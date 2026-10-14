Un gobierno europeo vendió su aerolínea por más de 1000 millones de euros: quién la compró

El mercado aerocomercial internacional registró un movimiento financiero y estratégico de gran escala. El Gobierno de Portugal seleccionó formalmente la propuesta del Grupo Lufthansa en el proceso de reprivatización parcial de TAP Air Portugal, iniciándose la transacción para que el gigante alemán adquiera inicialmente una participación minoritaria del 44,9%, valorada en 1.025 millones de euros. La oferta contempla elevar el paquete accionario hasta el 49,9% por un monto total que alcanzará los 1.200 millones de euros (incluyendo acciones destinadas a los trabajadores y comisiones operativas).

La decisión, concretada en el año en que la firma lusa celebra 81 años de operaciones, se impuso tras un proceso competitivo frente al grupo franco-holandés Air France-KLM. La operación contempla salvaguardas operativas para el país ibérico: la transacción mantendrá la marca TAP, la sede corporativa en Portugal y el hub principal en Lisboa, además de impulsar las operaciones en Oporto, ampliar la flota y potenciar la división de Mantenimiento e Ingeniería con la nueva sede de Lufthansa Technik cerca de Oporto, proyectando superar los 1.000 empleos directos para 2030.

Venta de TAP Air Portugal: el guiño del CEO de Lufthansa y el peso clave en Sudamérica

Para el grupo alemán, la adquisición se enmarca en una clara estrategia de internacionalización orientada a consolidar su dominio en el mercado del Atlántico Sur. Carsten Spohr, Presidente del Consejo Ejecutivo y CEO de Deutsche Lufthansa AG, destacó las virtudes de la compañía integrada: "TAP Air Portugal es una aerolínea fuerte y rentable, nuestra socia de largo plazo en Star Alliance y líder en las rutas del Atlántico Sur. Tiene un modelo de negocio atractivo y empleados excepcionales. Esta decisión nos permite fortalecer de manera sostenible nuestra posición en el mercado sudamericano".

En la actualidad, TAP es la aerolínea líder a nivel mundial en la conectividad entre Europa y Brasil, operando más de 1.250 vuelos semanales a 89 ciudades (15 de ellas en América del Sur). Con la futura integración a la joint venture A++ en el Atlántico Norte y el respaldo financiero del holding alemán —que ya ofrece 353 vuelos semanales hacia Portugal—, la alianza no solo reforzará el puente aéreo con Brasil sino que genera expectativas sobre el despliegue de nuevas rutas intercontinentales en la región, posicionando a la Argentina como una plaza histórica de interés para la red conectada de Star Alliance.

TAP-Lufthansa: próximos pasos del acuerdo y plan estratégico

Tanto la cúpula de TAP como el grupo comprador remarcaron que el proceso avanza junto al Estado portugués y la entidad estatal Parpública para formalizar la documentación contractual final, sujeta a la posterior aprobación de los organismos reguladores y de competencia.

Carlos Oliveira, presidente del Consejo de Administración de TAP, valoró el esfuerzo de los trabajadores para llegar a este hito y aseguró que la alianza se traducirá en "oportunidades concretas de crecimiento y en una TAP más fuerte y competitiva". Hasta que se complete la transferencia definitiva de las acciones, la línea aérea mantendrá de forma independiente la ejecución de su plan estratégico definido para el período 2026–2035.