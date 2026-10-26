Laverap lanza franquicias desde u$s55.000 que se manejan desde el celular y sin empleados

Los clientes ingresan al local con QR, pagan y lavan su ropa sin atención en el mostrador. Qué necesita un inversor para abrir un local de la cadena

laverap busca expandirse con lavanderías autoservicio que funcionan sin personal y pueden administrarse desde el celular. Con unos 1.500 locales tradicionales en el país, según su CEO, Rubén Fernández, la marca ofrece franquicias de su nuevo formato Smart desde u$s55.000. La propuesta apunta a inversores que buscan un negocio sin la obligación de permanecer detrás de un mostrador.

El formato se llama laverap Smart. "Consiste en una lavandería 100% autónoma, sin empleados", explicó Fernández durante Discovery Day, el evento online organizado por la consultora Canudas en el que estuvo presente iProfesional. Al momento de la presentación, en octubre, el primer establecimiento estaba en preparación en Juncal al 3100, en la ciudad de Buenos Aires.

La cadena busca sumar el autoservicio a una red construida durante más de cuatro décadas. Fernández empezó como técnico hace 40 años, cuando laverap ya estaba en el mercado, y también fue dueño de lavanderías. Ahora participa del desarrollo de un formato que permite al cliente ingresar, pagar, lavar y secar su ropa sin intervención de un empleado.

"En menos de un mes ya tenemos diez reservas", señaló el ejecutivo.

Para acompañar ese crecimiento, Fernández destacó la estructura que la empresa ya tiene en funcionamiento para los 1500 locales tradicionales de la marca. "Tenemos nuestro propio depósito, nuestro stock de máquinas de entrega inmediata, nuestros repuestos de todo tipo para que arreglen los equipos. Entonces le damos un servicio completo", sostuvo.

En el modelo Smart, la atención del mostrador se reemplaza por un acceso al local con QR y un tótem de cobro. El cliente elige el equipo, paga el servicio y coloca la ropa. Una vez terminado el lavado, la pasa a la secadora.

El formato Smart permite lavar y secar la ropa sin necesitar personal de atención dentro de locales (Gentileza laverap)

El formato prescinde del personal de atención, uno de los diferenciales para el inversor. Como referencial del costo de un negocio con empleados, los salarios de los empleados de comercio varían según la categoría, la jornada y los adicionales.

El horario recomendado es de 8 a 22, con posibilidad de trabajar domingos y feriados. Para la espera, el proyecto contempla wifi y una mesa con banquetas donde trabajar o mirar una serie.

El módulo inicial reúne tres lavadoras y tres secadoras apiladas, de 12 kilos de capacidad. La configuración puede modificarse con equipos de 16 kilos para recibir prendas más voluminosas, como acolchados grandes. Según Fernández, un lavado y secado en las máquinas de 12 kilos ronda los $12.000.

El franquiciado sigue la actividad desde el teléfono. El sistema permite consultar cuántos lavados se hicieron, qué máquinas están funcionando y los ingresos del establecimiento. También puede automatizar la apertura y el cierre, mientras que una aplicación alerta cuando deben reponerse los productos de lavado.

La operación requiere supervisión, aunque no atención permanente. "El único trabajo que va a tener el franquiciado es mantener la limpieza del local", resumió Fernández. Esa tarea puede hacerla el propio dueño o contratar a alguien que vaya a limpiar y controlar el establecimiento. La reposición de productos puede quedar a cargo del proveedor si se le autoriza el ingreso al sector técnico.

Qué incluye la inversión y qué necesita un franquiciado de laverap

La inversión inicial parte de u$s55.000, según detalló Fernández. Comprende el equipamiento del módulo básico, el canon de ingreso de u$s6.500 y la instalación estimada en u$s15.000. El monto cambia si se incorporan máquinas de mayor capacidad.

La obra puede realizarse con el equipo propuesto por la cadena o por cuenta del franquiciado, con orientación técnica de laverap. En esta última alternativa, debe afrontar los costos de los profesionales y materiales que contrate.

