Cómo hizo la mítica empresa de juguetes Vulcanita para sobrevivir 7 décadas en el negocio

Vulcanita, la firma de Grupo Caffaro, potencia su crecimiento enfocada en coleccionistas adultos que ya son la cuarta parte de sus ventas

Lanza "Collector" para "kidults" (adultos fans de la cultura pop), unidad clave por la baja natalidad y que ya explica el 25% de sus ventas.

El mercado argentino del juguete atraviesa una gran transformación estructural, impulsada por cambios demográficos acelerados y una notable evolución en los hábitos de consumo cultural. En este escenario, el mayorista Vulcanita, compañía perteneciente a Grupo Caffaro Hnos., celebra más de 72 años de operaciones reconfirmando su flexibilidad y liderazgo. Lejos de conformarse con su histórica posición de liderazgo en productos inflables y artículos tradicionales para la infancia, la empresa supo interpretar las nuevas demandas del mercado: ante un desplome histórico en las tasas de natalidad locales y globales, la firma está lanzando oficialmente Vulcanita Collector. Esta nueva unidad de negocio diversifica la propuesta de valor de la empresa y también responde a una tendencia en crecimiento: los kidult, jóvenes y adultos fanáticos del animé, los videojuegos, el cine y las series, que hoy explica el 25% de la facturación total de la marca.

De las gorras de goma a la consolidación de Vulcanita en la industria juguetera

La historia de Grupo Caffaro Hnos. y Vulcanita refleja el desarrollo de una empresa que aplicó un protocolo de empresa familiar para asegurar su continuidad, adaptarse y reinventarse a lo largo de siete décadas.

Todo se inició en 1955, cuando los hermanos Norberto y Horacio Caffaro tuvieron que ponerse al frente de la economía familiar. Norberto interrumpió sus estudios de medicina y, junto a Horacio, abrieron un punto de venta en el centro porteño dedicado a artículos de goma, desde galochas hasta bolsas para agua caliente y gorras de baño importadas de Brasil.

El ingreso al segmento de los juguetes ocurrió de manera fortuita cuando un fabricante les ofreció comercializar pelotas de goma, pero el verdadero salto cuantitativo y cualitativo se dio hacia finales de los años 50 y principios de los 60 con el desarrollo de inflables de PVC, como las clásicas colchonetas, flotadores y muñecos con chifle que llegaron a jugueterías y grandes cadenas de todo el país.

En 1977, la empresa dio dos pasos clave que marcaron su fisonomía actual: formalizó la creación de la marca comercial Vulcanita, lanzó productos masivos como la Pelota Loca o los muñecos Involcables, e inició las operaciones de importación y distribución de todo tipo de juguetes internacionales, conformando con el paso de las décadas el catálogo mayorista más amplio de Argentina.

Sobre estos orígenes y la capacidad de transformación del negocio, Cristina Caffaro, gerente de Marketing de Grupo Caffaro, recuerda: "Vulcanita es una empresa que tiene 72 años en el rubro de juguetes. Nuestros padres crearon este mundo empezando muy de abajo, haciendo gorras de baño como las que usaban las señoras antiguas. Después, la producción fue mutando a los primeros inflables. Todos nos debemos acordar de los involcables, las colchonetas o los aritos con pato y chifle. Esos fueron los comienzos de Vulcanita".

El segmento de adultos que compran juguetes para uso personal crece a nivel mundial

Con el tiempo, el consumo de la gente fue cambiando y la empresa se transformó en lo que es hoy: "Distribuimos marcas de renombre internacional como Funko, Spin Master o Paladone, que a su vez representan a los fandoms y licencias más importantes del mundo", comparte la ejecutiva.

Actualmente, bajo la dirección ejecutiva de la segunda generación familiar, Alejandro, Horacio y Sebastián Caffaro, la compañía opera desde su Casa Central en Villa Adelina y su sucursal en CABA, abasteciendo a jugueterías, comiquerías y supermercados de todo el territorio nacional.

