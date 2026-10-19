Lejos de los medios, el nuevo negocio de Grego Rosello: el influencer abrirá un local

A través de las redes sociales, el comediante reveló que invirtió junto a unos amigos para abrir un local gastronómico en la Capital Federal

El conductor e influencer Grego Rossello sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar el inicio de una nueva faceta profesional alejada de los escenarios y las pantallas de streaming. A través de un video publicado en sus canales digitales, el comediante confirmó que apostó por el sector gastronómico porteño e invirtió sus ahorros junto a tres socios para abrir Pecado, un espacio enfocado en la comida saludable que estará ubicado en una concurrida esquina del barrio de Belgrano.

El local comercial, que anteriormente albergaba una sucursal de la franquicia The Coffee Store, se encuentra actualmente en plena etapa de obra y remodelación estructural para adaptar sus instalaciones al nuevo concepto gastronómico.

Dónde queda y qué venderá Pecado, el restaurante de Grego Rosello

El nuevo emprendimiento está emplazado en la intersección de las calles Ugarte y Montañeses, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según explicó el propio Rossello durante la presentación del espacio, la carta buscará derribar los prejuicios habituales en torno a la alimentación consciente: "Es una esquina de comida saludable, pero que sea rica, porque la gente asocia lo saludable a lo feo. Queremos darte algo rico, fresco y divertido", afirmó el influencer.

La oferta del establecimiento abarcará distintas franjas horarias y opciones de menú, incluyendo:

Opciones saladas y livianas: Ensaladas personalizadas y wraps.

Ensaladas personalizadas y wraps. Bebidas y refrescos: Smoothies y licuados elaborados en el momento.

Smoothies y licuados elaborados en el momento. Servicios continuos: Propuestas para desayunos, meriendas y cafetería.

Pecado, el restaurante de Grego Rosello

El proyecto se sustenta en un equipo de cuatro socios. "Somos: quien les habla, Panchito que está ahí afuera, Pablo que se fue, y Gaviota, que es la que sabe de gastronomía un montón", detalló Rossello al presentar a sus compañeros de fórmula.

Con la primera pared de la demolición ya tirada abajo y los renderizados interiores definidos, el local abrirá sus puertas al público en las próximas semanas.

Clutch, el otro negocio de Grego Rosello: cancha de básquet y sociedad con Duki

El desembarco en el rubro gastronómico no representa la primera incursión comercial de Grego Rossello fuera de los medios de comunicación. Años atrás, movido por su conocida pasión por el básquetbol, el comediante e influencer fundó Clutch Básquet, un proyecto que nació en 2021 con la apertura de su primera sede sobre la calle Bucarelli, en el barrio porteño de Villa Urquiza, equipada con dos canchas diseñadas para el entrenamiento y la práctica amateur en un entorno de primer nivel.

El crecimiento de la firma dio un salto cuantitativo y mediático de la mano de una alianza estratégica con el referente de la música urbana Duki. Tras asociarse comercialmente bajo la propuesta "Clutch x Duki", la dupla inauguró un segundo y nuevo complejo en la zona de Vicente López. La flamante sede cuenta con una cancha principal de parqué profesional con medidas oficiales, una cancha adaptada para la modalidad 3x3, pantallas gigantes, el característico isotipo del cantante impreso en la superficie y un imponente mural homenaje a la leyenda de la Generación Dorada del básquet argentino.