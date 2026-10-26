General argentino habló de "eliminar" una ciudad chilena y estalla polémica con Santiago

El planteo de un exjefe del Comando Antártico reabrió tensiones australes y provocó una dura respuesta de alcaldes y legisladores en Chile

La compra de cazas F-16 por Argentina alarma a Chile, que impulsa su propio plan de modernización militar.

Esto reaviva antiguas disputas sobre soberanía en la zona austral y el Estrecho de Magallanes.

El derrotero de tensiones con Chile sigue sumando capítulos y la situación en la Patagonia continúa ganando temperatura, mientras del otro lado de los Andes siguen de cerca el plan de rearme que viene ejecutando la gestión presidencial de Javier Milei. En otro pronunciamiento que multiplicó el malestar en territorio trasandino, el general de brigada retirado Edgar Fernando Calandín, quien ejerció como comandante del Comando Conjunto Antártico argentino (COCOANTAR) entre 2020 y 2024, desató una dura polémica tras proponer un eventual bloqueo energético contra la ciudad de Puerto Williams. La población en cuestión compite con Ushuaia por la condición de "la más austral del mundo". Se suma a la controversia por el intento de posicionamiento argentino en el estrecho de Magallanes.

La controversia se originó durante una entrevista concedida por el exuniformado al programa La Fábrica Podcast. En ese espacio, Calandín analizó la competencia entre Ushuaia y las localidades chilenas de Punta Arenas y Puerto Williams como polos logísticos proyectados hacia la Antártida.

Durante la charla, el exjefe militar afirmó que la capital de Tierra del Fuego posee ventajas estratégicas y recursos "diez veces mejores" que las posiciones chilenas, al tiempo que cuestionó la falta de continuidad en la política antártica de la dirigencia argentina.

La frase del conflicto y la respuesta chilena

Sin embargo, el tramo más severo de sus declaraciones ocurrió al referirse específicamente a la localidad ubicada en la isla Navarino. "Sobre Puerto Williams, Argentina tiene la herramienta para agarrar y eliminar Puerto Williams: cierra el gas. Es increíble que Argentina le haya pasado el gas a Puerto Williams. Bueno, yo se lo pasaría con prebendas ostensibles en otros recursos y capacidad", aseveró Calandín.

Sus dichos no tardaron en repercutir al otro lado de los Andes, donde representantes políticos e institucionales salieron a desmentir la supuesta dependencia energética.

La reacción oficial desde el país vecino expuso un aparente desconocimiento en los dichos del excomandante. El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, remarcó que la ciudad no depende de ningún ducto ni suministro proveniente de territorio argentino.

"Puerto Williams no depende del gas argentino. Nuestro abastecimiento es chileno: el gas licuado llega por mar desde Magallanes y se distribuye desde una planta de almacenamiento instalada en la propia comuna. No hay ninguna llave que Argentina pueda cerrar", afirmó la autoridad comunal.

Según fuentes trasandinas, Fernández recordó, además, que la zona se encuentra bajo soberanía chilena delimitada por el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

En la misma línea se pronunció el diputado Alejandro Riquelme, representante del Partido Republicano por la Región de Magallanes, quien calificó las expresiones del exgeneral como una "ignorancia monumental".

Riquelme aclaró que el combustible utilizado en la zona es gas licuado de petróleo (GLP) provisto por la firma Gasco Magallanes a partir de la producción de ENAP en Punta Arenas.

"Argentina no le entrega ni un solo metro cúbico de gas a Puerto Williams", sostuvo el legislador, al tiempo que tildó de inaceptable que un ex alto mando militar sugiera restringir servicios básicos a una población civil compuesta por familias, niños y adultos mayores.

Alarma en Chile por los cazas F-16 que compró Milei

El episodio reavivó los cuestionamientos en Santiago sobre la postura argentina en la zona austral. En una sesión especial, la Cámara de Diputados de Chile aprobó solicitudes dirigidas al presidente José Antonio Kast exigiendo respuestas diplomáticas y la revisión de la estrategia de defensa.

Los legisladores chilenos expusieron su inquietud por declaraciones previas del brigadier general Gustavo Javier Valverde —jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (FAA)— y del contralmirante Hernán Montero sobre la soberanía en el estrecho de Magallanes, así como por la vigencia del decreto 457 de 2021 que alude a un manejo compartido del paso interoceánico.

A la disputa por las declaraciones se sumó la preocupación militar por el equipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas. La compra de 24 aviones de combate F-16 por la gestión de La Libertad Avanza (LLA) encendió las alarmas en el ámbito político y estratégico trasandino ante un eventual cambio en el balance de poder regional.

Ante este escenario, la Cámara baja chilena pidió a Kast anteponer los intereses nacionales y acelerar los programas de reequipamiento.

En respuesta, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, anunció desde la base aérea de Chabunco la exención de su área del recorte presupuestario general y el impulso a un plan de modernización proyectado hasta 2043. El esquema contempla la construcción de nuevas instalaciones militares en el sur, la sustitución de los cazas F-5E/F Tiger III por aeronaves de cuarta o quinta generación y la incorporación de medios aéreos de patrullaje de largo alcance.

Hugo Rodríguez González, comandante en jefe de la Fuerza Aérea chilena (FACh), remarcó que el rearme en los países vecinos exige mantener la capacidad disuasiva.