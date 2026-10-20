Teddy Karagozian entró en concurso de acreedores tras el colapso de una de sus empresas

El empresario había pedido la solicitud en junio, meses después de que se formalizara el concurso de Hilado SA, una de las compañias de TN Platex

La crisis de la industria textil acaba de sumar un nuevo capítulo para uno de los empresarios argentinos más importantes del rubro. La Justicia de La Rioja decretó la apertura del concurso preventivo de Teodoro "Teddy" Karagozian, empresario y referente del grupo TN Platex.

La resolución fue dictada por la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción de La Rioja. El juez a cargo es Walter Peralta.

Según el edicto publicado en el Boletín Oficial, Karagozian había presentado la solicitud el 26 de junio. El pedido llegó en medio de un contexto devastador para el sector textil local.

La apertura del proceso personal del empresario se conoce meses después de que se formalizara el concurso de Hilado SA, una de las compañías del grupo TN Platex, en un contexto de caída del consumo, mayor competencia de productos importados y dificultades estructurales para la industria textil local.

De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia riojana, los expedientes se tramitarán en forma conjunta con el concurso de Hilado SA. Ambos procesos quedarán unificados bajo el mismo tribunal.

La resolución fijó plazos clave para los acreedores. El 30 de noviembre será la fecha límite para presentar los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura designada.

Los informes técnicos tienen fechas posteriores. El informe individual deberá estar listo el 10 de febrero de 2027. El informe general se presentará el 12 de marzo del mismo año.

La crisis de Hilado SA que anticipó este desenlace

En febrero de este año, Hilado había solicitado su concurso preventivo. El objetivo era reestructurar sus pasivos y sostener la continuidad operativa de sus plantas industriales.

La apertura del proceso judicial fue dispuesta en mayo. En ese momento, desde la empresa atribuyeron su situación a una combinación de factores adversos.

"Durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada y el escaso y elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025", indicaron en ese momento.

Según explicaron desde la compañía, esa presión sobre la actividad redujo los niveles de producción y la rentabilidad, al punto de que algunos operadores del sector comenzaron a comercializar productos por debajo de sus costos para mantener el flujo de caja.

Desde la firma sostuvieron que habían implementado medidas para reducir gastos. También intentaron mejorar la productividad, invertir en tecnología y diversificar mercados.

Sin embargo, el deterioro de la actividad fue más rápido. El contexto aceleró un proceso de reestructuración que ya estaba en marcha pero que no alcanzó para evitar el concurso.

DFAC, el proyecto que no sobrevivió al vendaval textil

La situación judicial se suma a las dificultades atravesadas por DFAC. La marca de indumentaria fue creada por la familia Karagozian y lanzada en 2023.

La sigla significaba "De Fábrica Al Consumidor". El proyecto buscaba vender prendas básicas producidas íntegramente en la Argentina y sin intermediarios, con el objetivo de ofrecerlas a precio de fábrica.

La iniciativa combinaba la producción local —desde el hilado hasta la confección— con la venta directa al consumidor. Los canales digitales eran el centro de la estrategia comercial.

Sin embargo, en abril de este año la marca anunció el cierre de sus operaciones y la liquidación del stock remanente al costo de producción. El anuncio cayó como baldazo de agua fría en el sector.

Desde DFAC señalaron que el punto de quiebre había llegado en diciembre de 2025. Fue cuando las marcas con las que trabajaban comenzaron a importar y la empresa perdió la posibilidad de sostener su estructura productiva.

"Podríamos producir con terceros o importar desde China y seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros. Por eso decidimos cerrar", habían explicado en un video publicado en redes sociales.

De asesor de Milei a empresario en concurso

Teddy Karagozian tuvo una breve participación en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei. Fue desplazado en julio de 2024 tras manifestar críticas públicas al plan económico oficial.

El empresario había cuestionado algunas medidas que afectaban directamente a la industria textil. Su postura contrastaba con la línea del Gobierno en materia de apertura de importaciones.

Ahora, menos de un año después de ese alejamiento, enfrenta su propio concurso preventivo en medio de una crisis sectorial que no encuentra piso. El caso Karagozian se suma a una lista creciente de empresas textiles en problemas.