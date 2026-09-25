YPF aumenta 1% el precio de sus combustibles desde este sábado, tras el salto del crudo

La petrolera aseguró que seguirá aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según oferta y demanda

YPF aumentará un 1% promedio los precios de la nafta y el gasoil en sus estaciones de servicio de todo el país a partir de las cero horas de este sábado, en un nuevo ajuste de los combustibles.

La decisión se conoce luego de que el petróleo Brent, utilizado como referencia para el mercado argentino, se ubicara por encima de los u$s100 por barril. Frente a esta situación, las principales petroleras privadas ya habían aplicado subas de entre un 2% y un 5% en los precios de los combustibles, mientras que YPF había mantenido sus valores durante algunos días antes de definir el nuevo incremento.

La compañía explicó que el ajuste se enmarca en el esquema de buffer de precios que comenzó a implementar en abril y que continúa vigente frente a la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre las cotizaciones internacionales del crudo.

"Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo", indicó la compañía en un comunicado.

Qué dijo YPF sobre el nuevo esquema de precios

Desde la petrolera señalaron que el mecanismo de buffer busca evitar que los movimientos bruscos del mercado internacional se trasladen de manera inmediata a los precios que pagan los consumidores en Argentina.

Según explicó YPF, este esquema permite sostener un acuerdo honesto con los consumidores y reducir el impacto de la volatilidad internacional sobre los valores locales. Al mismo tiempo, la empresa plantea que el mecanismo le permite acompañar el comportamiento de la demanda en un mercado con precios libres.

La compañía también ratificó que continuará utilizando su sistema de micropricing, mediante el cual modifica los valores de los combustibles en función de diferentes variables comerciales.

"YPF continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red", anticipó el comunicado oficial.

Qué explicó Horacio Marín sobre la nafta y el gasoil

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió al escenario de los combustibles durante una entrevista con radio Mitre y planteó que la compañía seguirá monitoreando la evolución del petróleo y los márgenes del sector.

"Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes que se están teniendo, porque esto dejó de ser algo de corto plazo", señaló.

En ese sentido, Marín explicó que YPF no necesariamente trasladará de manera automática los movimientos registrados por otras compañías al precio de sus combustibles.

"Algunas compañías aumentaron los precios. De cualquier manera, YPF va a ir moviendo en función de la demanda. Vamos a seguir con el proyecto que llamamos ‘’buffer’’: Yo te ayudo como me ayudás", afirmó.

El ejecutivo también remarcó que la petrolera seguirá utilizando el sistema de micropricing para definir los valores en los distintos puntos del país.

"Tenemos el proyecto de micropricing, y vamos a ir viendo cómo va la oferta y la demanda. Tenemos que ir viendo cómo se mueve el mercado, que es lo lógico", destacó Marin.