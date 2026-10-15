La Ciudad habilita un millonario negocio inmobiliario en la ex fábrica de Alpargatas

El Gobierno aprobó una instancia urbanística para transformar el histórico edificio de Barracas en un complejo residencial, comercial y de oficinas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la factibilidad urbanística para transformar el edificio donde funcionó la histórica fábrica de Alpargatas, en el barrio de Barracas, en un complejo inmobiliario que contempla una inversión anunciada de u$s100 millones.

El emprendimiento, impulsado por GES Desarrollos, la compañía encabezada por el empresario Fernando Barenboim, combinará viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios gastronómicos dentro de una antigua manzana industrial.

La decisión de permitir este proyecto fue formalizada mediante la Disposición 2282/DGIUR/26, del 29 de septiembre pasado, que aprobó la factibilidad de obras de modificación y ampliación sobre el predio delimitado por las calles Aráoz de Lamadrid, Azara, Olavarría y avenida Regimiento de Patricios.

La resolución constituye un nuevo avance administrativo para Palacio Molina, el proyecto cuya construcción principal está prevista para comenzar en enero de 2027 y contempla 68.240 metros cuadrados de superficie total y 436 unidades, según la presentación comercial del emprendimiento.

La propuesta combina la recuperación de edificios industriales del siglo XIX con nuevas construcciones residenciales, oficinas y comercios.

Detrás del negocio aparecen Fernando y Guido Barenboim, quienes en marzo de este año constituyeron Palacio Molina SRL, una sociedad dedicada a actividades inmobiliarias y financieras vinculadas con el desarrollo de proyectos.

La autorización urbanística llega después del lanzamiento comercial del emprendimiento y mientras el antiguo establecimiento industrial funciona como sede de Casa FOA 2026.

La factibilidad permite continuar con los trámites, aunque todavía deberán obtenerse los permisos correspondientes para ejecutar las obras.

Una autorización que abre una nueva etapa

La disposición identifica el inmueble mediante los datos catastrales Sección 010, Manzana 046, Parcela 000, terreno sobre el cual se presentó una solicitud de factibilidad para modificar y ampliar las construcciones existentes, de acuerdo con las disposiciones del Código Urbanístico porteño.

El expediente EX-2026-26539618-GCABA-DGIUR incluye un informe elaborado por la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano y un dictamen del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental que consideró factible acceder a la propuesta presentada, lo que permitió a la Dirección General de Interpretación Urbanística aprobar la solicitud.

La autorización tendrá una vigencia de 180 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil siguiente a su notificación, período durante el cual el interesado deberá presentar la documentación correspondiente ante los organismos competentes.

La resolución establece, además, que la aprobación mantiene vigentes las restantes exigencias de los códigos Urbanístico y de Edificación.

El expediente incorpora el informe IF-2026-41565138-GCABA-DGIUR y el dictamen IF-2026-43187144-GCABA-CAPUAM, aunque no detalla las superficies adicionales autorizadas ni individualiza las modificaciones admitidas sobre cada sector del inmueble.

Los empresarios detrás de la inversión

El emprendimiento está impulsado por GES Desarrollos, una compañía con más de tres décadas de actividad en el negocio inmobiliario y antecedentes en proyectos residenciales y de recuperación de edificios existentes.

La sociedad identifica a Palacio Molina como uno de sus proyectos de usos mixtos en Barracas, dentro de una cartera que incluye desarrollos residenciales y comerciales en diferentes barrios porteños.

Fernando Barenboim es uno de los principales referentes de la empresa, mientras que Guido Barenboim también participa de la estructura vinculada con el emprendimiento.

La inversión cuenta con una sociedad constituida específicamente bajo el nombre de Palacio Molina SRL, que fue constituida mediante escritura pública del 18 de marzo pasado, con un capital inicial de $1 millón, dividido en 1.000 cuotas de $1.000 cada una, y un plazo de duración de 99 años.

El objeto de la sociedad también comprende la compra, venta, construcción, urbanización, administración, reciclaje y remodelación de inmuebles, además de operaciones financieras y la participación en fideicomisos vinculados con desarrollos inmobiliarios.

Del pasado industrial al negocio inmobiliario

El proyecto planteado por esta sociedad se realizará sobre un edificio que formó parte de la historia industrial de Barracas y que más de 30 hace años dejó de funcionar como establecimiento productivo.

