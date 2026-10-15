Aeropuertos Argentina invertirá u$s1.500 millones y ampliará Ezeiza y Aeroparque

Aeropuertos Argentina proyecta invertir US$ 1.500 millones en cinco años, con obras en las principales terminales, pistas y sistemas de balizamiento

La red aeroportuaria administrada por Aeropuertos Argentina tiene por delante un programa de obras que combina ampliaciones edilicias, renovación de pistas y actualización tecnológica. La hoja de ruta para el período 2027-2031 contempla desembolsos por u$s1.500 millones y alcanza tanto a Ezeiza y Aeroparque como a las terminales del interior.

El proyecto fue acordado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). En los dos aeropuertos de mayor movimiento del área metropolitana, la planificación contempla más de 60.000 metros cuadrados de infraestructura nueva y la puesta en valor de otros 15.000 metros cuadrados.

En Ezeiza, el esquema incluye dos edificios destinados a distintos tipos de operaciones. Uno estará dedicado a los arribos internacionales y complementará la terminal de partidas que abrió en 2023. El otro se utilizará para los vuelos de cabotaje, con el propósito de acompañar la evolución del tráfico nacional.

La intervención en Aeroparque se concentrará en sumar espacio para el embarque. Para eso se proyecta un espigón en el extremo sur de la terminal doméstica, equipado con nuevos puentes para el acceso de pasajeros a los aviones. También se ampliará el área destinada a los vuelos internacionales.

Pistas, asfalto y tecnología LED: las obras previstas en aeropuertos del interior

La modernización no se limitará a los edificios. En Ezeiza, el plan prevé intervenir en las superficies utilizadas por las aeronaves, con más de 200.000 metros cuadrados de pavimento asfáltico y otros 60.000 metros cuadrados de hormigón.

En el resto del país, las mejoras abarcarán distintas áreas de la operación aeroportuaria. Tres pistas serán rehabilitadas por completo: las de Córdoba, Iguazú y Malargüe. A su vez, seis aeropuertos incorporarán balizas LED en reemplazo de los equipos halógenos.

Las obras previstas en las terminales del interior también incluyen trabajos de pavimentación y preparación del terreno. El programa contempla:

450.000 m² de asfalto

80.000 m² de pavimento de hormigón

70.000 m³ de movimiento de suelos

Más de 3.000 balizas nuevas

En materia edilicia, las ampliaciones y renovaciones alcanzarán a 14 aeropuertos:

Bariloche

Catamarca

Córdoba

Esquel

Iguazú

La Rioja

Mendoza

Paraná

Posadas

Puerto Madryn

Río Cuarto

San Luis

Santiago del Estero

Viedma

La superficie involucrada rondará los 35.000 metros cuadrados.

El plan comprende los 33 aeropuertos del interior incluidos en la red de la compañía, con intervenciones orientadas a ampliar la capacidad, incorporar tecnología y mejorar los servicios.

De dónde saldrán los fondos para financiar los proyectos

El financiamiento combinará recursos propios de Aeropuertos Argentina con fondos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), que se nutre de ingresos vinculados con la utilización de las terminales por parte de los pasajeros.

La empresa prevé, además, buscar recursos en los mercados de capitales para acelerar el ritmo de ejecución de las obras. El paquete de u$s1.500 millones forma parte de una planificación de infraestructura más amplia, estimada en u$s$ 7.500 millones.

En paralelo, el acuerdo que extendió la concesión de 35 aeropuertos fijó un compromiso de u$s600 millones de inversión con fondos propios durante los próximos cuatro años.

Qué trabajos siguen en ejecución

Mientras se preparan las próximas etapas, la compañía mantiene frentes de obra abiertos en distintos puntos del país. Las intervenciones en Ezeiza, Aeroparque y terminales de Salta, Formosa, Tucumán, Resistencia y San Rafael, entre otras, suman 37.000 metros cuadrados.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza se trabaja en la rehabilitación de la pista secundaria y de las calles de rodaje. También está en marcha la construcción de una plataforma adicional para aeronaves.

En Aeroparque, las tareas actuales abarcan el embarque doméstico y las áreas destinadas a los controles de seguridad. El proyecto añade 3.000 metros cuadrados de superficie operativa.

La trayectoria de inversión de la concesionaria se remonta a 1998, cuando comenzó a administrar la red. Desde entonces, informó desembolsos superiores a u$s2.800 millones en infraestructura aeroportuaria, de los cuales más de u$s1.000 millones corresponden al último lustro.

Aeropuertos Argentina integra Corporación América Airports, operador que gestiona 52 aeropuertos distribuidos en seis países. En 2025, esas terminales recibieron 86,7 millones de pasajeros, un 9,8% más que durante el año anterior.