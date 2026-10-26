La caída del consumo ya alcanza productos esenciales, golpea con fuerza a las bebidas y modifica el mapa de los comercios elegidos para comprar

La suba de precios y el ajuste redujeron el volumen de compra en todos los rubros básicos.

Los autoservicios y supermercados chinos fueron el único canal con crecimiento en ventas.

El changuito de los argentinos volvió a achicarse y el ajuste ya alcanzó a los alimentos básicos, al punto que el consumo masivo cayó 5,8% interanual durante agosto y septiembre pasados.

Pero detrás de ese promedio aparecen diferencias importantes entre diferentes categorías, teniendo en cuenta por ejemplo, que los alimentos básicos retrocedieron 3,5%; las bebidas perdieron casi 10% de volumen y los artículos de limpieza y cuidado personal también terminaron en baja.

Al mismo tiempo, los autoservicios de barrio, incluidos los supermercados chinos, quedaron como el único canal con crecimiento frente a las caídas de las grandes cadenas, los almacenes, los kioscos y las perfumerías.

Los datos surgen del último informe elaborado por NielsenIQ bajo el título "la Canasta de Consumo", correspondiente a septiembre pasado, que además registró un aumento de 27,5% en el precio promedio ponderado durante el último bimestre relevado.

En el caso de la caída de 5,8%, el informe muestra una aceleración frente al resultado acumulado de los primeros nueve meses del año, período en el que el consumo registra una contracción de 1,3%.

La señal también aparece en los últimos datos oficiales sobre las ventas de los supermercados ya que, según el INDEC, en agosto se registró una caída interanual de 3,7% en las ventas a precios constantes y una baja acumulada de 2,8% durante los primeros ocho meses del año.

La serie desestacionalizada retrocedió además 0,8% frente a julio.

¿Cuánto cayó el consumo de alimentos básicos en Argentina?

Sin embargo, el dato del trabajo que marca un cambio dentro de la canasta aparece en los alimentos, segmento que cayó 3,2% interanual durante agosto-septiembre, retroceso que también comprende a los productos básicos, que perdieron 3,5% de volumen, mientras que los alimentos no básicos bajaron 4,3% y las golosinas mostraron una caída más moderada, de 1%.

Ese deterioro del último bimestre contrasta con lo ocurrido durante los meses anteriores cuando ciertos sectores como alimentos infantiles, sopas, bolsas para horno, pan árabe y tortillas y puré instantáneo aparecen entre las categorías con mejor desempeño.

En el extremo contrario quedaron las galletitas de cereales, los postres, las leches vegetales, las gelatinas y los polvos para preparar helados.

Caída en el consumo de bebidas: cuáles son las categorías más golpeadasd

El mayor golpe que se evidencia de analizar el informe de NielsenIQ aparece en las bebidas, con un volumen vendido que cayó 9,8% interanual durante agosto-septiembre y convirtió al segmento en la familia con el peor desempeño entre las grandes categorías relevadas.

Al desagregar el sector aparecen las bebidas sin alcohol encabezando la baja, con un retroceso de 10,2%, mientras las alcohólicas cayeron 8,7%.

La magnitud vuelve a quedar expuesta al comparar el último bimestre con el acumulado de enero a septiembre, período en el que la familia de bebidas registra una caída de 2%.

En tanto, los jugos isotónicos, las aguas minerales saborizadas, los polvos para preparar jugos, las gaseosas y el whisky aparecen entre los productos de peor evolución.

En cambio, amargos y gasificados, yerbas comunes y compuestas, bebidas energizantes, aguas minerales puras y té quedaron entre las categorías con mejor comportamiento durante el período.

También la yerba aparece así entre los productos que sostienen mejor sus ventas dentro de una familia que perdió casi 10% de volumen, mientras las gaseosas quedaron entre las categorías más castigadas del último tramo relevado.

Cómo afectó la baja del consumo a los productos de limpieza e higiene

De acuerdo a las conclusiones del documento de la consultora, el ajuste también avanzó sobre los productos destinados al cuidado personal y del hogar, grupo que cayó 4% interanual en agosto-septiembre, con cosmética y tocador retrocediendo 3,8%, mientras limpieza del hogar y de la ropa perdió 4,5%.

En trabajo agrega que en los primeros nueve meses de este año, la caída acumulada de esta familia fue de 2,9%, nuevamente por debajo del retroceso registrado durante el último bimestre.

Dentro de limpieza, lavandinas, jabón en barra, limpiadores y desodorantes no líquidos, quitamanchas y productos de prelavado y lustramuebles aparecen entre las categorías de peor comportamiento.

Del otro lado quedaron jabones y detergentes en polvo, detergentes líquidos, suavizantes, limpiadores líquidos y productos para lavado fino.