Se trata de la Fábrica Argentina de Alpargatas, que fue fundada en 1885 y que desarrolló sus primeras instalaciones industriales en el barrio, donde llegó a ocupar varias manzanas.

Según un informe histórico del gobierno porteño, la primera fábrica comenzó a funcionar en 1890 y la segunda se incorporó 36 años después, aunque con el paso del tiempo, la compañía trasladó y reorganizó parte de sus actividades productivas fuera de esas instalaciones.

En el caso de la antigua construcción, conserva elementos característicos de la arquitectura industrial de fines del siglo XIX, entre ellos fachadas de ladrillo, estructuras metálicas y grandes espacios interiores originalmente destinados a la producción.

El inmueble a ser transformado en Palacio Molina ocupa una manzana completa de Barracas, con frente sobre avenida Regimiento de Patricios y las calles Azara, Olavarría y Aráoz de Lamadrid.

La propuesta contempla recuperar sectores de las construcciones existentes e integrarlos con nuevas superficies destinadas principalmente a viviendas, oficinas y actividades comerciales.

Un plan para nuevas viviendas y oficinas

La presentación oficial de Palacio Molina contempla 436 unidades y más de 7.000 metros cuadrados de espacios recreativos y servicios, todo organizado en cinco componentes.

Uno de ellos son los Lofts del Palacio, que comprende 26 unidades dentro de sectores de la construcción histórica; otro serán Distrito Molina, que incorpora otros 161 lofts industriales, con plantas abiertas y espacios de doble altura.

También se contempla Molina Home, que corresponde al componente residencial de nueva construcción y aparece en la presentación comercial con 242 viviendas.

La propuesta se completa con Molina Office, que contempla cinco plantas destinadas a oficinas y espacios de trabajo compartido, y un basamento comercial con locales y servicios.

Entre los espacios comunes anunciados aparecen un parque central de aproximadamente 2.700 metros cuadrados, piscinas, gimnasio, spa, áreas gastronómicas y una terraza de 800 metros cuadrados.

El proyecto arquitectónico está a cargo del estudio Dujovne-Hirsch, responsable del diseño que integrará las construcciones existentes con los nuevos edificios.

El antecedente que abrió el camino en Barracas

GES Desarrollos ya participó en la recuperación de antiguas instalaciones industriales vinculadas con Alpargatas mediante otro emprendimiento ubicado frente al nuevo proyecto.

Se trata de Molina Ciudad, que también implicó transformar un antiguo edificio fabril para incorporar nuevos usos y que conservó elementos de la arquitectura industrial original y sumó espacios residenciales.

El inmueble fue utilizado como sede de Casa FOA en 2012, antes de completar su reconversión.

La desarrolladora cuenta además con proyectos como Weik Plaza; Lofts de la Imprenta y Lofts de Céspedes, entre otros emprendimientos incluidos en su cartera.

Pero la recuperación de edificios existentes forma parte importante de la actividad de GES, que combina intervenciones sobre inmuebles históricos con desarrollos residenciales de nueva construcción.

El calendario para iniciar las obras

La página comercial de Palacio Molina establece enero de 2027 como fecha prevista de inicio de obra y agrega que la primera etapa tiene prevista su finalización durante 2028.

La ejecución contempla una fase inicial vinculada con la recuperación de sectores industriales y la incorporación de espacios residenciales, comerciales y de oficinas, para luego desarrollar el componente residencial de nueva construcción.

Pero, mientras avanza la tramitación urbanística, el antiguo establecimiento industrial volvió a abrir sus puertas al público con Casa FOA 2026, que ocupa 5.700 metros cuadrados de la antigua fábrica de Alpargatas, con más de 42 espacios intervenidos por profesionales de arquitectura, diseño interior y paisajismo.

La exposición comenzó el 1 de octubre y permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre, en avenida Regimiento de Patricios 1053 y permite recorrer sectores de la construcción histórica que conservan fachadas de ladrillo, grandes alturas interiores y estructuras metálicas del antiguo establecimiento.

Dentro de la exposición también se instalaron espacios vinculados con el futuro desarrollo inmobiliario, como una unidad modelo de tres ambientes desarrollada por Mico Estudio, que aprovecha las dimensiones originales de uno de los sectores del edificio y combina materiales contemporáneos con referencias a su pasado industrial.

La intervención incorpora yute provisto por Alpargatas en uno de los dormitorios, un material vinculado con la actividad textil que dio origen al establecimiento que será reconvertido.