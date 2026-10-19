La familia Brito invierte casi u$s23 millones y suma hectáreas para producir carne premium

Juramento, joya agroganadera de los Brito, invirtió u$s22,8 millones en un campo de 10.800 hectáreas y busca aumentar la producción ganadera

La familia Brito volvió a apostar fuerte por el negocio ganadero. Inversora Juramento desembolsó u$s22,8 millones para comprar un establecimiento de 10.800 hectáreas en Salta, con el objetivo de incrementar la producción de terneros y abastecer las distintas etapas de su negocio integrado de carne vacuna.

La operación comprende el campo Estancia Lote 5, ubicado en el departamento de Anta, a pocos kilómetros de los campos que la compañía ya posee en las inmediaciones de Joaquín V. González. Además de la superficie, la adquisición incorpora un rodeo de 4.000 cabezas de ganado Brangus colorado.

El plan productivo contempla destinar el establecimiento a la cría y recría de hacienda. Según las proyecciones de la empresa, una vez que el campo alcance su máximo potencial, podrá aportar alrededor de 5.000 terneros por año al sistema de producción.

La compra se inscribe en una estrategia de crecimiento que combina la adquisición de tierras, la expansión del rodeo y las inversiones industriales para ganar participación en el negocio de la carne. Juramento no se limita a producir animales para venderlos a otros frigoríficos. Su modelo abarca desde la genética y la alimentación del ganado hasta la faena, el procesamiento y la comercialización de cortes bajo sus propias marcas.

"Creemos que este tipo de campos pueden más que duplicar su producción actual de carne por hectárea si aplicamos mayor intensificación y tecnología", señaló Rafael Aguilar, CEO de Juramento.

El directivo explicó que el establecimiento se encuentra en una zona que la compañía conoce bien y destacó la calidad genética de los animales incorporados. La intención es aumentar la producción en el primer eslabón de la cadena, para luego continuar con la recría, la terminación a grano y el procesamiento industrial.

Una nueva compra después de los u$s56 millones de 2025

La adquisición de Estancia Lote 5 no es un movimiento aislado. En septiembre de 2025, Juramento había concretado la compra del 100% de Pallaro Hermanos por u$s56,4 millones. Aquella operación incorporó un campo de 24.000 hectáreas y unas 16.000 cabezas de ganado, también en Salta.

Con la nueva transacción, la compañía acumula compras de establecimientos agropecuarios por u$s79,2 millones en poco más de un año, sin contar las inversiones realizadas en su infraestructura industrial.

La sucesión de operaciones muestra una apuesta por ampliar la base productiva propia y asegurar el abastecimiento de hacienda para las etapas posteriores del negocio. En la ganadería, la disponibilidad de vientres y la capacidad de producir terneros son factores determinantes para sostener el crecimiento del rodeo y planificar la oferta futura de animales terminados.

La estrategia también permite aprovechar la infraestructura que Juramento ya tiene instalada en el norte argentino. La compañía produce gran parte de los granos que utiliza para alimentar a sus animales, desarrolla sistemas de cría y recría a campo, termina hacienda a corral y cuenta con una planta industrial propia.

Según la información difundida por la empresa, actualmente reúne unas 125.000 hectáreas de campo, un rodeo de aproximadamente 86.000 cabezas y una dotación de 800 colaboradores. Sus actividades se concentran en Salta, donde construyó un esquema que conecta la producción agropecuaria con la industria y la venta directa de carne.

La expansión territorial, por lo tanto, tiene una relación directa con el resto de sus operaciones. Cada nuevo establecimiento puede incrementar la producción de terneros y, con el tiempo, contribuir al abastecimiento de los corrales de engorde y de la planta frigorífica.

De los campos salteños a las góndolas y los mercados externos

La pata industrial es otro de los ejes del crecimiento de Juramento. En febrero de 2026, la compañía anunció una alianza con la familia Riusech, propietaria del frigorífico Gorina, para operar conjuntamente el Frigorífico Bermejo, ubicado en Pichanal, Salta.

