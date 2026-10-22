Por obras en aeropuerto de Ezeiza casi 15 aerolíneas suspenden vuelos de forma temporal

Por cambios en la pista, distintas aerolíneas internacionales suspenderán operaciones en Ezeiza hasta el 11 de noviembre. Cambios en rutas y escalas

La decisión de aplicar cambios en la principal terminal aérea de Aeropuestos Argentina amenaza generar múltiples dolores de cabeza entre quienes deben completar viajes al exterior. El aeropuerto internacional de Ezeiza iniciará este domingo 25 de octubre un esquema de funcionamiento parcial debido a tareas de repavimentación y acondicionamiento en sus pistas. La medida se extenderá durante 18 días e impactará de manera directa en la programación de los vuelos internacionales y regionales. En virtud de las tareas previstas en dicho aeropuerto, un total de 14 aerolíneas internacionales optó por suspender temporalmente sus operaciones en Ezeiza desde el próximo 25 y hasta la finalización de los trabajos.

Durante este período, la terminal operará con una sola pista habilitada y una longitud útil que se reducirá de 3.300 a 1.850 metros. Esta limitación dificulta el despegue a plena capacidad de aeronaves de gran porte utilizadas para viajes de larga distancia hacia Europa, Estados Unidos y Asia, lo cual complica la operatoria normal de modelos como los Boeing 777, 787 o Airbus A330, que requieren mayor distancia de pista.

Según se informó, las tareas forman parte de un plan de infraestructura que contempla una inversión de u$s110 millones a cargo de la firma concesionaria Aeropuertos Argentina y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

El proyecto fue notificado en febrero, comenzó sus fases iniciales en agosto y abarca la rehabilitación de la pista secundaria, el cruce con la principal, la repavimentación del rodaje Alfa, la actualización del sistema de balizamiento y la creación de nuevos módulos de mantenimiento para la operación de rampa.

¿Qué aerolíneas suspenden o modifican vuelos por las obras en Ezeiza?

Ante esta restricción técnica, un total de 14 aerolíneas internacionales decidió suspender temporalmente sus operaciones en Ezeiza desde este domingo y hasta la finalización de los trabajos.

Entre las empresas que interrumpirán sus servicios hasta el fin de las labores previstas figuran Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, China Eastern, Delta, Emirates, Ethiopian, KLM, Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines y United Airlines.

En tanto, 15 compañías aéreas continuarán operando pero bajo esquemas modificados, que incluyen reducción de frecuencias diarias o escalas técnicas en aeropuertos cercanos para repostar y cumplir con las exigencias de seguridad.

En este grupo, Iberia reducirá a dos sus vuelos diarios a Madrid realizando parada en Montevideo, mientras que Level operará un solo vuelo diario a Barcelona también con escala en la capital uruguaya. Plus Ultra recortará a dos sus frecuencias semanales a Madrid, Air Europa sumará escala en Montevideo y LATAM suspenderá de forma temporal la ruta entre Buenos Aires y Miami.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas implementará escalas en Río de Janeiro para sus trayectos hacia Madrid y Roma, Copa hará escalas en Rosario y Córdoba antes de continuar rumbo a Panamá, y Arajet sumará paradas en Resistencia y Asunción en sus tramos hacia República Dominicana.

Las rutas de cabotaje y regionales, explotadas por firmas como JetSmart, Andes, GOL, Sky, Avianca, ITA Airways y Boliviana de Aviación, mantendrán su cronograma habitual al utilizar aviones de menor tamaño que no requieren mayor extensión de pista.

¿Cuándo reabre la pista principal de Ezeiza y qué pasa con los pasajes?

Las líneas aéreas notificaron con meses de anticipación a los usuarios afectados, según la fecha en que emitieron sus tickets, para gestionar reprogramaciones de fecha, cambios de itinerario, reembolsos o derivaciones a otras terminales del país y la región.

El cronograma oficial trazado por la concesionaria y las autoridades establece que la pista principal quedará reacondicionada y la operatoria habitual se restablecerá hacia el mediodía del miércoles 11 de noviembre.

A partir de ese momento se normalizarán los esquemas de vuelo de las 30 compañías que operan habitualmente en el principal puerto aéreo del país. A la par, seguirán avanzando las obras complementarias proyectadas en los sectores internos de las terminales.