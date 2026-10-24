Mercado Libre, con nuevo depósito en el interior: llegarán 5 vuelos semanales con pedidos

La compañía inauguró un enorme centro de última milla en una provincia donde invirtió 8 millones de dólares y generará más de 1000 puestos de trabajo

El gigante del comercio electrónico Mercado Libre dio un paso estratégico para acelerar sus tiempos de entrega en el interior del país con una fuerte apuesta en la provincia de Mendoza.

La empresa anunció la inauguración de un nuevo centro logístico de última milla, la incorporación de un esquema de envíos aéreos con cinco frecuencias semanales y la apertura de oficinas corporativas de última generación, totalizando una inversión conjunta de u$s9,7 millones en la región.

Mercado Libre en Mendoza: enorme centro logístico para procesar 96.000 paquetes por día

El nuevo centro de última milla está ubicado en el municipio de Luján de Cuyo y requirió un desembolso de u$s8 millones desarrollado en conjunto con un socio inmobiliario. Con una superficie cubierta de 11.000 metros cuadrados, el predio duplica con creces la capacidad operativa que la firma mantenía en la localidad de Godoy Cruz.

La infraestructura logística de la planta permitirá agilizar la distribución regional con las siguientes características clave:

Capacidad de procesamiento: Podrá clasificar y despachar hasta 96.000 paquetes diarios.

Podrá clasificar y despachar hasta 96.000 paquetes diarios. Impacto laboral: Generará un total de 1.050 empleos entre contratación directa y puestos indirectos en las cadenas de transporte y servicios asociados.

Generará un total de 1.050 empleos entre contratación directa y puestos indirectos en las cadenas de transporte y servicios asociados. Integración logística: Conectará directamente a los compradores mendocinos con vendedores de todo el país en tiempos reducidos.

"Seguimos invirtiendo en Mendoza porque creemos en el potencial de crecimiento del comercio electrónico y en la importancia de conectar cada vez mejor a las distintas provincias del país. Con más infraestructura, tecnología y capacidad logística, buscamos mejorar la experiencia de nuestros usuarios y generar más oportunidades de crecimiento para miles de PyMEs y emprendedores", afirmó Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.

Envíos de Mercado Libre a Mendoza por avión con Aerolíneas Argentinas y nuevas oficinas

De manera complementaria al depósito, la provincia se incorporó a la red nacional de envíos aéreos de la compañía. A través de un acuerdo comercial, los paquetes viajarán en la bodega de aviones comerciales de Aerolíneas Argentinas con un ritmo de cinco vuelos semanales. Este esquema reducirá drásticamente los plazos de entrega tanto para las compras realizadas por usuarios locales como para la mercadería de productores y PyMEs mendocinas que se despacha hacia el resto de la Argentina.

En paralelo, la firma inauguró sus nuevas oficinas administrativas en el complejo Workplace Palmares. El predio de 1.100 metros cuadrados implicó una inversión de USD 1,7 millones y está adaptado a esquemas hibridos de trabajo para dar soporte a sus más de 200 colaboradores en la provincia.