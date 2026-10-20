Prepara una emisión a 10 años para refinanciar u$s320 millones de deuda y respaldar el nuevo ciclo de inversiones comprometido con el Gobierno

Aeropuertos Argentina prepara una salida al mercado de capitales por entre u$s400 millones y u$s600 millones, en una operación con la que busca reordenar su estructura financiera y respaldar el nuevo programa de inversiones asociado a la reciente extensión de la concesión de la principal red aeroportuaria del país.

Con ese objetivo, la compañía inició un road show de tres días con inversores y, sujeto a las condiciones de mercado, prevé concretar la emisión el jueves 22 de octubre.

Según la información a la que accedió iProfesional, alrededor de u$s320 millones serán destinados a refinanciar deuda existente, mientras que el resto quedará disponible para financiar el nuevo plan de inversiones.

La estrategia apunta a despejar los principales vencimientos de los próximos cinco años para que una mayor proporción de la generación de caja pueda destinarse al programa de obras.

El suplemento de prospecto establece que Aeropuertos Argentina emitirá Obligaciones Negociables (ON), Clase 12 denominadas en dólares, garantizadas y con vencimiento a 10 años desde la fecha de emisión y liquidación.

El monto previsto formalmente es de hasta u$s400 millones, con posibilidad de ser ampliado a u$s600 millones; la ON ofrecerá una tasa fija que se determinará en la colocación y el vencimiento final se producirá en el 2036.

Aeropuertos Argentina: el primer movimiento financiero del nuevo ciclo

La emisión llega menos de un mes después de la readecuación del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina, un acuerdo que modificó el horizonte temporal del negocio y estableció nuevas obligaciones de inversión para la compañía.

El 25 de septiembre pasado, mediante la Decisión Administrativa 27/2026, el jefe de Gabinete aprobó el acuerdo que la sociedad perteneciente al grupo del empresario Eduardo Eurnekian y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) habían firmado a principios de ese mismo mes.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre y el objetivo formal de la readecuación fue restablecer el equilibrio económico del contrato tras el impacto de la pandemia de Covid-19 y habilitar un nuevo programa de inversiones en infraestructura aeroportuaria.

El contrato había sido otorgado originalmente por 30 años, hasta febrero de 2028, y en 2020 fue extendido por una década, hasta 2038, pero la nueva readecuación agrega otros 18 años para restablecer el equilibrio económico-financiero y como compensación por el compromiso total de u$s2.500 millones de inversiones directas adicionales.

La extensión hastaquedó, además, sujeta a dos condiciones.

Por un lado, Aeropuertos Argentina debe acreditar antes del 30 de junio de 2027 disponibilidad de fondos, préstamos o compromisos de financiamiento de entidades financieras de primera línea por u$s600 millones, IVA incluido, para ejecutar esa inversión directa adicional.

Por otro, deberá completar el 75% de las obras financiadas con ese compromiso antes del 31 de diciembre de 2031.

Si alguna de esas condiciones no se cumpliera, el Estado tendrá derecho a finalizar el contrato de concesión en febrero de 2049.

La nueva colocación se produce así dentro del período en el que el concesionario debe acreditar capacidad de financiamiento para las inversiones asumidas con la última readecuación contractual.

La deuda deja espacio a las inversiones

El prospecto de las nuevas ON establece tres destinos para los fondos de las nuevas obligaciones negociables: refinanciar deuda existente, realizar inversiones de capital comprendidas en las obligaciones del contrato de concesión y financiar capital de trabajo.

Dentro de ese marco, la planificación financiera de la compañía contempla utilizar alrededor de u$s320 millones para refinanciar deuda existente para reducir la concentración de vencimientos durante los próximos cinco años y destinar una mayor parte del flujo generado por el negocio aeroportuario al programa de inversiones.

El prospecto fija, además, una fecha concreta para una parte central de ese proceso ya que Aeropuertos Argentina se comprometió a cancelar o rescatar completamente las ON Internacionales Existentes a más tardar el 5 de febrero de 2027.

Después de esa cancelación se extinguirán los contratos de emisión y los fideicomisos vinculados con esos títulos y comenzará a funcionar plenamente el nuevo esquema de garantías.

Un programa a muy largo plazo

La nueva emisión forma parte de una necesidad de financiamiento mucho más amplia teniendo en cuenta que la readecuación contractual establece que, hasta 2056, la concesión generará inversiones por aproximadamente u$s7.300 millones, IVA incluido, bajo las denominadas Metas de Inversión Comprometidas, siempre que se mantengan las variables contempladas en la Proyección Financiera Base de Ingresos y Egresos.

Dentro de ese universo existe una obligación diferente: el Compromiso de Inversión Directa de u$s600 millones, IVA incluido, asumido por Aeropuertos Argentina con la readecuación contractual y como inversión directa de capital que no serán financiadas por esos fideicomisos.

El nuevo programa tiene como objetivos la ampliación de capacidad, la incorporación de tecnología y la mejora de los estándares de servicio del Sistema Nacional de Aeropuertos.

