veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y determinadas condiciones de discapacidad.

La Secretaría de Energía puede evaluar indicadores patrimoniales que permitan determinar la capacidad de pago de los hogares, además de contemplar cruces de información con organismos públicos para verificar las condiciones de acceso.

La normativa también establece mecanismos de revisión para aquellos usuarios que consideren incorrecta su situación dentro del registro.

Los límites al consumo subsidiado

El nuevo esquema mantiene bonificaciones sobre bloques de consumo definidos por la regulación.

Para electricidad, el Decreto 943/2025 estableció bloques base de 300 kWh para enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y de 150 kWh para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

En gas natural se conservaron los bloques de consumo establecidos por regulaciones anteriores, que contemplan diferencias según las características de los usuarios y las zonas del país.

Los consumos que superan los volúmenes máximos subsidiables quedan fuera de las bonificaciones correspondientes.

El préstamo aprobado este miércoles se incorpora a ese esquema, pero no modifica por sí mismo los requisitos de acceso ni los porcentajes de asistencia.

La administración del préstamo

El Ministerio de Economía actuará como organismo ejecutor mediante la Secretaría de Energía, mientras que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales tendrá a cargo la gestión operativa, financiera, contable, presupuestaria, de adquisiciones y monitoreo.

También participará el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad como organismo subejecutor de determinadas actividades institucionales.

El decreto autoriza al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a suscribir el contrato correspondiente.

Además, habilita modificaciones posteriores, siempre que no alteren sustancialmente el destino de los fondos, incrementen el monto del préstamo o cambien el procedimiento arbitral previsto.