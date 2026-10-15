La distribuidora de electricidad busca ampliar su capacidad de financiamiento mientras se diversifica hacia el gas y otros negocios energéticos.

El capital financiará su expansión en los sectores de gas y combustibles.

Edenor analiza ampliar en u$s700 millones su programa global de Obligaciones Negociables (ON), para llevarlo hasta u$s2.400 millones, en medio de una expansión empresaria que incluye la adquisición de Metrogas y una diversificación hacia nuevos segmentos del mercado energético a partir de formar parte de la sociedad que pasará a controlar las operaciones del grupo brasileño Raizen en Argentina que incluyen la red de estaciones de servicio de Shell y una refinería en la localidad bonaerense de Dock Sud.

Para ampliar esa emisión, la distribuidora eléctrica que controla una sociedad propiedad de los empresarios José Luis Manzano; Daniel Vila y Mauricio Filiberti, convocó a una asamblea general ordinaria de accionistas para el próximo 12 de noviembre.

El objetivo del encuentro será el de obtener autorización para incrementar el monto máximo de su programa de emisión de ON simples, no convertibles en acciones.

La propuesta representa un aumento del 41,2% respecto del límite actualmente autorizado, de u$s1.700 millones, y constituye la segunda ampliación del programa impulsada por la distribuidora durante este 2026.

La nueva convocatoria se realizará bajo la presidencia de Daniel Marx y los accionistas de las clases A, B y C deberán considerar la ampliación del programa y las facultades que conservará el directorio para administrar futuras emisiones.

La convocatoria establece que los interesados en participar deberán gestionar la constancia correspondiente ante Caja de Valores y presentar la documentación requerida hasta el 4 de noviembre, inclusive.

La sociedad habilitó la participación a distancia y presencial, de acuerdo con los procedimientos previstos en las normas de la Comisión Nacional de Valores.

La compañía deberá comunicar posteriormente al mercado las resoluciones adoptadas y, en caso de aprobarse la ampliación, completar las presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.

¿Cuándo vota Edenor la ampliación de sus Obligaciones Negociables?

Durante el encuentro, el directorio de Edenor solicitará autorización para elevar el programa global de ON desde u$s1.700 millones hasta u$s2.400 millones, según la convocatoria comunicada al mercado y publicada en el Boletín Oficial este jueves 15 de octubre.

La asamblea se realizará el 12 de noviembre a las 10, en primera convocatoria, y a las 11, en segunda convocatoria y los accionistas podrán participar mediante Microsoft Teams o presencialmente en la sede social de Avenida del Libertador 6363, en la Ciudad de Buenos Aires.

El orden del día también contempla la renovación o ratificación de las facultades delegadas en el directorio para administrar el programa, incluida la posibilidad de subdelegarlas.

La autorización permitiría ampliar el margen disponible para realizar futuras emisiones, aunque el aumento del programa no implica que Edenor contraiga inmediatamente una deuda adicional de u$s700 millones.

Las ON son instrumentos mediante los cuales las empresas obtienen financiamiento de inversores, con condiciones particulares de tasa, moneda y vencimiento.

En este caso, el programa establece un límite general para las colocaciones pero las características de cada emisión deberán definirse mediante la documentación correspondiente.

¿Cuánta deuda emitió Edenor en Obligaciones Negociables durante 2026?

La iniciativa tiene un antecedente inmediato en una decisión adoptada el 27 de julio pasado, cuando una asamblea ordinaria de Edenor aprobó elevar el monto de su programa global de obligaciones negociables hasta u$s1.700 millones, según consta en los estados financieros correspondientes al segundo trimestre del año.

El límite anterior era de u$s1.250 millones, por lo que aquella modificación representó una ampliación de u$s450 millones.

Con la nueva propuesta, el incremento acumulado del programa durante lo que va de este 2026 alcanzaría u$s1.150 millones, equivalente al 92% del monto vigente antes de la ampliación de julio.

La actividad financiera de Edenor también incluyó distintas colocaciones en los mercados local e internacional como la que llevó a cabo en febrero, cuando emitió ON Clase 7 por u$s300 millones, o la de abril, cuando colocó títulos Clase 10 por u$s550 millones, con vencimientos establecidos en los respectivos suplementos de emisión.

