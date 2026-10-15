MINISO abrió un local de 460 m² en Abasto Shopping, anunció nuevas tiendas en el país y proyecta invertir US$50 millones en cinco años

MINISO abrió una nueva tienda en Abasto Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires, a apenas dos semanas de su llegada a Alto Avellaneda. El establecimiento tiene una superficie de 460 metros cuadrados, reúne más de 100.000 productos y cuenta con 5.000 SKU. Con esta inauguración, la marca alcanzó los ocho locales en Argentina.

Desde temprano, numerosos seguidores se acercaron al centro comercial para conocer el nuevo espacio y participar de las actividades organizadas por la apertura. Las filas se extendieron antes del ingreso y uno de los principales atractivos fue una búsqueda del tesoro con premios de hasta $200.000. También hubo sorteos de productos para quienes se sumaron a la jornada.

La inauguración contó con la presencia de Chang Tu y Jie Gao, segundos secretarios de la Embajada de China en Argentina, quienes acompañaron a representantes de MINISO y de Abasto Shopping. La apertura se suma a la estrategia de crecimiento de la compañía, que busca ampliar su presencia en el mercado local con nuevas tiendas y propuestas comerciales.

Qué productos se pueden encontrar en el nuevo MINISO del Abasto

Quienes visiten la nueva tienda encontrarán una oferta que abarca distintas categorías, desde artículos de uso cotidiano hasta juguetes y productos coleccionables. El catálogo incluye:

Peluches y juguetes

Cosmética y perfumería

Artículos de salud

Tecnología

Productos para el hogar y decoración

Bolsos, mochilas y accesorios de viaje

Elementos de organización

Artículos deportivos

Productos para mascotas

MINISO llega al Abasto con 100.000 productos y premios de hasta $200.000

La variedad permite recorrer sectores con propuestas diferentes dentro de un mismo establecimiento. Por ejemplo, quienes buscan accesorios para el hogar pueden encontrar alternativas junto a artículos de cuidado personal, mientras que los seguidores de los personajes de ficción tienen espacios dedicados a productos vinculados con sus licencias favoritas.

Uno de los sectores está destinado a las Blind Boxes, conocidas como cajas sorpresa, y a los Vinil Toys, muñecos coleccionables relacionados con personajes y tendencias de la cultura popular. Estas líneas cuentan con un espacio propio dentro del local y forman parte de la oferta que MINISO presenta en sus distintas sucursales.

Las licencias oficiales también ocupan un lugar destacado en la tienda del Abasto. Snoopy, Stitch y Spider-Man aparecen en mesas y góndolas especialmente dispuestas para exhibir los productos asociados con estos personajes. Así, los visitantes pueden encontrar artículos que combinan objetos de uso diario con referencias a películas, series y otras expresiones del entretenimiento.

La propuesta incluye, además, un sector dedicado a Enhypen, grupo de K-pop que convoca a seguidores de la música surcoreana, y otro vinculado con BT21, la línea de personajes asociada a BTS. La presencia de estos productos incorpora referencias musicales y culturales que tienen su propio público dentro de la comunidad de clientes de la marca.

Con 460 metros cuadrados, el establecimiento reúne estas categorías en un mismo espacio. La distribución permite recorrer diferentes sectores según los intereses de cada visitante, ya sea que busque un regalo, un accesorio, un juguete o un producto relacionado con alguno de los personajes disponibles.

La apertura de MINISO convocó a clientes desde temprano

La inauguración estuvo acompañada por actividades promocionales que comenzaron con la llegada de los primeros visitantes. Entre las propuestas se destacó una búsqueda del tesoro con premios de hasta $200.000, una iniciativa que formó parte de la convocatoria para el estreno de la tienda. También se organizaron sorteos de productos.

Las filas que se formaron antes de la apertura reflejaron el interés de los seguidores por conocer el nuevo local. Para muchos de ellos, la visita no se limitó a recorrer las góndolas: la jornada también ofreció la posibilidad de participar de juegos y actividades vinculadas con la marca.

MINISO identifica a su comunidad de seguidores como MINISO Lovers. La apertura en Abasto Shopping buscó reunir a ese público alrededor de los productos, los personajes y las propuestas especiales preparadas para la ocasión.

Carlos Jamardo, gerente de Marketing de MINISO Argentina, se refirió a la recepción que tuvo la empresa desde su llegada al país y a las expectativas que acompañaron la inauguración.

"Desde nuestra llegada, la recepción del público argentino superó nuestras expectativas, y hoy volvimos a comprobar que ese entusiasmo se mantiene con cada nueva tienda que abrimos. El Abasto es un punto muy importante de la ciudad y queríamos que los MINISO Lovers encontraran acá sus personajes favoritos y una experiencia que vaya más allá de la compra", señaló.

La apertura también se incorporó a la agenda comercial de Abasto Shopping. Para el centro comercial, la llegada de la marca representa una nueva incorporación a su oferta de locales y actividades destinadas a personas de distintas edades.

