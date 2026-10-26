La marca de herramientas suma indumentaria y protección personal en Argentina. Su licenciataria apunta a abastecer a la minería y la energía

DeWALT amplía su propuesta en Argentina con indumentaria de trabajo y equipos de protección personal (EPP). La marca, reconocida por sus herramientas profesionales, transita durante este mes su etapa de preventa y prevé el lanzamiento comercial para febrero de 2027. Carla Sage, COO de Technical Performance, licenciatario regional de estas líneas, explicó a iProfesional cómo se organizará el negocio y qué industrias buscarán abastecer.

La apuesta consiste en extender la presencia de la marca hacia otros productos que utilizan los profesionales durante su jornada. La licencia de Technical Performance comprende exclusivamente indumentaria, accesorios de trabajo y protección personal. Sage aclaró que las herramientas eléctricas, máquinas y accesorios de la marca quedan fuera del acuerdo y mantienen su comercialización por los canales habituales de DeWALT.

"El diferencial no pasa solo por el reconocimiento de marca, sino por la calidad y la tecnología del producto —materiales y propiedades técnicas— respaldada por la garantía de confianza de DeWALT", sostuvo la ejecutiva.

El catálogo incluye ropa de trabajo, prendas resistentes al fuego, indumentaria de alta visibilidad, protección para bajas temperaturas y accesorios. En EPP, abarca protección respiratoria, de manos, auditiva, craneana y ocular.

La preventa permite a distribuidores y potenciales clientes conocer el surtido y anticipar pedidos. La empresa no informó fechas específicas de entrega por producto, precios de referencia ni el volumen de mercadería previsto para Argentina.

La ejecutiva planteó que la amplitud del catálogo busca facilitar el abastecimiento de las empresas. "Además, resuelve un problema concreto de la industria: en lugar de depender de múltiples proveedores fragmentados para equipar a sus equipos, las empresas acceden a un proveedor integral único de Workwear y EPP", afirmó.

DeWALT apunta a empresas de minería, petróleo, gas y construcción con sus nuevas líneas de producto (Gentileza Technical Performance)

Cómo venderá DeWALT sus nuevas líneas y a qué industrias apunta

Technical Performance trabajará con un modelo de venta entre empresas. Su estrategia contempla una red de distribuidores principales por país, a los que denomina Master Distributors, y la posibilidad de establecer relaciones directas con grandes cuentas, cadenas especializadas y comercios de gran superficie.

"La distinción es que Technical Performance no realiza ventas directas al consumidor final (B2C), sino que comercializa sus productos con otras empresas, ya sean distribuidores mayoristas o grandes cadenas minoristas", aclaró Sage.

La estrategia contempla también la posibilidad de establecer relaciones directas con grandes cuentas, cadenas especializadas, home centers y grandes superficies. Su incorporación será gradual y dependerá de cada mercado, según indicó la ejecutiva. Por el momento, no hay venta online activa.

La red regional todavía está en desarrollo. Sague informó que mantiene conversaciones con potenciales distribuidores en Argentina, México y otros mercados de Latinoamérica, y que trabaja en la selección de socios y la definición de acuerdos sin aun poder precisar cuántos distribuidores tendrán confirmados.

"Nuestra prioridad no es simplemente ampliar la red de distribución, sino seleccionar a los socios adecuados para representar a DEWALT, con capacidad comercial, solidez operativa, cobertura territorial y una visión de largo plazo alineada con el posicionamiento internacional de la marca", sostuvo.

La licencia abarca Latinoamérica desde México hasta Argentina, incluyendo Centroamérica y el Caribe. "Argentina ocupa un lugar estratégico en esta primera etapa, tanto por el desarrollo de industrias clave como Oil & Gas, minería, construcción y energía, como por el potencial de construir una red comercial sólida y especializada", señaló Alejandro Ohana, CEO de Technical Performance.

En el sector energético, la búsqueda de negocios vinculados al abastecimiento se extiende más allá de Neuquén. La Pampa prepara incentivos para proveedores de Vaca Muerta, con el objetivo de atraer empresas de servicios y logística.

Los interlocutores comerciales serán responsables de Seguridad Industrial, Higiene y Seguridad, Compras, Abastecimiento y Operaciones, además de empresas que adquieren equipamiento mediante licitaciones y contratos de suministro.

La ejecutiva explicó que los distribuidores permitirán alcanzar tanto a grandes compañías como a pymes y usuarios profesionales. No identificó clientes ni contratos cerrados. También mantuvo bajo reserva la inversión, el stock inicial, las proyecciones de ventas y los precios.

Respecto de las certificaciones, Sage aseguró que los productos destinados a Argentina cumplirán con los requisitos regulatorios obligatorios del país. Mencionó estándares internacionales según la categoría y aplicación.

"En materia de garantías y servicio posventa, estamos desarrollando una estructura integral de soporte para Latinoamérica, que contempla un centro de atención al usuario disponible las 24 horas, programas de garantía extendida, asistencia técnica y canales especializados para la gestión de consultas y reclamos", detalló Sage.

De cara al lanzamiento de febrero de 2027, Technical Performance trabaja en la selección de distribuidores y la definición de los acuerdos para cada mercado. "Los volúmenes de compra ya se encuentran proyectados y forman parte de la planificación comercial de cada territorio. Una vez formalizados los acuerdos, se realizarán los ajustes finales", explicó Sage.