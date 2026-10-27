Una familia de Córdoba cosecha nueces pecán y produce sus propios alfajores

Darío compró una plantación de nuez pecán, Viviana creó las recetas y Valentín sumó su mirada de negocio. Buscan vender en todo el país

El Nocedal, un proyecto familiar de nuez pecán agroecológica en Villa María, Córdoba, quiere dar el salto de la cocina de casa a una fábrica de alimentos sin conservantes y con valor agregado. Hoy produce en 1,3 hectáreas y proyecta sumar otros 168.000 m². Ya elaboran bombones, alfajores y snacks artesanales que se venden en 76 puntos de Córdoba, según detalló Valentín Burgra, de 21 años, quien impulsa esta etapa junto a sus padres, Darío y Viviana.

Todo arrancó cuando Darío vio en un programa de cocina que usaban nuez pecán en una receta y se quedó pensando en ese fruto que casi nadie conocía. Nació en el campo, es hijo de tamberos, hoy es técnico en alimentos y trabaja en una empresa láctea. De nueces no sabía nada. Empezó a investigar y terminó comprando una plantación sobre la ruta 9 con árboles maduros plantados desde 1999.

De eso pasaron cuatro años. Se saltearon una campaña y la actividad arrancó hace tres. "Había 102 ejemplares de entre 20 y 25 años. Este año sumamos 45 más, como ensayo, para ver cómo se desarrollan", explica. Son cinco variedades, con Desirable y Mahan como principales; el resto son nativas. En la plantación no aplican agroquímicos y fertilizan con compuestos biológicos, según explica Valentín.

La inversión inicial superó los u$s100.000 según detalló, aunque para él la cuenta grande fue otra. "Fue más una labor humana que económica. Son horas de fertilización, riego y poda, y después la selección de las nueces por calibre, calidad y variedad". Además de los Burgra, trabajan ocho personas, entre ellas un ingeniero agrónomo.

La cosecha es casi toda a mano. Pasan por el suelo un rollo de alambres tensados y la nuez queda adentro. "Es parecido a lo que usan para juntar las pelotas de tenis en las canchas", explica. Después la lavan en agua a 100 grados, la pelan y la clasifican, y la cáscara vuelve al campo como compost. Las tres campañas dieron 900 kilos, 1.050 y, este año, con buenas lluvias, 1.550. La meta es llegar a los 2.000 kilos por hectárea.

En su campo de Villa María, la familia cultiva nuez pecán sin agroquímicos y suma abonos biológicos (Gentileza El Nocedal)

Cómo convertir una producción de nuez pecán en un negocio industrial

Valentín está por terminar la licenciatura en Administración de Empresas en la Unisidad Siglo 21 y su formación lo llevó a mirar el negocio más allá de la cosecha. En Argentina hay unas 12.000 hectáreas implantadas con pecán y una producción de 3.000 toneladas, según un informe sectorial del INTA. El 65% se exporta a destinos como Estados Unidos, Europa, Brasil, Rusia, Medio Oriente y el Sudeste Asiático.

"En argentina se consumen entre 10 y 30 gramos por habitante; en Estados Unidos o México, entre 500 y 600", cuenta el joven emprendedor. Por eso, cuando en la primera campaña vio las bolsas de nuez con cáscara que habían logrado cosechar, lo primero que se preguntó es qué iban a hacer con semejante cantidad y a quién se la iban a vender.

La respuesta salió de la cocina de Viviana, pastelera de profesión. "Arrancamos por el producto más consumidor por lo argentinos, el alfajor. Lo hicimos a base de harina de nuez pecán con una receta de mi mamá. Después de varios ensayos y prototipos, llegamos al que tenemos hoy que es una delicia". Después sumaron los bombones y los snacks, dulces y salados, en versiones natural, con chocolate negro y con chocolate blanco. Ya son más de diez líneas. La nuez pecán, describe, tiene un sabor más suave, una textura más cremosa y un ligero dulzor. "Eso permite incorporarla a las recetas sin sumar tantos ingredientes para mitigar el amargor".

Hoy producen casi 2.000 unidades de producto por mes, con capacidad de producción para unos 200 kilos mensuales equivalentes con cáscara Con la fábrica proyectan alcanzar una capacidad de procesamiento de cuatro toneladas mensuales. La familia Burgra está evaluando si se instalan en el parque industrial o en otro lugar de la ciudad.

Los productos se comercializan en dietéticas, supermercados locales y algunas carnicerías y verdulerías, apuntando al público gourmet. El alfajor ronda los $3.000 y la bolsita de 100 gramos de nuez, $4.000.

Además de ampliar la producción, la familia quiere abrir la plantación a visitantes. "La idea es generar experiencias turísticas y educativas articuladas con instituciones locales y regionales dentro de la plantación", cuenta Valentín. Buscan mostrar cómo se cultiva la pecán y cómo se transforma en alimento. "Hay una fuerte desinformación acerca del cultivo, así que es una de las proyecciones que tenemos", explica.

Viviana creó las recetas de alfajores de nuez pecán que ya vende en 76 comercios de Córdoba (Gentileza El Nocedal)

El Nocedal facturó alrededor de $20 millones en 2025, según detalló Valentín, y esperan duplicar esa cifra este año. Pero la cosecha propia ya no alcanza. Hoy, el 50% de las nueces que utilizan proviene del campo familiar y el otro 50%, de productores de Córdoba y otras provincias que trabajan con criterios agroecológicos similares. Valentín quiere afianzar esos vínculos. "Otro desafío es formar una red intervinculada con productores para ayudar a que su producción pueda llegar a todo el país en diferentes formatos", explica.

Para él, esa red también implica reconocer el trabajo detrás de cada cosecha. "Sabemos, como productores también, el esfuerzo que implica mantener una plantación durante todo el año", señala. Por eso, busca "valorar la producción de terceros con el valor que se merecen" y cuestiona que los grandes acopiadores paguen lo mismo por una nuez agroecológica que por una de producción convencional.

El plan a cinco años es primero llegar a todo el país y recién después mirar la exportación. La plata es otro tema. "Hoy faltan préstamos bancarios con buena tasa para las empresas", plantea. Mientras tanto ganaron el primer premio de Ideas Emprendedoras 2025, en la Legislatura de Córdoba, y este año quedaron entre los 16 finalistas provinciales de Emprendimiento Argentino 2026, entre más de 900 proyectos del país y 69 de Córdoba.

A punto de terminar la carrera, Valentín ya sabe que quiere dedicarse al emprendimiento. "No solo por mí a nivel profesional, sino también a nivel familia. A mí me llena de orgullo que estemos todos juntos unidos detrás del objetivo de trascender a través de un fruto que merece ser valorado", concluye.