El acuerdo se produjo después de un programa de inversiones superior a los u$s20 millones para modernizar las instalaciones. Entre las mejoras se incluyó una nueva sala de desposte, que permite ampliar la capacidad de fraccionamiento y envasado al vacío, además de obras para elaborar productos kosher y aumentar la capacidad de enfriado y congelado.

La planta tiene una capacidad de faena de hasta 144.000 cabezas por año. Con la incorporación de Gorina, Juramento busca combinar su producción de hacienda y su experiencia comercial con la capacidad industrial y el conocimiento de los mercados internacionales de su socio.

El objetivo es avanzar hacia productos con mayor valor agregado, en lugar de concentrar el negocio exclusivamente en la venta de animales en pie o carne sin diferenciar. El envasado al vacío, la uniformidad de los cortes y la trazabilidad son atributos relevantes para acceder a determinados canales comerciales y destinos de exportación.

La empresa comercializa sus productos mediante las marcas Cabaña Juramento y Bermejo, tanto en el mercado interno como en el exterior. Según informó, las inversiones industriales le permitieron avanzar en mercados como Estados Unidos y China, además de desarrollar productos kosher destinados a consumidores que requieren ese tipo de certificación.

La integración también incluye la comercialización minorista. Juramento viene desarrollando un plan de expansión de sus puntos de venta al público, con el propósito de acercar sus marcas al consumidor y capturar una porción mayor del valor generado a lo largo de la cadena.

En ese esquema, sumar superficie para producir más terneros representa una inversión en el abastecimiento futuro de toda la estructura. El crecimiento de la producción primaria debe acompañar la capacidad de engorde, procesamiento y comercialización para que las distintas unidades puedan funcionar de manera coordinada.

Más intensificación y un nuevo sistema de pastoreo

En Estancia Lote 5, el aumento de la producción no dependerá solamente de incorporar más animales. Juramento prevé modificar el manejo del campo para elevar la cantidad de cabezas por hectárea y mejorar el aprovechamiento de los recursos forrajeros.

El proyecto contempla implementar sistemas de pastoreo rotativo, invertir en pasturas y plantar algarrobos para desarrollar un esquema silvopastoril. La propuesta consiste en combinar franjas de Gatton Panic, una pastura de alta productividad adaptada a las condiciones de la región, con líneas de árboles nativos del norte argentino.

La compañía busca incrementar la producción de carne por unidad de superficie y aportar mayor estabilidad frente a las variaciones climáticas. El desarrollo de pasturas y la organización de las rotaciones serán parte de un proceso de intensificación que también requerirá capacitación del personal y una gestión más precisa de la carga animal.

El plan incluye, además, la incorporación de mano de obra para acompañar las nuevas prácticas de manejo. La empresa considera que el potencial del establecimiento permitirá mejorar sus resultados productivos mediante la combinación de genética, tecnología y una utilización más eficiente de los recursos disponibles.

La búsqueda de nuevos inversores

La compra será financiada mediante un aporte irrevocable de capital de los actuales accionistas controlantes. Sin embargo, la compañía también anticipó que evalúa recurrir al mercado de capitales para sostener sus próximos proyectos de expansión.

"Nuestra intención en el futuro es hacer una emisión de capital en la Bolsa local e incorporar nuevos accionistas a nuestro negocio", afirmó Aguilar.

El CEO sostuvo que Juramento tiene otros proyectos vinculados con el crecimiento, la eficiencia y la sustentabilidad que requieren financiamiento. La búsqueda de nuevos accionistas permitiría ampliar las fuentes de capital disponibles para acompañar esas iniciativas.

Con Estancia Lote 5, Juramento suma 10.800 hectáreas y 4.000 animales a su estructura. El desafío será transformar esa incorporación en una mayor oferta de terneros y, posteriormente, en más carne procesada para abastecer tanto al mercado argentino como a los destinos internacionales en los que busca consolidar sus marcas.