Posteriormente, el 3 de julio, concretó una nueva colocación de ON Clase 11 por u$s213,46 millones, con vencimiento en julio de 2029, mientras que el 5 de agosto le agregó una nueva emisión de títulos Clase 10 adicionales por u$s200 millones.

Las cuatro colocaciones identificadas representaron un valor nominal conjunto de aproximadamente u$s1.263 millones durante lo que va de este 2026.

Por otra parte, en abril lanzó una oferta de recompra de títulos Clase 7 y posteriormente amplió el importe máximo previsto para esa operación, además de haber cancelado ON las Clase 9 por un valor nominal de $20.000 millones durante agosto.

¿Cómo fue la compra de Metrogas por parte de Edenor e YPF?

La mayor parte de estos movimientos financieros se desarrollaron mientras la compañía avanzaba en su estrategia de diversificación y en las negociaciones para ingresar al negocio de distribución de gas natural.

De hecho, la operación empresaria más importante anunciada por Edenor durante este proceso fue la adquisición acordada de Metrogas.

El 10 de agosto, YPF aceptó la oferta presentada por Edenor para adquirir el 70% del capital social y los derechos de voto de la mayor distribuidora de gas de la Argentina, junto con una participación del 5% en MetroEnergía, por u$s780 millones.

La propuesta había sido presentada en el marco del proceso competitivo organizado por la petrolera para desprenderse de sus participaciones accionarias y Edenor participó en ese proceso junto con Andina Energies PLC, sociedad vinculada con Manzano.

La adquisición acordada representa un cambio importante en el alcance de las actividades de la distribuidora eléctrica, que busca incorporar el control de una empresa dedicada al transporte por redes de distribución y la comercialización regulada de gas natural.

De hecho, Metrogas presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y en municipios del sur del conurbano bonaerense y para Edenor, el acuerdo implica incorporar una actividad regulada adicional a su negocio eléctrico, con una estructura operativa, comercial y de infraestructura propia.

¿Qué participación tendrá Edenor en las estaciones de Shell y la refinería de Dock Sud?

El proceso de diversificación energética también tiene otro capítulo en la venta de las operaciones argentinas del grupo brasileño Raízen, aunque la estructura de esa transacción debe diferenciarse de la compra de Metrogas.

El 1° de septiembre de 2026, el holding del país vecino informó que había completado la venta de sus operaciones locales por u$s1.420 millones, mediante una operación que incluyó una refinería en Dock Sud; la red de más de 800 estaciones de servicio que comercializan combustibles bajo la marca Shell y otros activos relacionados con la distribución, el almacenamiento y la logística.

La venta fue realizada a Latam Downstream Holdings Ltd. y Silver Projects I S.A.U., sociedades pertenecientes al trader suizo Mercuria Energy Group.

Pero el conglomerado europeo compartirá las operaciones locales con Manzano y con Edenor, que tendrán participaciones accionarias en el nuevo vehículo societario que se encuentra en formación para pasar a reemplazar a Raizen en este negocio a partir de noviembre.

De este modo, Edenor amplía su presencia hacia la refinación y la comercialización minorista de combustibles.

¿Qué cambios hizo Edenor en su objeto social para expandirse a nuevos negocios?

La expansión de la distribuidora hacia nuevos negocios energéticos tiene antecedentes dentro de su propia estructura societaria y más precisamente a partir del 2024, cuando modificó su objeto social.

Lo hizo para ampliar las actividades energéticas que puede desarrollar, una decisión que posteriormente fue incluida en su informe correspondiente al segundo trimestre pasado, en donde identificó oportunidades de crecimiento relacionadas con la distribución y comercialización de gas natural, la generación, el almacenamiento y la movilidad eléctrica.

También mencionó la posibilidad de participar en actividades vinculadas con el negocio de combustibles y la integración de distintos segmentos de la industria energética.

La estrategia fue presentada por la compañía como parte de un proceso de expansión y diversificación de sus actividades.