La compañía del grupo estatal uruguayo ANCAP consiguió la autorización del Gobierno para la terminal que convirtió en el eje de su negocio logístico

Carboclor obtuvo la habilitación nacional para el puerto privado que opera en la localidad bonaerense de Campana, sobre el río Paraná de las Palmas.

Se trata de la terminal que pasó a ocupar el centro de su negocio después de la reconversión con la que la compañía dejó atrás su histórico perfil petroquímico para concentrarse en logística, almacenamiento y servicios portuarios.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación otorgó la autorización mediante la Resolución 53/2026, dictada el 8 de septiembre y publicada este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial.

La terminal quedó habilitada como puerto particular, de uso privado y con destino industrial y comercial bajo el régimen de la Ley 24.093 de Actividades Portuarias.

La decisión no implica la apertura de un puerto nuevo ni el comienzo de sus operaciones ya que Carboclor viene utilizando el complejo y contabiliza 55 años de actividad portuaria.

Lo que consiguió ahora es la habilitación nacional prevista por el régimen portuario para una infraestructura que se transformó en su principal plataforma de negocios.

La resolución ubica oficialmente la terminal sobre la margen derecha del Paraná de las Palmas, a la altura del kilómetro 96,500, y establece que el puerto se encuentra instalado sobre dos inmuebles propiedad de Carboclor.

Uno tiene una superficie de una hectárea, 62 áreas, 59 centiáreas y 25 decímetros cuadrados; el otro alcanza las 36 hectáreas, 18 áreas, 43 centiáreas y 31 decímetros cuadrados.

Cinco años detrás de una autorización

El camino administrativo que terminó con la habilitación comenzó en 2021, cuando Carboclor presentó ante el Estado el pedido formal para regularizar el encuadre nacional de su puerto.

El trámite quedó registrado bajo el expediente EX-2021-80901346-APN-DGD#MTR y durante el procedimiento se analizaron la titularidad de los terrenos, las obras existentes, los accesos terrestre y acuático y el resto de las instalaciones.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación estableció que, de acuerdo con los planos, inspecciones e informes incorporados al expediente, el puerto resulta apto para prestar los servicios contemplados por la Ley de Actividades Portuarias y su reglamentación.

Las autoridades y organismos con competencia en el trámite tampoco formularon objeciones a la habilitación, aunque la autorización queda condicionada al mantenimiento de las condiciones técnicas y operativas que permitieron concederla.

Con esa decisión, el organismo cerró un expediente iniciado hace cinco años sobre una terminal que ya estaba integrada a la actividad logística e industrial de Campana.

Capacidad y tanques de almacenamiento del puerto de Carboclor

La dimensión de la infraestructura permite explicar el peso que el puerto adquirió dentro de Carboclor ya que se trata de una terminal que dispone de 45.000 metros cúbicos de capacidad para almacenamiento de líquidos y otros 4.870 metros cúbicos destinados a gas licuado de petróleo. Opera con cuatro grandes categorías de productos: químicos, agroindustriales oleicos, combustibles y GLP.

El complejo cuenta también con ocho líneas de conexión al muelle para las operaciones de carga y descarga de buques que pueden operarse de manera simultánea y una de ellas está destinada exclusivamente a la carga de GLP.

El muelle tiene capacidad operativa para recibir embarcaciones de hasta 220 metros de eslora y 32 pies de calado, en tanto que las líneas de seis y ocho pulgadas permiten alcanzar una capacidad de bombeo de hasta 350 metros cúbicos por hora.

La infraestructura incluye además una línea de acero al carbono de ocho pulgadas, dos líneas calefaccionadas de acero al carbono de seis pulgadas, cuatro de acero inoxidable de seis pulgadas y otra de acero inoxidable de cuatro pulgadas.

A partir de esa estructura, Carboclor presta servicios de carga y descarga de buques, barcazas, camiones y contenedores; despacho terrestre; almacenamiento; trasvase de productos; utilización de tanques fiscales; laboratorio y aprovisionamiento de embarcaciones.

De petroquímica a operador logístico

El puerto perteneció durante décadas a una empresa con un perfil diferente al actual teniendo en cuenta que Carboclor nació en 1961 como planta petroquímica.

La construcción de la planta comenzó en 1962 y se extendió hasta 1968, cuando fue puesta en marcha y comenzó la producción.

En 1988 inició un proyecto de inversión para incorporar nuevas plantas y ampliar la capacidad productiva y en 1994 construyó otra instalación.

El cambio societario que posteriormente acompañaría la transformación del negocio llegó en 2013, cuando el grupo ANCAP asumió el control de Carboclor.

Cuatro años después, la compañía inició formalmente lo que define como un redireccionamiento estratégico hacia el negocio logístico.

La reconversión avanzó sobre los activos que habían servido durante décadas al negocio petroquímico y en 2020 Carboclor adaptó equipamiento para transformar la operación hacia una terminal logística, incorporó una nueva grúa de muelle y sumó una línea de GLP para exportaciones marítimas a granel.

Luego, entre 2021 y 2024 realizó inversiones para agregar 9.500 metros cúbicos de servicio de almacenamiento calefaccionado en tanques y comenzó además a exportar aceites y ácidos grasos de origen animal y vegetal y efectuó nuevas inversiones para operaciones de exportación de GLP.

La compañía también informó la incorporación de nuevos clientes para operaciones de exportación y la atención de más de 300 buques durante esos cuatro años.

El cambio alteró el centro del negocio al punto que instalaciones que originalmente acompañaban a la producción petroquímica pasaron a utilizarse como plataforma para almacenar, recibir, despachar y transferir productos de terceros.

Un control que permanece en Uruguay

Detrás de Carboclor se encuentra la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ANCAP, la compañía energética controlada por el Estado uruguayo.

La participación se canaliza a través de ANCSOL S.A., que posee el 84,11% de Carboclor mientras que el 15,89% restante corresponde, según la información publicada por ANCAP, a accionistas minoritarios de la Bolsa de Buenos Aires y Petrouruguay S.A.U.

En la actualidad, el núcleo de actividad de Carboclor se encuentra en el negocio de servicios portuarios, almacenamiento y logística asociado con la terminal de Campana, junto con la distribución y reventa en el mercado argentino de productos de terceros.

Los últimos estados financieros presentados ante la CNV corresponden al período cerrado el 30 de junio pasado y muestran que, a esa fecha, Carboclor registraba activos totales por $41.790,5 millones y tenía además activos corrientes por $5.856,4 millones, entre los cuales figuraban $3.918,4 millones en efectivo y equivalentes de efectivo.

Un corredor industrial sobre el Paraná

La terminal está inserta, además, en uno de los principales corredores industriales y portuarios del norte bonaerense.

Según la Municipalidad de Campana, más de 160 empresas industriales operan en el partido y más de 10 compañías portuarias desarrollan actividades sobre el Paraná de las Palmas.

El municipio identifica entre las terminales de la zona a Tenaris-Siderca, Maripasa, Euroamérica, Axion, Rhasa y la propia Carboclor. Desde esos puertos salen, entre otros productos, combustibles, tubos de acero y cargas vinculadas con diferentes cadenas industriales.

La conexión terrestre amplía el área de influencia mediante la ruta nacional 9, que vincula Campana con Buenos Aires, Rosario, Córdoba y el norte del país, mientras que la ruta provincial 6 conecta la zona con las rutas nacionales 5, 7 y 8.