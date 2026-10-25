Abrió la primera lavandería con IA que opera sin empleados: cuánto sale la franquicia

LavanderIA abrió su primer local en Palermo y busca franquiciados para expandir su modelo de lavandería autoservicio con IA y atención 24 horas

El primer local en Palermo es exitoso, incluyendo coworking y venta de café y snacks.

La inversión inicial es de $80-90k, con recuperación estimada en 18-24 meses.

Una bolsa de ropa, un código QR y una máquina que se activa sin pasar por un mostrador. Así es el modelo de autoservicio que LavanderIA busca expandir mediante franquicias en la Argentina. Con inteligencia artificial y pagos digitales, los locales operan las 24 horas sin personal de atención permanente. Mientras esperan que termine el ciclo, los clientes pueden tomar un café, trabajar con la computadora o comprar algo en una expendedora.

La primera sucursal abrió en Paraguay 3106, en Palermo. A partir de la experiencia de ese local, la propuesta plantea tres preguntas para quienes evalúan sumarse al negocio: cuánto cuesta la inversión inicial, qué gastos implica la operación y en cuánto tiempo se podría recuperar el capital.

Cómo funciona la primera lavandería argentina con inteligencia artificial

El primer local de LavanderIA ya opera las 24 horas y cuenta con tres lavadoras y tres secadoras profesionales, una máquina automática de café y dos expendedoras de snacks y bebidas.

El circuito de uso es digital y consta de tres pasos:

Frente de la fachada del primer local en Palermo (Gentileza LavenderIA)

Ingreso: el cliente accede mediante un código QR. Selección y pago: elige el servicio y abona desde la aplicación o el tótem del establecimiento. Activación: una vez confirmado el pago, el sistema pone en marcha la máquina.

Un ciclo completo de lavado y secado demanda entre 70 y 80 minutos.

"La propuesta se diferencia de una lavandería tradicional porque no necesita personal atendiendo en el mostrador", explica Ramiro Chiavaro, fundador del emprendimiento. El sistema digital permite gestionar el acceso, los pagos y la puesta en marcha de los equipos.

Qué hace la inteligencia artificial en el negocio

La tecnología es uno de los componentes centrales del modelo. La plataforma centraliza información sobre las ventas, el uso de las máquinas, el inventario y los gastos del establecimiento.

Entre las principales funciones de la plataforma se encuentran:

Activar, liberar o reiniciar máquinas a distancia.

Modificar los precios de los servicios.

Recibir alertas ante problemas críticos.

Conciliar determinados pagos.

Recuperar órdenes que quedaron trabadas.

Asignar otra secadora cuando la máquina prevista presenta una falla.

Además, el operador puede cargar gastos y facturas, actualizar el inventario y consultar información del negocio mediante instrucciones en lenguaje natural.

El café y las expendedoras operan de manera automatizada y están integrados al sistema de cobro y monitoreo. La plataforma registra estas ventas por separado de los ingresos de la lavandería.

Con espacio de coworking para trabajar mientras se lava la ropa (Gentileza LavenderIA)

Sin embargo, las decisiones que involucran dinero y determinadas acciones de gestión requieren la confirmación del operador. La automatización permite reducir algunas tareas, pero no elimina la necesidad de supervisar el funcionamiento general del local.

Cuánto cuesta abrir una franquicia de LavanderIA

La inversión estimada para abrir una franquicia de LavanderIA oscila entre u$s80.000 y u$s90.000. Según Chiavaro, el monto contempla la puesta en marcha del negocio, con el local completamente equipado y funcionando, e incluye el canon de ingreso.

El presupuesto final depende de las características del inmueble, la ubicación, las instalaciones existentes y las obras necesarias. "Los únicos gastos que quedan fuera de la inversión son los honorarios y costos de escribanía y los gastos jurídicos", precisa el empresario.

La propuesta contempla:

Lavadoras y secadoras profesionales Electrolux myPRO XL.

Una expendedora refrigerada de snacks y bebidas.

Una cafetera automática.

