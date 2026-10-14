Tarifas, combustibles y alimentos, detrás de la inflación de los próximos seis meses

Un informe de Oxford Economics proyecta subas de precios mayores a las previstas por el mercado, impulsadas por tarifas, combustibles y alimentos

Los alimentos, la energía y los combustibles aparecen entre los factores que pueden mantener los aumentos de precios por encima de las expectativas del mercado durante los próximos seis meses.

El escenario combina posibles recortes de subsidios energéticos, una transmisión lenta de las bajas internacionales del petróleo a los surtidores y factores estacionales, mientras el consumo continúa condicionado por las tasas de interés reales elevadas y el escaso crecimiento de los salarios.

La proyección pertenece a Oxford Economics, que en un informe publicado el pasado 13 de octubre anticipa una inflación mensual promedio del 2,1% durante los próximos seis meses, frente al 1,7% previsto por el consenso relevado por el Banco Central.

La consultora internacional también estima una inflación del 31% para todo el 2026 y del 24% para 2027, en comparación con los datos aportados por el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que el Banco Central publicó el 6 de octubre pasado.

Elaborado con las respuestas de 44 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación y 11 entidades financieras, relevamiento había previsto una inflación del 1,9% para septiembre, el mismo registro estimado por Oxford Economics, resultado que finalmente se concretó.

El INDEC confirmó que los precios acumularon un aumento del 23,6% durante los primeros nueve meses del año y registraron una variación interanual del 33,4%.

La diferencia entre Oxford Economics y el consenso aparece hacia adelante, teniendo en cuenta que la consultora identifica entre los factores que pueden sostener una trayectoria superior la evolución de los subsidios energéticos, los combustibles y los componentes estacionales.

Qué rubros impulsaron la inflación según el INDEC

En septiembre pasado, la aceleración estuvo concentrada principalmente en alimentos y vivienda.

Según Oxford Economics, los precios de los alimentos aumentaron 2%, una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de agosto, principalmente por la normalización de los valores de las verduras.

La consultora explica que ese proceso comenzó a mediados de año, después de la debilidad registrada durante 2025.

Los datos del INDEC muestran, además, que alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre la inflación mensual en casi todas las regiones.

La excepción fue el Gran Buenos Aires, donde el principal aporte correspondió a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En ese segundo frente, los mayores aumentos de los alquileres impulsaron la inflación de vivienda hasta el 3,1% mensual, tres décimas por encima del registro de agosto, mientras que Vivienda fue la división con el mayor incremento mensual.

El informe oficial muestra también una diferencia entre bienes y servicios ya que los primeros aumentaron 1,7% en septiembre, mientras los servicios avanzaron 2,4% y, en términos interanuales, acumularon un incremento del 41,9%, frente al 29,2% de los bienes.

Para los meses siguientes, Oxford Economics desplaza el foco desde los componentes que ya aceleraron hacia factores que todavía pueden modificar la trayectoria de los precios.

Cómo afectará el recorte de subsidios a las tarifas de energía

Uno de los principales fundamentos de la proyección es la evolución de los subsidios energéticos debido a que el trabajo de Oxford Economics considera que los recortes de subsidios a la energía podrían reanudarse durante 2027 y los incorpora entre las razones por las cuales espera aumentos superiores a los previstos por el consenso.

El escenario encuentra un antecedente inmediato en las decisiones oficiales sobre las tarifas a partir de medidas oficiales para mantener durante octubre una bonificación general del 50% para los consumos subsidiados de gas natural, que originalmente debía finalizar en septiembre, y estableció bonificaciones extraordinarias adicionales para determinados usuarios de electricidad y gas.

La decisión quedó establecida en la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía y el esquema contempla también un consumo base subsidiable de electricidad de 200 kWh mensuales para los hogares comprendidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Según informó oficialmente la Secretaría de Energía, las modificaciones previstas para octubre implican aumentos promedio del 1,64% en las facturas de electricidad y del 2,24% en las de gas natural.

Por qué el precio de los combustibles no bajará en los surtidores

Los combustibles constituyen otro componente que gana peso cuando el informe pasa de los datos de septiembre a las previsiones para 2027.

Durante septiembre, la inflación del transporte descendió una décima y se ubicó en el 1,5%, pese a que YPF aplicó aumentos promedio del 2% durante ese período, según Oxford Economics.

Hacia adelante, la consultora considera que las bajas de los precios internacionales del petróleo se trasladarán lentamente a los precios internos de los combustibles.

El informe relaciona esa previsión con el mecanismo de amortiguación de precios utilizado por YPF ya que, según Oxford Economics, la petrolera buscaría recuperar ingresos que dejó de percibir durante la aplicación de ese esquema, demorando el traslado de eventuales reducciones internacionales del crudo.

El impacto de la caída del consumo en la inflación

La trayectoria de los precios subyacentes presenta un movimiento diferentea partir de que la inflación núcleo descendió una décima y se ubicó en el 1,7% mensual, por debajo del índice general de septiembre.

Oxford Economics atribuye esa desaceleración a la debilidad de la demanda de los consumidores, en un contexto de tasas de interés reales elevadas y escaso crecimiento de los salarios reales.

La consultora considera que esas condiciones podrían continuar moderando la inflación núcleo, mientras que un documento del Banco Central informó que los préstamos al consumo se contrajeron durante septiembre, mientras las líneas destinadas a financiar actividades comerciales y aquellas con garantía real mostraron una expansión.

Se trata del Informe Monetario Mensual del BCRA, que indicó además que el crédito en pesos al sector privado se redujo en términos reales y desestacionalizados, aunque con comportamientos diferentes según el destino de los préstamos.

El escenario planteado por Oxford Economics combina así presiones provenientes de determinados componentes con una demanda que continúa actuando como factor de moderación sobre los precios subyacentes.

El efecto del clima y El Niño en los precios de los alimentos

Más allá de este dato, el informe de la consultora coloca a los alimentos como pieza fundamental de los aumentos que se vendrán a comienzos de 2027, aunque esta vez el factor ya no es la normalización de los precios de las verduras registrada durante este 2026 sino la evolución del clima y sus posibles efectos sobre la producción agrícola.

Oxford Economics señala que las mayores precipitaciones podrían favorecer las cosechas y reducir la inflación de los alimentos, pero plantea al mismo tiempo un escenario alternativo: lluvias excesivas e inundaciones podrían generar dificultades de abastecimiento y ejercer presión en sentido contrario.

La consultora ubica los principales efectos potenciales del fenómeno El Niño entre fines de este 2026 y comienzos de 2027 cuando la evolución de las precipitaciones y su efecto sobre las cosechas determinará cuál de los dos escenarios contemplados por Oxford Economics, una mayor oferta agrícola o dificultades de abastecimiento por inundaciones, comienza a materializarse.