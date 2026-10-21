Piporé presentó una gaseosa de yerba mate en lata para vender al exterior

La cooperativa misionera presentó en París una bebida gasificada con tres sabores. Busca consumidores jóvenes de países donde el mate no es habitual

La cooperativa misionera Piporé llegó a la SIAL de París con un producto que busca abrir un canal de negocios diferente al del paquete de yerba tradicional. Se trata de una gaseosa a base de yerba mate, envasada en lata y pensada principalmente para mercados externos donde el consumo de mate todavía es poco habitual. El desarrollo está en etapa beta y, si se cumplen los plazos previstos, saldría a la venta en uno o dos meses.

La presentación en la feria internacional de alimentos y bebidas, que se realiza cada dos años en la capital francesa, llegó sobre la hora. "Justito llegamos", resumió Martín Britez, presidente de la cooperativa. La lata que se exhibe en París todavía no es la definitiva.

La iniciativa surgió del área de investigación y desarrollo de la entidad, con la premisa comercial concreta de acercar las propiedades de la yerba mate a consumidores que no tienen incorporado el hábito de cebar. En buena parte de los mercados internacionales, preparar un mate con bombilla puede resultar extraño o poco práctico para quienes nunca lo probaron. Una bebida lista para tomar, en cambio, permite ingresar a ese público con un formato conocido.

La apuesta también se apoya en la difusión internacional que tuvo el mate durante los últimos años, impulsada en parte por deportistas famosos como Messi o Colapinto que lo consumen y por las imágenes que circularon en competencias internacionales. Durante el Mundial de fútbol de 2026, por ejemplo, hinchas de distintas nacionalidades compartieron mate en las tribunas.

Para Piporé, ese interés puede ser apenas el comienzo de un mercado con posibilidades de expansión. "Recién exploramos el consumo tradicional, queda un montón de caminos", planteó Britez.

Piporé lanza gaseosa de yerba mate: tres sabores y un producto que todavía se ajusta

La bebida tendrá, en una primera etapa, tres variedades: natural de yerba mate, hibiscus y menta y limón. Las tres contienen yerba, aunque incorporan perfiles de sabor diferentes para ampliar las posibilidades de consumo.

La gaseosa de yerba mate estará disponible en tres sabores: original, hibiscus y menta con limón.

La propuesta no se limita a reemplazar una infusión tradicional por una bebida fría. También busca posicionarse como una alternativa para tomar sola o combinar con otras bebidas. Dentro de la cooperativa la describen como un "energizante natural", aunque el concepto todavía no está definido como una categoría excluyente. "No necesariamente tiene que ser un energizante", aclaró Britez.

La comparación con el guaraná brasileño, utilizado como ingrediente en bebidas asociadas a la energía, aparece como una referencia posible, aunque Piporé evita plantear su producto como una réplica de ese mercado. La intención es aprovechar el reconocimiento creciente de la yerba mate y ofrecerla en una presentación diferente, sin exigirle al consumidor que conozca previamente la ceremonia del mate.

Cómo producir a escala industrial, el desafío de la cooperativa

La feria de París también funciona como una primera prueba de interés comercial. Aunque los representantes de la cooperativa todavía no habían regresado, los contactos establecidos durante el encuentro ya dejan señales favorables. Compradores de distintos países manifestaron interés en que el producto estuviera terminado para incorporarlo a sus propuestas comerciales.

La intención es avanzar con rapidez, aunque antes hay que resolver una cuestión clave: cómo producirlo a escala industrial.

Fabricar bebidas en lata requiere volúmenes muy superiores a los de una operación convencional de empaquetado de yerba. Por eso, Piporé no prevé elaborar la gaseosa en su planta de Santo Pipó, en Misiones. La alternativa es tercerizar la producción y el envasado, con opciones que incluso contemplan hacerlo fuera de la Argentina.

El esquema previsto se asemeja al de las grandes compañías de bebidas. Piporé desarrollaría y proveería el jarabe o extracto de yerba mate, mientras que un fabricante se ocuparía de elaborar y envasar el producto cerca de los mercados de destino. Es un modelo comparable al de Coca-Cola, que distribuye concentrados para que sus bebidas sean preparadas y envasadas en distintas regiones.

La tercerización permitiría a la cooperativa conservar el desarrollo del producto sin tener que afrontar la inversión necesaria para montar una planta de bebidas en lata. Al mismo tiempo, la posibilidad de envasar cerca del consumidor final podría facilitar la expansión internacional, aunque todavía no está definido qué fabricante se encargará de esa etapa ni en qué país se realizará.

Una cooperativa de productores con perfil exportador

Piporé es la marca de la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó, integrada por 57 socios. Fundada a comienzos de la década de 1960, la entidad construyó una presencia comercial que excede el mercado argentino y tiene a las exportaciones como uno de sus principales ejes de crecimiento.

En 2021 se informó que más de la mitad de su producción se destinaba al exterior. En ese momento, integrantes de la cooperativa también destacaban los envíos de unas 600 toneladas mensuales, principalmente hacia países árabes, y la apertura de una oficina comercial en Nueva Delhi para desarrollar el mercado indio con yerba mate y mate cocido.

La cooperativa ya había participado de la SIAL en 2024, cuando obtuvo un lugar en el stand argentino gracias al Premio Exportar. Más recientemente, su yerba Piporé Despalada recibió una medalla de plata en el primer Mundial de Yerba Mate.

La exploración de nuevos formatos tampoco empezó con la gaseosa. En 2016, la entidad presentó una yerba para preparar tereré con menta y limón, endulzada con stevia, después de dos años de investigación y desarrollo. La bebida gasificada representa un paso adicional en esa estrategia, porque busca llegar a consumidores que no necesariamente están dispuestos a incorporar el ritual de cebar mate.

Lo que todavía no está definido

El proyecto aún tiene varios aspectos comerciales e industriales por resolver. Piporé no informó el precio de venta, los volúmenes iniciales de producción, el monto de inversión ni los primeros países a los que apuntará. Tampoco eligió al fabricante encargado de elaborar y envasar la bebida, y el diseño de la lata que se exhibe en París todavía no es el definitivo.

La fecha de lanzamiento, estimada en uno o dos meses, dependerá de cómo avance ese proceso.

La apuesta consiste en ampliar el mercado de la yerba mate mediante un producto que pueda competir en una categoría distinta a la de las infusiones tradicionales. Para una cooperativa con experiencia exportadora, la gaseosa abre una vía para llegar a consumidores que conocen cada vez más el nombre del mate, pero todavía no incorporaron su consumo cotidiano.