Laverap cuenta con unos 1.500 locales tradicionales en el país, según indicó el CEO Rubén Fernández

El tótem de cobro se entrega en comodato y la regalía mensual es de u$s800, abonable también en pesos. Según lo explicado en la presentación, incluye el uso del sistema, sus actualizaciones y publicidad. No se cobra un porcentaje adicional sobre las ventas.

Para este modelo se necesita un local de al menos 30 metros cuadrados, con agua corriente, desagües, ventilación e instalación eléctrica adecuada. La búsqueda del local comercial no exige una esquina ni una avenida comercial. "No necesariamente tiene que estar en un lugar muy comercial", sostuvo el ejecutivo.

El proceso comienza con la reserva de una zona mediante un precontrato, a través de la consultora Canudas. Después se busca el inmueble y la cadena verifica si reúne las condiciones para operar. "Mandamos una persona a verificar la parte técnica de ese local, que cumpla con los requisitos para armar una lavandería y que a futuro no tenga problemas", explicó.

La exclusividad de zona se analiza según la población del área; para áreas muy densas, Fernández estima que se podrá poner un laverap Smart cada 200 o 300 metros, que es lo máximo que una persona está dispuesta a caminar cargando su ropa sucia.

El armado del establecimiento demanda entre 45 y 60 días, estimó. Actualmente, la cadena no ofrece financiación. "En realidad hoy estamos buscando gente que tenga capital; después, el día de mañana, podremos encontrar algún tipo de financiación", señaló.

Para evaluar los ingresos potenciales, la empresa presentó distintos escenarios de utilización de las máquinas. "Con tres equipos de lavar y tres equipos de secar de 12 kilos", Fernández situó la capacidad máxima teórica de facturación en $30 millones mensuales. Él mismo advirtió que "es imposible trabajar al 100%".

La cadena recomienda el horario de ocho a veintidós con posibilidad de abrir en domingos y feriados (Gentileza laverap)

Con una utilización del 30%, el ejercicio comercial proyecta ventas mensuales de $9 millones y un recupero de la inversión en unos 18 meses. Al 40%, la facturación estimada asciende a $12 millones y, descontando los gastos contemplados en el cálculo, quedarían unos $7,7 millones, con un recupero proyectado de 11 meses.

Durante la charla, Alejo Canudas aclaró que abrir un local no implica alcanzar automáticamente esas ventas. Explicó que son estimaciones elaboradas a partir del funcionamiento de los laverap actuales y de referencias del mercado del exterior, que cada interesado debe ajustar a su ubicación y sus costos.

El cálculo contempla un alquiler de referencia de $1,3 millones mensuales, más expensas, al que se suman seguros, honorarios del contador, comunicaciones y otros gastos. Para los costos asociados a la actividad, Fernández detalló una incidencia estimada sobre la facturación del 2,20% en insumos, del 6% en electricidad y del 1% en agua. Con las máquinas trabajando al 40% de su capacidad, el total de gastos proyectado ronda los $4,3 millones mensuales. Los valores, aclara Fernández, deben ajustarse a los alquileres y las tarifas de cada ubicación, incluida la actualización de las tarifas de Aysa para los locales dentro de su área de cobertura.

El soporte técnico es otro de los puntos que Fernández destacó para quien ingresa al negocio. La cadena cuenta con atención propia en CABA y el Gran Buenos Aires, y representantes en el interior. También ofrece asistencia remota. "Podemos enviarle ayuda técnica vía WhatsApp, videollamada", explicó. Para determinadas reparaciones, agregó, pueden orientar al propietario y enviarle el repuesto.

El equipamiento queda en propiedad del franquiciado y puede revenderse si decide dejar la actividad. Para quienes busquen crecer dentro de la red, Fernández confirmó que una misma persona puede abrir varios establecimientos. La expansión del nuevo formato estará en manos de los franquiciados. "No vamos a tener locales propios porque no vamos a competir contra nuestros propios franquiciados", concluyó.