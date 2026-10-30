Ezequiel Gajer, Matías Esteves y Franco Ragusa tienen 19 años, se conocen del secundario y crearon RivoLegal, una plataforma que reúne causas, vencimientos, documentos, clientes y administración de estudios jurídicos. La legaltech argentina, que ya utilizan más de 150 estudios, combina herramientas de gestión con inteligencia artificial y ofrece planes desde $11.000 mensuales, según detalló Gajer a iProfesional.

Los socios se conocieron en ORT Almagro, en la orientación de Informática, y empezaron a generar ingresos por separado, con páginas web y trabajos de desarrollo. Al terminar el colegio decidieron asociarse para vender software a medida.

"Con 18 años nosotros íbamos a las empresas, les tocábamos la puerta, les ofrecíamos hacer un sistema en base a los procesos de cada empresa y de ahí fuimos construyendo nuestro camino", recuerda Gajer, CEO y responsable comercial y de marketing.

La oportunidad apareció cuando cinco estudios jurídicos les hicieron pedidos similares en reuniones distintas. Necesitaban reunir información que tenían repartida entre portales judiciales, planillas de Excel, archivos de Word y carpetas de Drive.

(Gentileza RivoLegal)

"Tenían la necesidad de tener todo en una misma plataforma", cuenta. En lugar de desarrollar cinco soluciones por separado, los socios empezaron a trabajar en un producto que pudieran ofrecer a otros estudios.

"Nosotros no sabíamos qué era un expediente, cómo trabajaba el abogado en el día a día; no entendíamos sobre los tribunales", reconoce Gajer. Dedicaron tres meses a relevar el trabajo y otros seis al desarrollo antes de lanzar la plataforma.

Los ingresos de su empresa de software financiaron ese proceso. Los tres programaban y, según Gaje, al comienzo destinaban alrededor de u$s150 mensuales a infraestructura, hosting y dominio.

Con el avance del proyecto repartieron responsabilidades. Esteves quedó a cargo de las áreas administrativa y legal, como CFO, y Ragusa asumió la infraestructura y la tecnología, como CTO. Todavía trabajan sin empleados y recurren a servicios externos para tareas puntuales. También mantienen su empresa de desarrollos a medida, aunque RivoLegal pasó a ser su prioridad.

Cómo funciona RivoLegal y cuánto cuesta usarla

La plataforma se utiliza desde la web y permite organizar la operación del estudio en un mismo lugar. La sincronización con portales judiciales incorpora las causas, mientras que las automatizaciones permiten crear vencimientos en el calendario y enviar recordatorios por correo electrónico y WhatsApp.

"Hay una herramienta de inteligencia artificial dentro del sistema que tiene el contexto de los expedientes del abogado", explica Gajer. Ese contexto incluye clientes, vencimientos y tareas, y permite trabajar sobre la información que el profesional tiene cargada.

La oferta suma análisis de casos y herramientas similares a las de Nino Legal, así como generación de escritos, contratos, demandas y apelaciones. Los abogados pueden usar plantillas predefinidas o crear las propias.

Según Gaje, RivoLegal les permiten a los estudio un ahorro de unas 12 horas semanales por abogado. Es un cálculo de la empresa, aclara, es en base a los resultados le reportan sus propios clientes. "El abogado hoy por hoy destina mucho tiempo en tareas manuales", señala.

El acceso comienza con una prueba gratuita de 14 días. Después, RivoLegal ofrece cuatro planes pagos. El Base cuesta $10.999 mensuales por usuario e incluye gestión de causas, clientes, documentos, vencimientos, tareas y finanzas. La opción Base más sincronizaciones parte de $19.999 y agrega la conexión automática con los portales judiciales Poder Judicial de la Nación (PJN), Mesa de Entradas Virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (MEV) y Expediente Judicial Electrónico de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (EJE). Las integraciones con otras provincias, acalró Gajer, están desarrollo, .

El plan Base con inteligencia artificial cuesta $24.999 mensuales por usuario e incorpora generación de escritos, asistente, análisis de documentos y búsqueda de jurisprudencia con IA. RivoLegal Completo vale $34.999 y reúne las funciones de gestión, las sincronizaciones judiciales y las herramientas de inteligencia artificial. Los dos planes con IA incluyen 500 créditos mensuales por usuario.

Las opciones con sincronización incluyen el seguimiento automático de 50 expedientes por cuenta. Ampliar esa capacidad cuesta $5.000 mensuales por cada bloque adicional de 50, independientemente de cuántos usuarios tenga el estudio.

La generación de documentos tampoco elimina la revisión profesional ni los riesgos del uso de IA en expedientes. Consultado por los posibles errores de la IA, Gajer sostiene que "el criterio del abogado es indispensable" y aclara la función que le asignan al producto. "Nosotros nos posicionamos más como una herramienta, como un apoyo para el abogado, y el criterio jurídico es el que define qué está bien y qué está mal".

Sobre la confidencialidad y la protección de datos sensibles, asegura que los datos de los abogados no se utilizan para entrenar los modelos y que la información está cifrada. "Tenemos un acuerdo de confidencialidad con nuestros clientes", afirma.

Los primeros usuarios llegaron por recomendaciones y por publicaciones en redes sociales. Ahora los socios proyectan alcanzar los 3.000 estudios jurídicos el año próximo, con foco inicial en la Argentina.

La expansión regional está en sus planes. Ya tuvieron reuniones con estudios de Uruguay, Costa Rica y Chile y prevén buscar inversión para acompañar esa etapa. Antes, quieren ampliar las conexiones con los portales judiciales de las provincias argentinas.

Pero la apuesta de los tres socios va más allá de sumar clientes. "Nosotros queremos que el abogado entre a la computadora y entre a RivoLegal, que tenga todas las herramientas que el abogado necesite para el día a día", dice Gajer. "Hoy por hoy somos un sistema de gestión con inteligencia artificial; en un futuro nos vemos más como el sistema operativo del abogado".