Pilar Innova compró el 35%, del capital, pasó a ser el principal accionista y aportará capital durante cuatro años para financiar el crecimiento

Integran la logística para llegar a 40.000 puntos de venta y escalar el consumo masivo local.

La empresa Vitalcan cambia su estructura accionaria y suma un socio para ampliar la escala comercial de sus marcas en la Argentina y acelerar su expansión internacional.

Esto se debe a que Grupo Pilar Innova compró el 35% de la fabricante local de alimentos para mascotas y, de ese modo, se convirtió en su principal accionista y comprometió una inyección de capital que será desembolsada durante los próximos cuatro años.

La operación combina dos negocios que ya estaban relacionados comercialmente teniendo en cuenta que Vitalcan utilizaba la estructura de Pilar Innova para distribuir sus productos.

Ahora el vínculo avanza un paso más de la mano del ingreso del grupo distribuidor directamente al capital de la fabricante y aportando una red que alcanza más de 40.000 puntos de venta en todo el país.

La transacción comprende las operaciones de Vitalcan en toda la región y fue estructurada bajo un esquema de "cash-in" mediante el cual los fondos comprometidos serán inyectados directamente en la compañía para fortalecer su estructura financiera y financiar el crecimiento.

Las empresas no informaron el monto de la operación ni la valuación asignada a Vitalcan, aunque aclararon que el destino de los fondos constituye un componente central del acuerdo.

Esto se debe a que parte del nuevo capital permitirá respaldar compromisos financieros de Vitalcan, particularmente los vinculados con sus Obligaciones Negociables (ON), mientras que la capitalización también acompañará la expansión en América Latina y, en el mediano plazo, la llegada a Norteamérica y Europa.

Sostener crecimiento y compromisos financieros

Los fondos orientados a sostener las emisiones de deuda se vinculan con la decisión de Vitalcan de haber recurrido en varias oportunidades al mercado de capitales para financiar su crecimiento.

De hecho, actualmente mantiene deuda corporativa en circulación como una ON Clase 3 denominada en dólares, con vencimiento el 27 de octubre de 2027 y una tasa de interés del 9,5% anual.

También registra otro instrumento con vencimiento en mayo de 2028 al que se le suma el financiamiento con entidades financieras por aproximadamente $44.800 millones.

La compañía figura en situación 1, considerada normal por el Banco Central, por lo que ese volumen de financiamiento no implica la existencia de incumplimientos.

Entre sus acreedores aparecen Banco Provincia, Galicia, Supervielle y Banco Nación, además de otras entidades.

En dicho escenario, el ingreso de Pilar Innova incorpora capital para fortalecer la estructura financiera y suma una plataforma logística y comercial con la que Vitalcan buscará ampliar sus canales de venta.

Las marcas buscan romper la frontera

Vitalcan aporta a la nueva sociedad un portafolio propio desarrollado alrededor de la alimentación y el cuidado de mascotas.

Entre sus marcas se encuentran Nutrique; Vitalcan Balanced Natural Recipe; Vitalcan Balanced; Vitalcan Therapy; Vitalcan Complete; Vitalcan Premium; HOP! y Belcan/Belcat, con propuestas que abarcan desde la alimentación cotidiana hasta la nutrición especializada y terapéutica para perros y gatos.

En este sentido, veterinarias y pet shops constituyeron históricamente canales centrales para buena parte de esos productos que ahora serán llevados con mayor intensidad hacia el circuito del consumo masivo.

Para iniciar ese proceso, Pilar Innova incorpora a la alianza su red comercial que alcanza más de 40.000 puntos de venta y una fuerte presencia en comercios de cercanía, almacenes y autoservicios.

El plan también contempla explorar una mayor penetración de Vitalcan en grandes superficies, por lo cual a esa cobertura se agregan los 22 nodos logísticos de Pilar Innova, que podrán utilizarse para optimizar almacenamiento, abastecimiento y distribución y aumentar la capacidad de respuesta de Vitalcan en el territorio nacional.

Una apuesta por la producción

Pilar Innova construyó buena parte de su escala como distribuidor de productos de consumo masivo y trabaja con compañías como Procter & Gamble, Clorox (Grupo Ayudín), British American Tobacco, CCU Argentina, Grupo Peñaflor y Georgalos, entre otras.

Si bien Vitalcan ya integraba esa cartera, ahora la diferencia es que Pilar Innova deja de participar solamente en la distribución de sus productos y se convierte en el principal accionista, sumando también 2.000 colaboradores y un ecosistema que combina distribución, logística, comercialización y soluciones digitales y tecnológicas, con una estructura especialmente fuerte en el abastecimiento de comercios de cercanía, almacenes y autoservicios.

En paralelo, comenzó a diversificarse fuera de su actividad tradicional y este año adquirió Patagonian Transfers, especializada en traslados de personas y personal corporativo, y avanzó sobre Go Market, una cadena de tiendas automatizadas que aparece ahora entre los canales previstos para potenciar la comercialización de los productos de Vitalcan.

La estrategia incluye además los modelos propios de comercio electrónico de Pilar Innova para ampliar la llegada del portafolio mediante distintos canales de venta.

El mercado externo gana peso

En el caso de Vitalcan, fue fundada en 2001 y desarrolló su negocio alrededor de alimentos secos y húmedos para perros y gatos y fue ampliando su actividad hacia segmentos de mayor especialización.

La empresa también desarrolló capacidades de investigación e innovación mediante su trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y comercializa sus productos en diferentes mercados latinoamericanos.

El proceso de expansión comenzó en enero de 2024, cuando empleaba a más de 250 personas y superaba el 25% de participación en el mercado argentino de alimentos para mascotas.

Por entonces, alrededor del 80% de la producción todavía tenía como destino el mercado interno, aunque su estrategia empresaria ya apuntaba a modificar esa relación mediante un crecimiento más acelerado de las exportaciones.

La llegada del nuevo accionista busca profundizar ese proceso con América Latina como el mercado regional a crecer, mientras que Norteamérica y Europa forman parte de la expansión proyectada para el mediano plazo.

Una pieza central para ese crecimiento es la planta que Vitalcan desarrolló en Tierra del Fuego para producir alimentos húmedos para perros y gatos, con una inversión de u$s50 millones.

La fábrica fue concebida con una fuerte orientación hacia los mercados externos y, funcionando a plena capacidad, su producción potencial podría alcanzar un volumen equivalente a aproximadamente tres veces el mercado argentino.

El plan de esta nueva etapa contempla aumentar la utilización de la capacidad instalada de la planta fueguina para acompañar el crecimiento proyectado en el exterior.

La ampliación del negocio tampoco quedará limitada a los alimentos teniendo en cuenta que Vitalcan proyecta incorporar nuevos productos dentro del segmento de higiene para mascotas y avanzar hacia una oferta más amplia vinculada con el cuidado y bienestar animal.