El Gobierno firmó un acuerdo con Mercado Libre y la UIA para combatir el contrabando

Las principales plataformas digitales y compañías del sector sellaron una alianza estratégica con el Gobierno para combatir el comercio informal

El Gobierno firmó este lunes un convenio con plataformas de comercio electrónico, fabricantes y retailers para combatir el contrabando. El acuerdo se rubricó durante una reunión en la secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa que depende del Ministerio de Economía.

El pacto involucra a actores clave del ecosistema comercial argentino. Participaron Mercado Libre, Meta y la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) —que incluye a Tienda Mia—, junto con la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Fabricantes de Artículos de Electrónica (AFARTE), la Cámara de Importadores (CIRA), y cadenas de retail como Frávega, Cetrogar y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

Pablo Lavigne, secretario coordinador de Producción, encabezó el encuentro. "Estoy muy contento y agradecido de todos los que están acá. Es una problemática que veníamos abordando todos y era una preocupación compartida", afirmó el funcionario.

Lavigne destacó la velocidad del acuerdo. "Rápidamente encontramos un mecanismo para trabajarlo", señaló tras estampar su firma en los convenios.

Cómo funcionará el intercambio de información contra el comercio ilegal

El convenio prevé un sistema de intercambio de información para detectar productos cuyo origen se presuma vinculado al comercio ilegal. La mecánica operativa involucra tres actores principales.

Los fabricantes enviarán listados actualizados a las autoridades con productos sospechosos. Las plataformas digitales harán lo propio y, además, controlarán a los principales vendedores para evitar publicaciones vinculadas al fraude, generando así un filtro preventivo en tiempo real.

Las autoridades recibirán esa información cruzada para activar las fiscalizaciones correspondientes. El objetivo es crear un cerco de detección temprana antes de que la mercadería irregular llegue al consumidor final.

Uno de los principales cambios es la incorporación de Mercado Libre a un mecanismo de identificación y baja de publicaciones que ofrecen productos ilegales. Hasta ahora, una modalidad similar ya se utilizaba con Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram.

En una primera etapa, los controles sobre Mercado Libre se concentrarán en cinco categorías: notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos.

El esquema prevé reportes trimestrales e intercambio de información entre las empresas y los organismos públicos. Los datos podrán cruzarse con los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con el objetivo de detectar posibles irregularidades en la comercialización de mercadería.

Qué productos estarán bajo la lupa en la primera etapa

Las primeras fiscalizaciones apuntarán a cinco categorías. Celulares, juguetes, cosméticos, neumáticos y notebooks encabezan la lista de rubros con mayor nivel de contrabando detectado.

La situación de los teléfonos móviles es particularmente crítica. AFARTE estima que el contrabando ya afecta al 50% de las ventas de celulares proyectadas para 2026.

Pero la problemática se extiende mucho más allá de la electrónica. Calzado, textiles, indumentaria, cigarrillos y agroquímicos también están en la mira del convenio, aunque ingresarán en fases posteriores del operativo.

El costo económico del comercio ilícito en Argentina

Los números del comercio ilegal son escalofriantes. Representa alrededor del 5% del PBI y genera una pérdida fiscal estimada en u$s2.300 millones al año, según datos oficiales.

La III Encuesta de la UIA revela el impacto directo sobre la industria formal. Seis de cada 10 empresas industriales se ven afectadas por el comercio desleal, mientras que cuatro de cada 10 sufren la competencia ilegal específicamente en la venta electrónica a través de plataformas, redes sociales y marketplaces.

"El impacto llega a todas las regiones del país y a cada vez más sectores", alertó la UIA en un comunicado. La entidad remarcó que pone en riesgo la competencia leal en la industria, sector que genera 1,2 millones de empleos formales.

La industria argentina aporta más de la cuarta parte de la recaudación nacional de impuestos. Ese dato dimensiona por qué el comercio ilícito no es solo un problema de competencia desleal, sino una amenaza fiscal y laboral.

"Celebramos que finalmente hayamos podido suscribir este convenio, que es un gran punto de partida para combatir la competencia desleal y el contrabando, que tanto afectan a la industria", celebró Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE.

Los importadores también celebraron el acuerdo

La Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) también forma parte del acuerdo. "Las empresas importadoras que cumplen con la normativa necesitan competir en igualdad de condiciones. Este convenio es un paso para que el comercio electrónico sea un ámbito más transparente, donde quien opera dentro de las reglas no quede en desventaja frente a quien las evade. Desde la CIRA vamos a acompañar esta iniciativa con compromiso y a trabajar junto a nuestras asociadas para que aporten la información necesaria", afirmó Fernando Furci, gerente general de CIRA.

La CIRA considera que los controles en frontera deben complementarse con acciones sobre la comercialización de los productos que ingresan de manera irregular. En ese sentido, el comercio electrónico, hoy uno de los principales canales de venta, es un ámbito clave para combatir el contrabando, la informalidad y la competencia desleal.

El convenio tiene tres objetivos: promover la competitividad, fortalecer la transparencia en los mercados digitales y contribuir a la protección de los consumidores. Para alcanzarlos, la CIRA difundirá entre sus empresas asociadas los canales y las herramientas disponibles para aportar información.