Juan Pablo Lombardo, Center Manager de Abasto Shopping, explicó cómo se integra la tienda a la propuesta del establecimiento.

"Abasto Shopping es, ante todo, un lugar para vivir experiencias en familia, y Miniso encaja perfecto en esa propuesta: una tienda que entusiasma a todas las edades. Su llegada amplía nuestra oferta comercial y refuerza nuestro compromiso de brindarle a nuestros visitantes las mejores experiencias", afirmó.

MINISO organizará actividades en Abasto Shopping durante octubre

La apertura tendrá continuidad con una agenda de actividades prevista para la semana del 19 al 25 de octubre en la Plaza El Zorzal de Abasto Shopping. Durante esos días habrá juegos, sorteos, vouchers y otras propuestas relacionadas con la marca.

Una de las actividades anunciadas es la presentación de Ana Belén Kim, conocida en redes sociales como @anitabqueen. La DJ y productora artística de origen surcoreano tiene previsto presentarse el lunes 20 de octubre a las 19, como parte de la programación especial del centro comercial.

Su propuesta musical combina sonidos electrónicos con géneros urbanos como trap, hip hop, afrobeats y funk brasileño. Además, está anunciada como telonera de los próximos shows de BTS en Argentina, de acuerdo con la información difundida sobre su participación.

La presentación sumará música a una agenda que también contempla juegos y actividades recreativas. De esta manera, la convocatoria vinculada con MINISO se extenderá más allá del local y tendrá como escenario otro espacio del shopping.

Para quienes se acerquen durante esa semana, la propuesta incluirá distintas alternativas para participar de las actividades y acceder a los sorteos previstos. La programación se suma a las acciones promocionales que la empresa acompaña con la apertura de sus establecimientos.

MINISO proyecta invertir u$s50 millones y alcanzar 100 tiendas en Argentina

La inauguración en Abasto Shopping forma parte del plan de expansión de MINISO en el mercado argentino. Según las proyecciones comunicadas por la compañía, la estrategia contempla una inversión total de u$s50 millones durante los próximos cinco años y la generación de 1.000 puestos de trabajo en ese período.

La meta es alcanzar los 100 locales en el país. Con la nueva sucursal del Abasto, la marca llegó a ocho establecimientos, después de haber inaugurado otro punto de venta en Alto Avellaneda dos semanas antes.

El cronograma de crecimiento contempla nuevas aperturas antes de que termine el año. La empresa prevé sumar dos tiendas: una en Oeste Outlet Shopping, el centro comercial que el Grupo IRSA desarrolla en Morón, y otra en el Shopping Los Gallegos, en Mar del Plata.

La apertura en Mar del Plata marcará el primer desembarco de MINISO fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hasta ahora, el crecimiento reciente de la marca se concentró en el área metropolitana, por lo que la llegada a esa ciudad ampliará su presencia geográfica dentro del país.

Los dos locales previstos se incorporarán a una red que la compañía busca extender progresivamente. Las nuevas ubicaciones permitirán ampliar la oferta comercial en otras zonas y acompañar el objetivo de crecimiento anunciado para los próximos cinco años.

El plan combina inversiones, apertura de establecimientos y creación de puestos de trabajo. Según lo informado por la empresa, la generación de 1.000 empleos está contemplada dentro de esa estrategia, aunque no se detalló cómo se distribuirán los puestos entre las distintas etapas del proyecto.

Cuántas tiendas abrirá MINISO en 2027

Para 2027, MINISO proyecta inaugurar entre 15 y 20 tiendas nuevas en Argentina. El objetivo forma parte del programa de expansión que busca llevar la red comercial hasta los 100 establecimientos en el país.

Además de las aperturas físicas, la compañía anticipó el lanzamiento de su canal de comercio electrónico durante 2027. La plataforma permitirá consultar y comprar productos por internet, con la intención de ampliar el acceso al catálogo para consumidores de distintas provincias.

La incorporación del canal digital abrirá una alternativa para quienes no viven cerca de una de las tiendas. Por ejemplo, una persona que busca un producto coleccionable, un accesorio o un artículo para el hogar podrá consultar la oferta online sin necesidad de trasladarse hasta un centro comercial, una vez que la plataforma esté disponible.

El proyecto sumará una nueva vía de comercialización a la red de locales. Mientras las aperturas permitirán llegar a nuevas zonas, el comercio electrónico buscará extender el alcance de los productos a lugares donde la marca todavía no tiene presencia física.

Con la inauguración de Abasto Shopping, MINISO alcanzó ocho tiendas en Argentina y avanzó con su plan de crecimiento. Las próximas aperturas en Morón y Mar del Plata, la proyección de entre 15 y 20 locales adicionales para 2027 y el lanzamiento del canal de comercio electrónico forman parte de los pasos anunciados por la compañía para ampliar su actividad en el mercado argentino.