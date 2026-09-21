El ecosistema de creadores de contenido en América latina se prepara para un cambio de reglas sin precedentes. A partir del 1 de febrero de 2027, YouTube endurecerá significativamente las condiciones de acceso a su Programa de Socios (YPP), elevando la vara a 8.000 horas de reproducción anuales y 20 millones de visualizaciones en Shorts. En un contexto económico como el de Argentina, donde la generación de ingresos en dólares representa un fuerte atractivo, esta medida enciende los debates sobre el futuro de la producción independiente.

Para comprender el impacto real de estas nuevas barreras, la profesionalización forzada de la industria, el valor estratégico de los microinfluencers y las alternativas de monetización más allá de la publicidad tradicional, iProfesional entrevistó a Natalia Alfonso, directora de estrategia de Be influencers, agencia de publicidad especializada en cultura de la Influencia.

-YouTube decidió duplicar el piso de horas de reproducción válidas de 4.000 a 8.000 horas anuales para ingresar al programa de monetización. En un contexto económico como el de la Argentina y América latina, donde la generación de ingresos dolarizados es un fuerte motor de atracción, ¿cómo estima que impactará este incremento en el entusiasmo de los creadores de contenido emergentes?

-Creo que va a elevar la barrera de entrada, pero no necesariamente va a reducir la cantidad de personas que quieran convertirse en creadores. Lo que sí puede cambiar es la expectativa con la que empiezan. Durante mucho tiempo existió la idea de que construir audiencia en una plataforma eventualmente llevaba a monetizarla. Ahora ese recorrido se vuelve más largo y obliga a pensar desde mucho antes en un modelo de negocio que no dependa exclusivamente de la publicidad de YouTube.

En América latina esto es especialmente relevante porque para un creador pequeño la monetización de plataforma rara vez representa, por sí sola, un negocio sostenible. Probablemente veamos creadores que desde etapas mucho más tempranas combinen otras fuentes de ingresos.

-Los perfiles de creadores pequeños suelen ser clave para campañas hipersegmentadas debido a su alto nivel de compromiso (engagement). Si los nuevos creadores no logran alcanzar el umbral de monetización nativa, ¿cree que se desincentivará su profesionalización? ¿Cómo impactará esto en las marcas que hoy apuestan por los microinfluencers?

-En realidad para una marca que un creador forme o no parte del programa de monetización de YouTube no determina su valor. Donde sí puede haber impacto es en la capacidad de esos perfiles de reinvertir tempranamente en su producción. Y ahí aparece una oportunidad interesante para las marcas ya que pueden convertirse en uno de los primeros motores y apoyos económicos de la profesionalización de un creador, incluso antes que la propia plataforma.

-La exigencia para los creadores de formato corto también se duplica, pasando de 10 a 20 millones de visualizaciones válidas en 90 días. Con TikTok fuertemente posicionado y con sus propias herramientas de incentivos, ¿cree que esta nueva traba en YouTube Shorts desalentará el desarrollo de contenido corto en la plataforma y acelerará la migración de talento joven hacia la competencia?

-No creo que veamos una migración masiva de talento de una plataforma a otra, ya que los creadores construyen ecosistemas de contenido y distribuyen formatos entre diferentes plataformas. Sí puede suceder que un creador emergente decida dónde invertir más energía en función de dónde encuentra más rápido audiencia, crecimiento o posibilidades económicas. Más que una migración de talento, creo que vamos a ver creadores mucho más pragmáticos a la hora de decidir qué rol cumple cada plataforma dentro de su negocio.

-Para poder registrar 8.000 horas de reproducción en 365 días, la retención de la audiencia por video pasa a ser un activo crítico. ¿Estima que veremos un cambio estratégico en el tipo de contenido producido, donde los creadores prefieran videos más largos, explicativos o cinematográficos con el fin de retener minutos de pantalla del usuario, en lugar de una producción masiva de clips rápidos?

-En realidad, este cambio de YouTube parece coincidir con una tendencia que ya venimos observando: una revalorización de los formatos más largos y de contenidos con mayor desarrollo narrativo. Incluso en publicidad estamos viendo nuevamente piezas extensas, con construcción de historia, como sucedió con algunas de las grandes campañas de Nike y Adidas alrededor del Mundial.

Durante los últimos años, gran parte del ecosistema digital estuvo dominado por la lógica del contenido corto, rápido y diseñado para capturar atención en segundos. Pero esa sobreproducción también generó cierta saturación. Por eso, más que pensar que los creadores simplemente van a "estirar" sus videos para acumular horas de reproducción, creo que podemos estar frente a una búsqueda de mayor profundidad.

-Al dificultarse y encarecerse el camino de los nuevos jugadores dentro del programa publicitario de la plataforma, ¿podríamos ver una concentración de los presupuestos de las marcas únicamente en el selecto grupo de "macroinfluencers" que ya están consolidados en la monetización de YouTube? ¿Se encarecerán sus tarifas en el mercado local?

-No necesariamente. La monetización nativa de YouTube es una relación entre el creador y la plataforma. El valor de ese creador para una marca responde a otras variables como relevancia de su comunidad, afinidad, credibilidad, capacidad creativa, contexto cultural y objetivos de campaña. Incluso podría suceder lo contrario: si para un creador pequeño se vuelve más difícil obtener ingresos directamente de la plataforma, los acuerdos con marcas pueden adquirir todavía más relevancia dentro de su modelo económico.

Natalia Alfonso. Foto provista por Be Influencers.

-Estamos ante el endurecimiento de políticas más significativo en casi una década dentro de la plataforma de video más grande del mundo. Mirando al mediano y largo plazo, ¿cómo se redefinirá la economía de los creadores en América latina a partir de este hito y de estas nuevas reglas de juego?

-La economía de los creadores va a evolucionar de un modelo centrado en monetizar contenido hacia otro mucho más parecido al de construir pequeños negocios de medios. El creador que logre desarrollar una carrera sostenible probablemente no dependa de una única plataforma ni de una única fuente de ingresos. Va a construir audiencia en distintos espacios, trabajar con marcas y desarrollar productos o servicios.

Paradójicamente, cuanto más elevan las plataformas las barreras de su propia monetización, más importante se vuelve aquello que el creador construye por fuera de ellas: su identidad, su comunidad y su capacidad de influencia.