El fenómeno "kidult" y la unidad Collector: innovación frente a la baja tasa de natalidad

El lanzamiento de Vulcanita Collector responde a un cambio de paradigma en el consumo juguetero. En la Argentina de la última década, las variables demográficas sufrieron un gran vuelco: los nacimientos cayeron un 46,8% entre 2014 y 2024, pasando de más de 777.000 a cerca de 413.000 registros anuales, según estadísticas de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Las proyecciones de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) estiman que para 2030 habrá 7,91 millones de niños de 0 a 14 años en el país, frente a los 9,55 millones de 2025.

A esta realidad local se suma una tendencia mundial donde el segmento de adultos que compran juguetes para uso personal crece: la consultora Circana reportó un crecimiento del 32% en la categoría de coleccionables durante 2025, un segmento que ya representa cerca del 19% del valor total de la industria del juguete en los principales mercados del mundo y supera el 30% a nivel global.

Atenta a estos indicadores, la compañía creó Vulcanita Collector, una estructura pensada exclusivamente para atender las exigencias de fans y coleccionistas adultos. El portfolio se organiza en tres verticales principales: figuras (personajes de colección en distintas escalas y acabados); productos para armar y exhibir (maquetas, kits de construcción y modelos con iluminación); y objetos de uso cotidiano (artículos de lifestyle como tazas termosensibles, lámparas de ambiente, termos y papelería temática).

El catálogo incluye licencias globales masivas como Pokémon, Harry Potter, Minecraft, Mario Bros, Star Wars, Marvel, DC, Fortnite, Naruto, Dragon Ball, Bluey y marcas especializadas como Funko, Spin Master, Banpresto, Bandai, Blokees, 4D y Minix.

Al analizar las causas psicológicas y económicas de esta expansión, Cristina Caffaro destaca: "El consumo de los niños hoy va cayendo por la menor natalidad. Por eso, desarrollamos el área de Vulcanita Collector, un espacio orientado hacia ese público 'kidult' que quiere jugar, pero que además tiene poder adquisitivo para hacerlo. A muchos de nosotros nos pasó de chicos que nuestras madres no podían comprarnos determinados juguetes porque priorizaban otras necesidades cotidianas. Hoy, como adultos que trabajamos, tenemos la posibilidad de darnos ese gusto y comprar lo que siempre quisimos".

Los kidult, jóvenes y adultos fanáticos del animé, los videojuegos, el cine y las series, que hoy explica el 25% de la facturación total de la marca.

Asimismo, sobre las exigencias técnicas que requiere este público comprador, la ejecutiva enfatiza: "Entendemos que los seguidores de la cultura pop y los objetos de culto son sumamente detallistas. No buscan un simple producto, sino una pieza de valor auténtica. Para este segmento, factores como la escala, la precisión en los detalles y la calidad de los acabados son determinantes al momento de decidir una compra. Con Vulcanita Collector respondemos a esa exigencia ofreciendo licencias oficiales y un nivel que realmente marca la diferencia".

Calidad certificada y licencias oficiales: el estándar técnico para combatir la falsificación

Un pilar fundamental de la propuesta de valor de Vulcanita radica en el estricto cumplimiento de normativas técnicas y de seguridad en cada uno de sus artículos importados. La presencia de productos apócrifos o de baja calidad en el mercado de coleccionables representa no solo un perjuicio económico para los consumidores, sino también un riesgo potencial por el uso de plásticos no certificados o pinturas con químicos tóxicos.

Frente a esto, la empresa somete la totalidad de sus líneas a testeos de laboratorio locales antes de ponerlos al alcance de la red comercial. Los artículos de vajilla y uso diario, como las tazas y termos de licencias oficiales, cuentan con las autorizaciones del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), mientras que las figuras y piezas plásticas son sometidas a ensayos químicos y físicos en la Cámara Argentina del Juguete y entes certificadores de seguridad.

