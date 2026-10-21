Ponen en marcha un nuevo esquema que destinará $18,12 millones a financiar isiones comerciales de empresas que busquen compradores en el exterior

Este incentivo busca consolidar el récord de ventas internacionales y ampliar los mercados actuales.

El beneficio cubre pasajes y alojamiento para empresas yerbateras con capacidad exportadora comprobada.

El INYM creó un fondo para financiar misiones comerciales y rondas de negocios en el exterior.

Las empresas yerbateras que salgan al exterior a buscar compradores tendrán un nuevo esquema para financiar parte de sus misiones comerciales.

El programa comenzará con una partida de $18,12 millones y permitirá reconocer gastos de pasajes internacionales y alojamiento por hasta el equivalente en pesos a u$s2.000 por operador y por año calendario.

La medida quedó formalizada este miércoles 21 de octubre con la publicación de la Resolución 113/2026 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en el Boletín Oficial.

El organismo creó el "Programa General de Promoción de la Yerba Mate Argentina en Misiones Comerciales Internacionales", que podrá aplicarse a actividades realizadas desde septiembre pasado y tendrá continuidad en los próximos años si se incorporan las partidas correspondientes en cada presupuesto.

La norma aclara que no se trata de una asistencia abierta a cualquier compañía que comercialice yerba mate sino que sólo podrán acceder fraccionadores, molineros-fraccionadores y elaboradores de derivados que acrediten capacidad exportadora.

Los operadores registrados exclusivamente como exportadores deberán demostrar además que están inscriptos en alguna de esas categorías de elaboración o fraccionamiento.

La decisión tiene como objetivo generar, incentivar e incrementar las exportaciones argentinas de yerba mate, para lo cual el organismo financiará parcialmente la presencia de empresas en misiones y rondas de negocios destinadas a generar vínculos con compradores fuera del país.

Por qué el INYM busca potenciar la promoción internacional

La razón oficial que explica la creación del programa ocupa una parte central de los fundamentos de la Resolución 113 en donde el INYM sostiene que las exportaciones aumentaron durante los últimos años y plantea que ese crecimiento debe ser consolidado y potenciado mediante acciones de promoción internacional.

La estrategia contempla misiones comerciales realizadas con intervención de PromArgentina, acciones de Cancillería y embajadas y rondas de negocios en el exterior destinadas a generar o fortalecer vínculos comerciales.

El programa fue diseñado después de dos discusiones dentro del Directorio del ente como la del pasado 25 de agosto, cuando se analizaron distintas modalidades para las acciones promocionales y se encargó al área de Promoción trabajar sobre un esquema integral.

El tema volvió a tratarse el 4 de septiembre, cuando se aprobó avanzar con un programa específico para la promoción exterior, sujeto al análisis presupuestario y de las áreas técnicas.

Otro de los fundamentos define a qué parte de la cadena pretende llegar el dinero.

El organismo decidió concentrarlo en operadores que no sólo exporten sino que además desarrollen efectivamente actividades de fraccionamiento, molienda o elaboración de derivados.

La resolución vincula esa condición con los criterios utilizados por los organismos nacionales que organizan misiones comerciales, orientadas hacia empresas con capacidad comprobable para abastecer directamente a cadenas comerciales internacionales y no solamente actuar como intermediarias.

Un millonario fondo para financiar misiones

La primera etapa tendrá un presupuesto de $18,12 millones disponibles para lo que resta de de este 2026 y los fondos surgen de las partidas asignadas a "PD-Ferias y Eventos Internacionales" que se trasladan al nuevo programa.

En los próximos ejercicios, los recursos deberán determinarse nuevamente dentro del presupuesto anual del organismo.

El anexo reglamentario fijó además el límite individual ya que cada operador podrá recibir un reconocimiento máximo equivalente en pesos a u$s2.000 por año calendario.

Los gastos admitidos son los pasajes internacionales de ida y vuelta y el alojamiento correspondiente a la misión comercial.

Pero el sistema no contempla adelantos sino que la empresa deberá afrontar primero el viaje y después solicitar el reconocimiento de los gastos admitidos mediante la presentación de los comprobantes correspondientes.

Quiénes podrán pedir el beneficio

La reglamentación establece una serie de condiciones antes de que una empresa pueda incorporarse como reclamar a los interesados estar inscriptos en el Registro Único de Operadores del Sector Yerbatero como fraccionadores, molineros-fraccionadores o elaboradores de derivados de yerba mate.

Quienes figuren en la categoría de exportadores sólo podrán ser beneficiarios cuando acrediten simultáneamente su inscripción en alguna de las actividades de elaboración o fraccionamiento contempladas por el programa.

Además deberán encontrarse al día con las declaraciones juradas y la información exigible para desarrollar su actividad, no tener multas firmes impagas ni convenios de pago caídos y carecer de litigios judiciales en trámite contra el INYM por cuestiones patrimoniales.

En el anexo de la norma se agrega que los interesados deberán acreditar la inscripción correspondiente ante ARCA-DGA, presentar las habilitaciones bromatológicas del establecimiento y de los productos involucrados y demostrar su aceptación dentro de la misión comercial para la cual solicitan el reconocimiento.

Como regla general, el pedido deberá realizarse con una anticipación mínima de 60 días, aunque se admiten excepciones cuando la convocatoria oficial a la misión se realice con un plazo inferior.

