La industria y la construcción repuntaron en agosto, luego de la fuerte caída de julio

La mejora mensual de la actividad fue insuficiente para revertir la tendencia negativa y la mayoría de los sectores siguen bajo presión

La industria y la construcción mostraron señales de recuperación en agosto, después de las fuertes caídas que habían sufrido en julio. Según los informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad manufacturera trepó 1,9% y la construcción avanzó 0,4% en la medición desestacionalizada, que ajusta por estacionalidad y permite comparar contra el mes previo sin distorsiones de calendario.

El rebote llega tras un julio complicado para ambos sectores. La serie desestacionalizada del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) había retrocedido 5,1% ese mes. Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una baja de 4,4% en el séptimo mes del año.

Sin embargo, la comparación interanual arroja números en rojo. La producción industrial cayó 3,2% frente a agosto de 2025, mientras que la construcción se redujo 4,4%, según las series originales difundidas por el organismo estadístico.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la industria registró una contracción de 2,7% respecto del mismo período del año anterior. La construcción, en cambio, acumuló un aumento de 0,8%, pese a la baja observada durante agosto.

Qué ramas industriales se hundieron y cuáles resistieron

Dentro de la industria, once de las 16 divisiones manufactureras presentaron caídas interanuales en agosto. La mayor incidencia negativa sobre el nivel general correspondió a maquinaria y equipo, cuya producción bajó 24%. Dentro de ese rubro, el mayor retroceso se dio en la maquinaria agropecuaria, con una baja de 37,9%.

Los aparatos de uso doméstico, por su parte, cayeron 28%, arrastrados por una menor producción de heladeras y lavarropas. El INDEC explicó que "los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda interna de sus productos" y que, al mismo tiempo, se observa una mayor competencia de productos importados.

El podio de datos negativos lo completan los rubros de "otros equipos, aparatos e instrumentos", con una merma de 20,6%, y prendas de vestir, cuero y calzado, que cayó 14,7%.

La división de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes cayó 8,8%. La producción de vehículos automotores en particular cayó 12%. Los productos de metal, en tanto, retrocedieron 9,6% en la comparación interanual.

Entre los sectores que crecieron, el mayor aumento correspondió a "otros equipos de transporte", con 12,1% de mejora, impulsado por las motocicletas, que subieron 27,8%. La refinación del petróleo, coque y combustible nuclear avanzó 4,7%, mientras que las sustancias y productos químicos crecieron 4%.

Las industrias metálicas básicas aumentaron 3,3% y el rubro de madera, papel, edición e impresión subió 2,3%.

Merece una mención aparte la rama de alimentos y bebidas, que registró una variación interanual negativa de 0,2%. La molienda de oleaginosas creció 9,4% y la yerba mate, el té y el café, 10,6%. En sentido contrario, la carne vacuna bajó 8,1%, la carne aviar 8,4% y el vino 12,9%.

Con relación al acumulado de enero a agosto, las categorías con mayores bajas son "maquinaria y equipo" (-20,9% con relación al mismo período de 2025) y productos textiles, con una retracción del 20,8%. En el otro extremo, los repuntes más marcados lo tuvieron las ramas de refinación de petróleo (9,1% de recuperación) y sustancias y productos químicos (5,8% de mejora).

Lo cierto es que en líneas generales la situación de la industria está lejos de ser la ideal. Un informe de I+D (Industria y Desarrollo), sostiene que los precios de los bienes industriales están creciendo por debajo de los costos de producción. "La apreciación cambiaria encarece esos costos en dólares y deteriora la competitividad, mientras la demanda débil limita el margen para trasladarlos a precios", señalaron.

En concreto, entre enero y agosto los precios industriales aumentaron 8,3%, muy por debajo del IPC general. Los precios en dólares de los servicios crecieron 21% y los de la energía eléctrica 41%.

Cómo están los insumos y el empleo en la construcción

El ISAC mide la evolución del sector a partir del consumo aparente de insumos requeridos en la construcción. En agosto, la mayoría de ellos mostró caídas interanuales.

Las más pronunciadas fueron las del asfalto (18,4% de variación negativa), el yeso (-17%), las cales (-13%), los pisos y revestimientos cerámicos (-11,9%) y los artículos sanitarios de cerámica (-11,4%).

Por su parte, los ladrillos huecos bajaron 9,7%; el hierro redondo y los aceros para la construcción, 8,1%; el cemento pórtland, 8,1%; el hormigón elaborado, 3%; los mosaicos graníticos y calcáreos, 2,3%; y las pinturas para construcción, 0,8%.

Solo dos rubros crecieron: el "resto de los insumos", que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción, con una suba de 19,4%, y las placas de yeso, con 1,2% de mejora.

Como complemento del ISAC, el INDEC publica datos de julio sobre el empleo y los permisos de edificación. Los puestos de trabajo registrados en la construcción en el sector privado, es decir, aquellos con "aportes y contribuciones al sistema previsional", alcanzaron los 375.158 en julio, un 0,3% menos que un año antes.

La superficie autorizada por los permisos de edificación, medida en una nómina representativa de 246 municipios, fue de 1.382.971 metros cuadrados en julio, con una baja interanual de 0,3%, y se otorgaron 4.525 permisos. Sin embargo, en los primeros siete meses del año la superficie autorizada acumula un aumento de 7,5% respecto del mismo período de 2025.