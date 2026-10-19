Cadena brasileña de alquiler de herramientas busca inversores para llegar a 70 tiendas

Con más de 830 tiendas en Brasil, Casa del Constructor busca crecer en Argentina. Cómo funciona el negocio y cuánto cuesta abrir una franquicia

Casa del Constructor, la cadena brasileña de alquiler de herramientas y maquinaria liviana para la construcción, busca ampliar su red en Argentina con franquicias que requieren una inversión total de alrededor de u$s120.000, según Bruno Arena, vicepresidente de la empresa para Latam. Tiene tiendas en Córdoba, Mendoza y Escobar y prevé abrir una cuarta en Neuquén en diciembre. Su plan apunta a alcanzar entre 60 y 70 sucursales en el país hacia 2030.

Con más de 30 años de trayectoria y más de 830 tiendas en Brasil, la compañía desarrolla un negocio basado en alquilar equipos que los clientes necesitan por un tiempo determinado. Atiende a profesionales de la construcción y contratistas, pero también a particulares que buscan una herramienta para un trabajo doméstico, como una hidrolavadora para una limpieza puntual.

Los alquileres cortos tienen un peso decisivo. De acuerdo con Arena, las operaciones por 24 horas y hasta tres días representan el 70% de la facturación de la cadena. El catálogo incluye herramientas eléctricas, hormigoneras y andamios, entre otros equipos.

Argentina forma parte de los mercados que la empresa considera estratégicos por el potencial de la construcción y del alquiler. "Yo particularmente vengo haciendo un seguimiento de Argentina desde 2016, el país siempre estuvo entre nuestros objetivos", cuenta Arena, y asegura que la respuesta de las primeras sucusales superó sus expectativas. "Las tiendas están marchando muy bien, mejor de lo que imaginábamos. Evidentemente había una necesidad instatisfecha muy grande", afirma.

El modelo que propone para Argentina es desarrollar áreas con un mismo franquiciado, que pueda sumar sucursales a medida que consolida la operación. Para cubrir el país, la compañía proyecta trabajar con unos 15 o 16 socios. "Buscamos personas que vivan en las regiones donde invertirán y tengan una relación con la comunidad local", remarca.

Antes de habilitar una segunda unidad, el equipo de Brasil revisa cómo funcionó la primera durante unos 12 meses. "Evaluamos la inversión realizada, el equipo de trabajo, el mantenimiento de las máquinas y la disponibilidad de repuestos. La siguiente apertura queda sujeta al funcionamiento de su primera tienda", explica.

La llegada a Neuquén se inscribe en el interés por la Patagonia y las oportunidades vinculadas con la construcción, la explotación de hidrocarburos y los recursos naturales. También hay posibilidades de crecimiento con los franquiciados que ya operan en el país, entre ellas una nueva tienda en Mendoza.

Cuánto cuesta una franquicia y qué apoyo recibe el inversor

La inversión para abrir una franquicia de Casa del Constructor ronda los u$s120.000 incluye unos u$s80.000 en equipos, u$s20.000 de canon de ingreso y otros u$s20.000 de capital de trabajo, según detalló Arena a iProfesional. A ese monto habrá que sumarle los costos de alquiler, permisos y obra civil, en caso de ser necesaria. "Los costos iniciales son muy altos", reconoce Arena. Por eso, explica, que al preparar el plan de negocio buscan "cómo hacer más con el menor costo posible".

El formato que hoy prioriza la empresa es una tienda a la calle de unos 200 m², con sectores de atención, almacenamiento y mantenimiento. También ofrece un corner dentro de una ferretería o un corralón. Esta alternativa permite aprovechar una estructura existente y puede funcionar como una primera etapa antes de pasar a un local independiente.

El franquiciado compra las máquinas y la cadena lo orienta sobre los proveedores y el equipamiento. Trabaja con marcas internacionales como Bosch, Makita y Husqvarn y combina herramientas importadas con productos de fabricación argentina. "Todos los equipos se adquieren nuevos", remarca Arena y explica que la selección contempla la calidad, las garantías, los repuestos y el mantenimiento, además del precio inicial.

Una vez en marcha, la franquicia abona regalías equivalentes al 8% de la facturación mensual. Además, la empresa indica destinar como mínimo un 2% de las ventas a publicidad local, una inversión que administra el propio franquiciado con orientación de la marca.

Arena ubica el recupero estimado entre 36 y 48 meses, con un criterio que define como conservador. Para una tienda con dos años de actividad, señala como referencia una facturación mensual de entre u$s8.000 y u$s15.000, según la ubicación y la gestión.

No es obligatorio tener experiencia en construcción, aunque la compañía valora ese conocimiento. "La capacitación se apoya en una universidad corporativa que tenemos con más de 30 cursos sobre mantenimiento, recursos humanos, estrategia comercial, finanzas y uso del software. Hay entrenamiento presencial y online, además de un sistema propio para seguir los indicadores del negocio", detalla.

La operación requiere alrededor de cuatro empleados por tienda, según Arena, para cubrir las tareas comerciales, las entregas y el mantenimiento. El inversor debe involucrarse en la gestión cotidiana, especialmente al comienzo. "Para la primera tienda tiene que estar al frente", advierte. "Tiene que vivir la tienda el 100% del tiempo".

El respaldo de la red también puede ayudar a responder pedidos que exceden el equipamiento de una sucursal. Los franquiciados están habilitados a acordar entre ellos el subalquiler de máquinas para atender a sus clientes. "La compañía permite esos convenios y deja sus condiciones en manos de las partes", señala Arena.

Con una red de alrededor de 15 multifranquiciados, "Para 2030, Casa del Constructor tiene como objetivo alcanzar entre 60 y 70 tiendas en Argentina", poyecta Arena. El país integra el grupo de mercados prioritarios para la expansión regional de la empresa. "Estamos mirando estos países como estratégicos porque hay buenos indicadores de la construcción civil y un potencial de alquiler grande" concluye.