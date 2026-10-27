Tras activar otro local en AMBA, la cadena china Miniso va por aperturas en el interior

La firma viene de inaugurar una sucursal en el Abasto y se prepara para pisar fuerte en provincia de Buenos Aires y otros puntos clave del interior

Miniso expande su presencia en el país con nuevas tiendas y una inversión de u$s50 millones.

Consolidada como una de las novedades que más presencia comercial viene ganando en la Argentina, la cadena de origen chino Miniso sigue aceitando su plan de posicionamiento comercial en el país y ya apunta a un abanico de plazas en el interior que podrían acercarle éxito económico. En esa línea, la firma ya mantiene tratativas para un desembarco potente en puntos como Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Miniso ya cuenta con una red de ocho sucursales operativas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y viene de inaugurar una tienda de 460 metros cuadrados en el shopping del Abasto. Hacia adelante, la cadena mantiene firme una hoja de ruta que prevé inversiones por hasta u$s50 millones, la puesta en marcha de una red de al menos 100 sucursales y la posibilidad de crear cerca de 1.000 nuevos empleos.

Miniso viene de poner en marcha una sucursal en el Abasto que comenzó a atender al público a mediados de este mes. Como en otras oportunidades, la apertura del local en cuestión generó una importante concentración de eventuales clientes.

Como detalló iProfesional, en el contexto de ese evento la firma organizó una búsqueda del tesoro con premios de hasta $200.000, además de sorteos de productos entre los asistentes. La inauguración oficial contó con la presencia de Chang Tu y Jie Gao, ambos secretarios de la embajada de China en Argentina, quienes acompañaron a directivos de la empresa y ejecutivos del grupo IRSA.

¿Cuánto invertirá Miniso y cuántas tiendas abrirá en Argentina?

El desembarco en Abasto Shopping se encuadra dentro de un plan de crecimiento a largo plazo. Según las proyecciones informadas por la compañía, el programa contempla un desembolso total de u$s50 millones durante los próximos cinco años.

En ese mismo período, la empresa proyecta la incorporación de 1.000 trabajadores en el mercado local, aunque no se detalló la distribución de la nómina entre las distintas fases del proyecto.

La meta final de la marca es consolidar una red de 100 establecimientos en Argentina. El cronograma de expansión incluye nuevas sucursales antes de que concluya el año.

La firma prevé habilitar dos puntos de venta adicionales: uno en Oeste Outlet Shopping, el complejo que IRSA desarrolla en Morón, y otro en el shopping Los Gallegos, en la ciudad de Mar del Plata. Este último movimiento marcará el primer desembarco de Miniso fuera de la zona del AMBA.

Ya pensando en 2027, la hoja de ruta contempla la apertura de entre 15 y 20 tiendas adicionales. El plan estratégico para ese año incluye además el lanzamiento oficial de su plataforma de comercio electrónico.

¿Cuándo y dónde abrirá Miniso sus locales en Córdoba y Rosario?

Al margen de Mar del Plata, el resto del interior del país está entre los mercados que más le interesan a la empresa china. En ese marco, Rosario y Córdoba encabezan la lista de ciudades elegidas para la siguiente etapa.

"Rosario está contemplada dentro de nuestro plan de crecimiento para 2027, con el objetivo de desarrollar nuestra presencia en la ciudad a través de nuevas tiendas", declaró recientemente Carlos Jamardo, gerente de Marketing de Miniso Argentina.

"Rosario reúne una combinación de factores que la convierten en un mercado especialmente atractivo para nosotros. Es uno de los principales centros urbanos y comerciales del país, es el paso obligado para otras ciudades del norte y concentra un público joven y familiar que conecta con nuestra propuesta de diseño, innovación, tendencias y productos accesibles", dijo, en dichos divulgados por el sitio PuntoBiz.

Ligado a esto, la empresa evalúa alternativas de locales en centros comerciales como Alto Rosario, Portal Rosario y Shopping del Siglo, además de corredores como la Peatonal Córdoba.

En el caso de Córdoba, la marca mantiene conversaciones con los tres centros comerciales más importantes de la provincia. "No es un tema fácil, ya que la marca requiere muchos metros, por lo que cada desembarco lleva tiempo y trabajo", afirmó Jamardo. El ejecutivo en cuestión estimó que la capital cordobesa "da tranquilamente para seis, siete, ocho locales".

La estrategia prevista para la capital mediterránea, siempre pensando en el año próximo, contempla una serie de desembarcos en los shoppings cordobeses para luego sí avanzar con locales a la calle.

¿Cuánto cuesta abrir una tienda de Miniso y a qué ciudades llegará?

El formato preferido por la marca contempla superficies de unos 300 metros cuadrados, aunque el rango de sus tiendas oscila entre los 200 y los 650 metros cuadrados.

De acuerdo a fuentes del segmento retail, el tiempo de habilitación de cada sucursal requiere un plazo promedio de dos meses, mientras que la inversión en construcción e infraestructura oscila alcanza los u$s3.000 el metro cuadrado.

Además de las plazas de Rosario y Córdoba, la compañía también analiza la posibilidad de generar aperturas en Mendoza, Salta, Tucumán, Neuquén y Bahía Blanca. Sin embargo, las dos primeras ciudades son prioridad para Miniso.

"Constituyen las dos principales ciudades del país luego de Buenos Aires, no solo demográficamente sino también por historia, poder adquisitivo e importancia estratégica", declararon voces cercanas a la cadena.