Adicionalmente, la empresa implementó un sistema de trazabilidad directa mediante códigos QR impresos en los empaques oficiales, lo que permite a los compradores verificar el certificado de origen y el número de ensayo de laboratorio que autoriza la comercialización legal del producto en Argentina.

Al respecto de los estándares de calidad y la estrategia contra el mercado informal, la directiva explica: "Todos nuestros productos pasan por estrictos controles de calidad. Para ponerlos a la venta en las jugueterías y comiquerías pasan dos o tres testeos de laboratorio; no solo es el testeo en el país de origen, sino las pruebas locales en la Cámara del Juguete y en los entes de seguridad técnica".

Funko Pop! es una de líneas con alta demanda de coleccionismo entre los adultos

En el caso específico de líneas con alta demanda de coleccionismo como Funko Pop!, la llegada regular de contenedores importados por Vulcanita ha permitido equiparar las brechas de precios en el mercado local, desincentivando la adquisición de réplicas no oficiales: "Tratamos de generar una cultura de autenticidad. Al traer un volumen constante de contenedores con producto original, la brecha de precio con lo trucho se achicó muchísimo. La gente prefiere tener la pieza original con su certificado y su sticker de autenticidad antes que una copia de mala calidad. El mercado informal siempre va a existir, pero el objetivo es que cada vez sea menor porque la oferta oficial es abundante, variada y a precio competitivo".

Estrategia omnicanal y proyecciones de negocio: fortalecimiento de la red mayorista y alianzas globales

La estrategia comercial de Vulcanita se estructura a partir del respeto por su canal de distribución mayorista, integrado por cientos de jugueterías independientes, cadenas minoristas, comiquerías, locales especializados en gaming y supermercados de todo el país. Para evitar la canibalización entre sus propios canales de venta directa y los comercios minoristas que se abastecen de la empresa, la firma aplica una política tarifaria diferenciada en su plataforma e-commerce.

En la tienda online oficial de la marca se fijan los precios al público más altos de la cadena minorista, reservando la venta directa en ese espacio solo para productos hiper-exclusivos o piezas de escala mayor que, por su elevado costo o volumen, los comercios tradicionales no suelen incorporar en sus inventarios de stock habitual. Además, el sitio web de la compañía integra un mapa interactivo por geolocalización que deriva a los usuarios finales directamente hacia los locales físicos de sus clientes mayoristas más cercanos.

En materia de comunicación y posicionamiento de marca, la estrategia abarca acciones de marketing 360°, alianzas directas con los principales estudios cinematográficos internacionales, como Warner Bros., Universal Pictures y Paramount, y la participación activa en eventos de cultura pop como la Argentina Comic-Con.

En cuanto al desarrollo del negocio y las perspectivas comerciales a futuro, la ejecutiva concluye: "Nuestra prioridad es la distribución y el respaldo a toda nuestra red de clientes. En nuestro canal de e-commerce mantenemos siempre el precio más alto del mercado para cuidar el margen de las jugueterías y comiquerías, y utilizamos la web para derivar al público hacia los comercios de cercanía a través de nuestro mapa geolocalizado. Hacemos un marketing 360 asociándonos con los grandes estudios de cine para acompañar cada estreno. El mundo juguetero se está preparando fuertemente para el consumidor kidult y nosotros acompañamos esa evolución con responsabilidad, trayectoria y un catálogo oficial que no para de crecer".

Los seguidores de la cultura pop y los objetos de culto son sumamente detallistas, aseguran desde Vulcanita

Con la consolidación de Vulcanita Collector y un flujo constante de nuevas licencias globales, Grupo Caffaro reafirma sus proyecciones de crecimiento para los próximos cinco años, posicionándose como la compañía referente en el cruce entre la juguetería tradicional y la cultura del coleccionismo adulto en Argentina.