La cadena ofrece un modelo llave en mano y estima recuperar el capital en 18 meses. Qué incluye la propuesta y qué garantía exige

Abrir una franquicia de supermercados DIA requiere una inversión inicial desde $30.500.000. La propuesta apunta a emprendedores que quieran gestionar un comercio de cercanía con el respaldo de la cadena, que opera con una red de más de 1.050 tiendas en la Argentina.

El modelo contempla la entrega de un local equipado y con mercadería, como también la búsqueda, el alquiler y la habilitación del establecimiento por parte de la empresa. Para ingresar, exige una garantía hipotecaria que puede ser propia o de un tercero.

Cuánto hay que invertir y qué incluye la franquicia DIA

La inversión inicial informada por DIA parte de los $30,5 millones. El esquema es de tipo "llave en mano", ya que, como mencionamos anteriormente, la empresa se encarga de buscar y alquilar el local, realizar la habilitación y disponer la infraestructura necesaria para abrir el comercio. También aporta el equipamiento y la mercadería inicial.

La empresa también ofrece asesoramiento sobre rentabilidad, capacitación inicial y continua, y soporte operativo. Asimismo, desde la empresa detallan que cuentan con atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para acompañar a los franquiciados ante distintas dificultades durante el funcionamiento del negocio.

De esta forma se disminuye la necesidad de que el interesado gestione por su cuenta la instalación del supermercado y la compra del stock inicial. La propuesta también contempla la entrega en comodato de equipamiento como heladeras, góndolas y líneas de cajas.

De esta manera, el franquiciado no necesita comprar esos elementos para poner en marcha el supermercado, aunque debe considerar las condiciones de uso previstas en el contrato.

No obstante, antes de avanzar conviene consultar con la compañía el detalle de los gastos a cargo del franquiciado, las condiciones contractuales y las obligaciones que tendrá durante la operación.

En esta línea, uno de los requisitos centrales para ingresar al sistema es presentar una garantía hipotecaria, que puede corresponder a una propiedad del interesado o de un tercero.

Además, la empresa busca franquiciados con participación activa en la gestión y, especialmente, con conocimiento y arraigo en el barrio donde funcionará el comercio.

En cuanto al plazo para recuperar el capital, DIA estima 18 meses. Es decir, se trata de una proyección de la compañía, por lo que el resultado final varía según la ubicación, ventas y costos operativos. El contrato tiene una duración de 4 años, aunque suele poder renovarse fácilmente.

Qué requisitos pide DIA para abrir una franquicia

DIA prioriza a los franquiciados que se involucren de manera activa en el negocio y trabajen en el local. También valora el arraigo en el barrio donde funcionará el supermercado y la capacidad para gestionar un equipo de unas cinco personas. Entre las condiciones de ingreso, exige una garantía hipotecaria, que puede ser propia o de un tercero.

Para acompañar a los operadores, la cadena ofrece capacitación inicial y continua, asesoramiento en rentabilidad y soporte las 24 horas. Además, DIA fue la primera franquicia de supermercados en obtener la certificación FRANQ, otorgada por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).