En cuidado personal ocurre algo similar ya que el segmento de tratamientos capilares posteriores al lavado, hojas y sistemas de afeitar, protectores, toallas húmedas y pañales descartables para bebés integran el grupo de menor desempeño.

En cambio, cepillos dentales, enjuagues bucales, productos para incontinencia urinaria, cremas faciales y tampones aparecen entre los que mejor evolucionaron.

Por qué crecen los supermercados chinos y autoservicios de barrio

Pero además de las diferencias entre los diferentes segmentos y sectores de productos, el informe revela que el cambio en el contenido del changuito tiene su correlato en el lugar de compra.

Para NielsenIQ, los autoservicios independientes fueron el único formato que terminó agosto-septiembre con crecimiento al avanzar 2,7% interanual en volumen, mientras todos los demás canales relevados quedaron en terreno negativo.

En ese grupo aparecen los autoservicios de barrio, incluidos los supermercados chinos, con un desempeño que contrasta con una caída de 5,6% en las grandes cadenas y de 8% en el comercio tradicional, donde se ubican los almacenes, mientras que kioscos y minimercados tuvieron el peor resultado, con un retroceso de 9,1% y las perfumerías bajaron 2,1%.

La diferencia también se sostiene en el acumulado del año ya que, entre enero y septiembre, los autoservicios independientes crecieron 4%, frente a bajas de 3,4% en las cadenas, 2,4% en kioscos, 1,5% en perfumerías y 0,7% en los comercios tradicionales.

En el mismo sentido, los datos oficiales de ventas a precios constantes de los supermercados agregan otra referencia para las grandes superficies que en agosto retrocedieron 3,7% interanual, mientras que los autoservicios mayoristas cayeron 3,6% y el acumulado de enero a agosto terminó 2,9% por debajo del mismo período del año anterior.

Cómo cambió la participación de mercado entre supermercados y comercios tradicionales

Para los autores del documento, el mejor desempeño de los autoservicios independientes ya se trasladó a la distribución del mercado y si se consideran cadenas, autoservicios independientes y comercios tradicionales, los primeros pasaron de representar 17% del volumen en agosto-septiembre de 2025 a 19% un año después.

En cuanto a los tradicionales, hicieron el recorrido inverso: bajaron de 43% a 41%, mientras que las grandes cadenas mantuvieron 40% de participación.

En facturación, los autoservicios también avanzaron dos puntos, de 17% a 19%, mientras los tradicionales cayeron de 42% a 40% y las cadenas pasaron de 40% a 41%.

La encuesta revela además que los autoservicios independientes aumentaron su participación en volumen de 14% a 16% entre agosto-septiembre de 2025 y el mismo período de este año; los tradicionales bajaron de 35% a 34%, las cadenas se mantuvieron en 33%, los kioscos quedaron con 13% y farmacias y perfumerías con 4%.

Qué productos se venden más en almacenes y grandes cadenas

En los almacenes y otros comercios tradicionales, las categorías que mejor funcionan son diferentes, con hamburguesas, pan árabe y tortillas, pastas frescas, salchichas y alimentos infantiles encabezando el grupo de alimentos con mejor evolución.

Entre las bebidas aparecen energizantes, aguas minerales puras, leche chocolatada y saborizada, cervezas y yerbas comunes y compuestas.

Según el informe, las grandes cadenas muestran otro perfil ya que alimentos infantiles, sopas, leche en polvo, harinas y manteca aparecen entre los alimentos de mejor desempeño acumulado durante el año.

En bebidas, los primeros lugares corresponden a amargos y gasificados, leche chocolatada y saborizada, café soluble, bebidas isotónicas y energizantes.

Además, las bebidas energizantes aparecen entre las de mejor desempeño en autoservicios, almacenes y cadenas, mientras las aguas minerales puras se destacan tanto en independientes como en tradicionales.

La evolución del consumo por canal de compra durante el año

A partir de las conclusiones del trabajo se puede afirmar que la ventaja actual de los autoservicios de barrio no tuvo la misma intensidad durante todo el año.

Los autoservicios independientes llegaron a registrar crecimientos interanuales de 10% y 10,1% en períodos anteriores de la serie. Después desaceleraron, aunque se mantuvieron en terreno positivo hasta cerrar agosto-septiembre con una mejora de 2,7%.

El comercio tradicional recorrió el camino contrario si se tiene en cuenta que había llegado a mostrar aumentos de hasta 10,3%, pero perdió impulso a medida que avanzó el año y terminó el último bimestre con una caída de 8%.

Por su parte, las grandes cadenas cerraron ese mismo período con una contracción de 5,6%, aunque el giro más fuerte se produjo en los kioscos y minimercados que, en agosto-septiembre registraron una caída de 9,1%, el peor resultado entre todos los canales relevados por NielsenIQ.