Qué actividades quedan excluidas del financiamiento del INYM

El programa establece también qué actividades no podrán recibir el nuevo beneficio ya que quedan excluidas las ferias y exposiciones internacionales en las cuales el INYM participe institucionalmente y asuma la organización, provisión o financiamiento de los stands o espacios destinados a los operadores convocados.

La explicación es presupuestaria y busca evitar que una misma participación reciba dos asignaciones de recursos del organismo.

El nuevo mecanismo queda así concentrado en misiones comerciales, rondas de negocios y otras acciones en las cuales las empresas busquen contactos directos con potenciales compradores.

La norma advierte también que el viaje no termina administrativamente con el regreso a la Argentina ya que cada beneficiario dispondrá de 30 días para presentar la rendición de sus gastos.

Deberá entregar facturas o comprobantes de pasajes y alojamiento, documentación bancaria que acredite los pagos, pases de abordar, constancias del hospedaje y certificados que demuestren la participación efectiva en la actividad.

Pero el programa exige también a las empresas informar las acciones desarrolladas durante la misión, las reuniones mantenidas, los contactos comerciales generados y las oportunidades de negocios detectadas.

El procedimiento incluye la intervención del área de Promoción y de Auditoría Interna antes del reconocimiento definitivo de los gastos.

Si transcurren los 30 días sin que se complete la rendición, caducará la solicitud y la empresa perderá el derecho al reconocimiento económico.

El nuevo papel después de la desregulación

La orientación hacia la profundización de las exportaciones de yerba aparece con más fuerza después de una modificación profunda de las funciones del INYM.

El organismo fue creado por la Ley 25.564 como un ente de derecho público no estatal, con jurisdicción nacional y con el objetivo de promover y fortalecer la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de yerba mate y sus derivados.

Durante años también intervino en uno de los puntos de mayor conflicto económico de la actividad como la determinación de los precios de la hoja verde y de la yerba mate canchada.

Pero el DNU 70/2023 comenzó a modificar ese esquema y planteó una modernización del Instituto destinada a concentrar sus actividades en las verificaciones de calidad y evitar su intervención sobre un mercado competitivo.

El texto utilizó como referencia el modelo de la industria vitivinícola y su mayor inserción internacional.

El proceso se profundizó con el Decreto 812/2025, que sustituyó el artículo 8° del Decreto 1240/2002 y que le impide al INYM dictar normas o realizar intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada o interfieran en la interacción entre oferta y demanda.

La Resolución 113 aclara que. con las facultades de intervención económica restringidas, adquieren mayor relevancia las actividades institucionales destinadas a incrementar las exportaciones sin intervenir en las relaciones comerciales entre privados.

Las exportaciones llegaron a un récord

El nuevo programa comienza a funcionar, además, después del mejor año exportador registrado por el sector ya que durante 2025, la Argentina despachó al exterior 57.980.911 kilos de yerba mate, 32,2% más que en 2024 y un récord histórico.

En el mismo año salieron de los molinos 324.769.423 kilos entre ambos destinos, 7,3% más que en 2024.

De ese volumen, 266.788.512 kilos fueron destinados al mercado interno, que creció 3,1%, mientras los casi 58 millones restantes correspondieron a exportaciones.

Durante este año, la actividad externa viene manteniendo un volumen elevado y, entre enero y agosto, último período completo publicado por el INYM, las exportaciones sumaron 38.015.173 kilos, mientras que el mercado doméstico recibió 186.091.018 kilos y la salida total de molinos alcanzó 224.106.192 kilos.

En agosto, específicamente, fueron exportados 5.931.135 kilos y otros 24.502.524 kilos tuvieron como destino el mercado interno.

Siria como un mercado con un peso decisivo

El crecimiento de los despachos internacionales explica por qué el organismo considera que existe una base sobre la cual profundizar la promoción comercial.

Pero el mapa de destinos muestra también que ampliar mercados sigue siendo una cuestión relevante para el sector más allá de la importancia que mantiene Siria dentro de las ventas internacionales de yerba mate argentina.

Las exportaciones de yerba mate alcanzaron u$s29 millones durante el primer semestre de este 2026, de los cuales Siria explicó u$s25 millones y 15.351 toneladas.

Después aparecieron España, Chile, Alemania y Canadá entre los destinos destacados.

Las marcas que ya buscan compradores

Más allá del nuevo programa, las acciones internacionales desarrolladas por el sector permiten identificar un grupo amplio de compañías y cooperativas que ya participa de la promoción externa.

En ANUGA 2025, en Alemania, el INYM acompañó a 12 empresas y cooperativas exportadoras.

Entre las marcas presentes estuvieron Rosamonte, Andresito, Aguantadora, Sinceridad, Pampa, Piporé, Mate Rojo, Yerba Mate 10, Salam, Secadero, Don Omar, Amanda, Verdeflor, Kraus, CBSé, Mateando y Playadito.

Durante este año, la presencia internacional continuó en la feria Alimentaria Barcelona donde participaron, entre otras, Piporé, CBSé, Andresito, Amanda, Kraus, Verdeflor, Rosamonte, Salam, Mate Rojo, Playadito, Nobleza Gaucha y Cruz de Malta.

Ahora en octubre, una nueva acción de promoción internacional volvió a reunir a marcas como Andresito, CBSé, Kraus, Taragüí, Mate Rojo, Piporé, Playadito, Rosamonte, Verdeflor y Salam, entre otras.