Un tótem de autoservicio.

Sistema de acceso mediante código QR.

Un espacio de coworking.

Una máquina automática de café y dos expendedoras de snacks y bebidas (Gentileza LavanderIA)

El paquete incluye la marca, la adecuación y obra del local, la plataforma tecnológica, el panel de gestión, la capacitación, los manuales operativos y el acompañamiento de la central. También contempla el soporte tecnológico, la coordinación del abastecimiento de insumos y los materiales de comunicación.

Cuánto facturó el primer local y qué resultado económico obtuvo

El establecimiento de Palermo registró cobros brutos por $9.284.950 entre el 2 de septiembre y el 4 de octubre de 2026, durante sus primeros 33 días de actividad. Los datos surgen del panel administrativo de la empresa, consultado el 5 de octubre.

Los registros muestran una aceleración de los cobros hacia el cierre del período. Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, el local recibió pagos por $3.225.900, un 135,8% más que los $1.368.100 registrados durante la semana del 7 al 13 de septiembre.

La última semana concentró el 34,7% de los cobros acumulados. El promedio diario pasó de $195.443 en la semana del 7 al 13 de septiembre a $460.843 en los siete días comprendidos entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

La recaudación por rubro se distribuyó de la siguiente manera:

Lavandería : $8.712.000.

: $8.712.000. Snacks y bebidas : $323.550.

: $323.550. Café : $249.400.

: $249.400. Total de ventas complementarias: $572.950.

El lavado y secado concentraron el 93,8% de los cobros brutos del período. El resto correspondió a las ventas complementarias de café, snacks y bebidas.

Consultado por el resultado económico, Chiavaro indicó que "el primer local obtuvo alrededor de $5,5 millones durante su primer mes de funcionamiento, cuando operaba al 12% de su capacidad". Se trata de una estimación de la empresa, que no difundió el detalle de los costos incluidos en ese cálculo.

Frente del local generado con IA (Gentileza LavanderIA)

Cuánto cuesta mantenerla, cuánto genera por mes y cuándo se recupera la inversión

Los costos fijos y variables de la primera sucursal rondan los $4 millones mensuales, cifra que contempla el alquiler, los impuestos y los servicios. A ese monto se agregan los cargos establecidos por la franquicia:

Regalía del 10% sobre la facturación neta.

sobre la facturación neta. Canon mensual de u$s200 por publicidad y monitoreo técnico.

El franquiciado también debe afrontar gastos de limpieza, mantenimiento de los equipos y reposición de productos, cuyos montos dependen de la actividad del establecimiento.

En cuanto a la rentabilidad, Chiavaro estima una ganancia mensual conservadora de entre u$s2.000 y u$s2.500. Según el empresario, el primer local alcanzó ese resultado durante septiembre y, al 19 de octubre, ya había superado ese monto en lo que iba del mes.

El fundador de LavanderIA aclaró que la estimación "no descuenta la regalía del 10% sobre la facturación neta ni los u$s200 mensuales por publicidad y monitoreo técnico". Con esas proyecciones, calcula que la inversión puede recuperarse en un plazo de entre 18 y 24 meses.

Un negocio sin atención en el mostrador, pero con tareas operativas

Aunque el modelo no requiere atención permanente en el mostrador, el franquiciado debe ocuparse de la limpieza del establecimiento y del espacio de coworking, la reposición de productos, el mantenimiento de los equipos y la supervisión general. La dedicación necesaria dependerá del movimiento del local y de las situaciones que requieran intervención humana.

La empresa ofrece además un territorio exclusivo para cada franquiciado, definido mediante un polígono en el contrato. En la Ciudad de Buenos Aires la referencia estándar es de hasta 1.500 metros a la redonda, con protección reforzada dentro de los 1.000 metros. La zona se determina tras un análisis previo del mercado.

La apertura requiere evaluar la ciudad y el inmueble, definir la propuesta económica, firmar el contrato, realizar las obras, instalar los equipos y completar la capacitación inicial para operar la plataforma.