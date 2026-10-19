Los cambios que prepara el BCRA para impulsar el crédito a familias y empresas

La propuesta incluye nuevos registros de avales, herramientas para empleados y apoyo a pequeños negocios, con miras a impulsar el acceso al crédito

El BCRA prepara una batería de medidas para expandir el crédito en Argentina. El objetivo es consolidar la reactivación del financiamiento tras el pico de morosidad que golpeó al sistema en los últimos meses.

El vicepresidente del Central, Vladimir Werning, detalló el plan ante inversores internacionales durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. Allí expuso un paquete de cinco iniciativas normativas diseñadas para flexibilizar garantías, profundizar el mercado de capitales y mitigar el riesgo crediticio.

Las herramientas apuntan a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento tanto para familias como para comercios y empresas. Cada medida ataca un punto crítico del mercado de crédito argentino.

El plan contempla desde la creación de un registro centralizado de garantías hasta nuevos instrumentos financieros para comerciantes, pasando por cambios operativos en el sistema de avales para pymes.

Sistema Federal de Garantías: un registro único para préstamos con colateral

La primera novedad es la puesta en marcha del Sistema Federal de Garantías (SFG). Se trata de un registro centralizado de bienes otorgados en garantía para préstamos prendarios y operaciones con colateral.

La plataforma apunta a dotar de mayor transparencia al mercado de garantías. Al concentrar la información en un solo lugar, se reduce la asimetría informativa que hoy enfrentan las entidades financieras.

El beneficio es doble. Por un lado, los bancos pueden consultar rápidamente si un bien ya está comprometido como garantía en otra operación. Por otro, se agiliza la creación de nuevos préstamos al simplificar las verificaciones previas.

El SFG funcionará como una infraestructura de mercado que ordena el sistema de colaterales. Una herramienta técnica, pero con impacto directo en el volumen de crédito disponible.

Cambios en las SGR para expandir el crédito a pymes

La estrategia del Central incluye modificaciones operativas en el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Estas entidades otorgan avales para facilitar el acceso al crédito bancario de pequeñas y medianas empresas.

El mecanismo actual funciona así: si una pyme no puede cumplir con su pago, el Fondo de Riesgo responde por la deuda. Es un colchón de seguridad para los bancos que prestan a empresas sin historia crediticia robusta.

Ahora, la propuesta del BCRA apunta a aumentar el límite de apalancamiento de los bancos que operan con SGR. La medida busca que las entidades financieras puedan multiplicar el volumen de préstamos respaldados por estos avales.

El cambio técnico implica mayor capacidad de fondeo para el sector pyme. Más apalancamiento significa más crédito circulando hacia el segmento de empresas medianas y pequeñas.

Código de descuento para empleados públicos y privados

El paquete contempla herramientas específicas para el consumo minorista y los préstamos personales. La estrella es la implementación del código de descuento, que permite cobrar las cuotas de un crédito directamente de los ingresos del deudor.

Para los empleados públicos, el Central eliminó el tope a la tasa de interés. Además, el código de descuento puede transferirse a otra institución habilitada.

El cambio apunta a dar mayor seguridad a las carteras de préstamos transferidas. Si un banco vende su cartera a otro, el mecanismo de cobro automático viaja con la operación. Eso facilita que las entidades consigan fondos para financiar nuevas operaciones.

La idea es que los bancos puedan rotar sus carteras con mayor agilidad, liberando capital para prestar más y a tasas potencialmente menores gracias a la reducción del riesgo de incobrabilidad.

En el caso de los trabajadores del sector privado, la propuesta centraliza a través de Coelsa los flujos de pago destinados a cancelar los créditos. La asignación de esos fondos queda en manos del empleado.

El esquema no genera nuevas tareas administrativas para el empleador. Solo ordena el mecanismo de cobro y facilita la participación de distintas entidades financieras en el mercado de préstamos personales.

Cupones de crédito: liquidez inmediata para comercios

La quinta iniciativa apunta directo a los comerciantes. El Central quiere crear los cupones de crédito, un nuevo instrumento financiero para transformar las ventas con tarjeta en activos negociables.

El mecanismo permite que los negocios conviertan sus ventas con tarjeta de crédito en "cupones" transferibles. Esos cupones tendrían categoría de título ejecutivo, con oferta pública elegible para Fondos Comunes de Inversión abiertos.

La ventaja para los comerciantes es clara. Acceden a tasas de financiamiento más bajas y cuentan con una alternativa para obtener liquidez inmediata sin esperar los plazos de liquidación de las tarjetas.

El instrumento crea un mercado secundario de cupones, donde inversores institucionales pueden comprar esos flujos futuros de pagos, dándole al comercio efectivo hoy a cambio de cobros programados mañana.

Es una herramienta de financiamiento que sortea los canales bancarios tradicionales. Los negocios pueden acceder al mercado de capitales de manera directa, ampliando sus fuentes de fondeo.

Las cinco medidas conforman un plan integral. Atacan distintos eslabones de la cadena de crédito: garantías más transparentes para préstamos con colateral, mayor apalancamiento para pymes, códigos de descuento que bajan el riesgo de incobrabilidad en consumo, y nuevos instrumentos de liquidez para comercios.

El BCRA apuesta a que la combinación de herramientas técnicas impulse la expansión del financiamiento privado. La presentación ante inversores internacionales busca también generar confianza en el mercado externo sobre la dirección de la política crediticia argentina.