En ese sentido, el prospecto precisa además que las inversiones de capital que pueden recibir fondos de la Clase 12 comprenden infraestructura aeroportuaria, instalaciones de aeroestaciones, sistemas de pistas y calles de rodaje, equipos de transporte, materiales, equipos y otros activos relacionados con la operación de los aeropuertos.

Las obligaciones que se heredan

El nuevo ciclo de la concesión de la empresa sobre los 35 mayores aeropuertos de la Argentina no parte de cero si se recuerda que la extensión aprobada en 2020 ya había establecido obligaciones específicas de inversión y financiamiento que todavía forman parte de la historia contractual de la concesión.

Entre ellas figuraban u$s132 millones de inversión directa para obras, además de otros u$s406,5 millones, IVA incluido, para otras obligaciones; y una segunda fase de u$s200 millones entre 2024 y 2027.

Según el prospecto, Aeropuertos Argentina cumplió íntegramente el compromiso de inversión directa 2020/2021 y el compromiso de disponibilidad de fondos. También completó la denominada Fase 1 y el rescate de las acciones preferidas, que totalizaron u$s407,1 millones, IVA incluido, entre enero de 2022 y mayo de 2024.

Además, la compañía informa que continúa ejecutando obras para completar el compromiso total de u$s200 millones hacia fines de 2027.

El prospecto registra también un frente todavía abierto con el ente regulador que se vincula a las inversiones de capital correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025 y que se encuentran bajo revisión del ORSNA.

También siguen bajo análisis observaciones formuladas por la empresa sobre inversiones correspondientes a 2019, 2020 y 2021.

Si el organismo no aprobara determinadas inversiones realizadas dentro del plan previsto en el contrato, la compañía podría quedar obligada a realizar desembolsos adicionales.

Una concesión que nació hace casi tres décadas

La sociedad fue constituida como Aeropuertos Argentina 2000 en 1998 por el consorcio que ganó la licitación pública nacional e internacional realizada por el Estado para otorgar la concesión de las mayores terminales aéreas del país.

El contrato original fue firmado el 9 de febrero de ese año y luego atravesó diferentes modificaciones: el Acta Acuerdo de 2007, la prórroga instrumentada en 2020 y la readecuación contractual aprobada en septiembre de 2026.

Actualmente administra 35 de los 57 aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos, incluidos Ezeiza y Aeroparque y también tiene los derechos para operar la unidad de cargas de Ezeiza y otros aeropuertos, actividad desarrollada mediante Aeropuertos Argentina Cargas. Corporación América S.A.U. es el accionista controlante de la sociedad.

Durante el 2025, los aeropuertos administrados por la empresa movilizaron aproximadamente 45,8 millones de pasajeros, frente a 40,8 millones en 2024.

Del total del último ejercicio, 29 millones correspondieron a pasajeros de cabotaje, 15,4 millones a internacionales y 1,5 millones a pasajeros en tránsito y la red registró además 463.856 movimientos de tráfico aéreo.

En el primer semestre de este 2026 ya pasaron por sus aeropuertos otros 22 millones de pasajeros y se registraron 220.050 movimientos.

En esos seis meses la compañía obtuvo ingresos consolidados por $741.324 millones y un resultado neto de $168.887 millones, mientras que en todo 2025 había informado ingresos por $1,36 billones y un resultado neto de $209.929 millones.

Cambios por el nuevo contrato

La readecuación contractual modificó también uno de los componentes de los ingresos de la concesión ya que el ORSNA aprobó en octubre un nuevo cuadro tarifario que establece en u$s9 por pasajero embarcado la Tasa de Uso de Aeroestación y amplía la aplicación de la tasa regional de u$s25,16 a vuelos de hasta 1.000 kilómetros que comenzarán a regir el 8 de diciembre próximo.

Esas tasas respaldan la emisión de las nuevas ON ya que, según el prospecto, una vez canceladas las obligaciones internacionales existentes, el nuevo fideicomiso tendrá, entre otras garantías, derechos de primer grado sobre tasas de uso aeroportuario cedidas, tasas de cargas cedidas y determinados derechos de indemnización derivados de la concesión.

Después de la cancelación de las obligaciones internacionales existentes, las tasas liberadas serán depositadas semanalmente en la cuenta de reserva hasta alcanzar un importe equivalente al 125% de los intereses y de la cuota de amortización trimestral correspondientes al pago inmediatamente siguiente.

Para realizar la colocación, Aeropuertos Argentina convocó a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Santander US Capital Markets, BTG Pactual y J.P. Morgan Securities como organizadores y colocadores internacionales.

En el mercado argentino participarán Macro Securities, ICBC Argentina, Banco Galicia, Balanz Capital Valores y Banco Santander Argentina.

La compañía utilizará los tres días de road show para presentar la operación ante los inversores. Si las condiciones de mercado permiten mantener el cronograma previsto, el jueves 22 de octubre se definirán el monto, la tasa y las condiciones finales de la Clase 12.

El primer pago de intereses está previsto para el 1° de mayo de 2027, mientras que las fechas y proporciones de amortización del capital serán informadas en el aviso de resultados.