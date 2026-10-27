Mercado Pago entra al top 20 de las marcas financieras más valiosas del mundo

La marca alcanzó un valor de u$s27.721 millones y quedó en el puesto 19 del ranking de Kantar BrandZ. Visa, Mastercard lideran la clasificación

Mercado Pago ingresó al grupo de las 20 marcas de servicios financieros más valiosas del mundo, según la edición 2026 del ranking Kantar BrandZ. La compañía alcanzó un valor de marca de u$s27.721 millones, un 10% más que en 2025, y ocupó el puesto 19 de la clasificación global.

El listado reúne bancos, aseguradoras y compañías de medios de pago. En conjunto, las 20 marcas alcanzaron un valor de u$s1,2 billones, con un crecimiento superior al 20% interanual. El resultado ubica a la empresa vinculada a Mercado Libre entre los principales nombres del sector financiero global.

Cuáles son las marcas financieras más valiosas del mundo

El ranking lo encabeza Visa, cuya marca fue valuada en u$s228.570 millones, con un crecimiento del 7% frente al año anterior. En segundo lugar quedó Mastercard, con u$s184.721 millones y una suba del 10%. American Express completó el podio alcanzando los u$s80.316 millones, después de registrar un avance del 51%.

Entre las entidades bancarias, J.P. Morgan ocupó el cuarto lugar, con u$s76.651 millones, seguido por Chase, con u$s63.078 millones, y Wells Fargo, con u$s52.904 millones. También se destacaron ICBC, con un aumento del 49%, y Bank of America, cuya valoración de marca creció un 31%.

Otra compañía que sobresalió fue Stripe, especializada en infraestructura de pagos digitales. Se ubicó en el puesto 11, con un valor de marca de u$s40.187 millones y una suba interanual del 54%, uno de los mayores avances del listado. American Express, Stripe y Agricultural Bank of China estuvieron entre las marcas con mayores incrementos porcentuales.

Estos resultados muestran que el crecimiento no se concentró solo en las empresas vinculadas con los pagos digitales. También hubo importantes cambios entre bancos y entidades financieras tradicionales.

Con respecto a la posición de Mercado Pago, la distancia con las empresas líderes es considerable. Visa tiene un valor de marca más de ocho veces superior al de la plataforma de origen argentino. Sin embargo, la comparación también reúne modelos de negocio diferentes, ya que las redes de tarjetas operan a escala internacional.

En cambio, Mercado Pago desarrolló una propuesta que combina pagos digitales con otros servicios financieros destinados a consumidores y comercios de los principales países de América Latina.

Qué mide el valor de marca y por qué Mercado Pago ganó terreno

El valor de marca que calcula Kantar no equivale a la capitalización bursátil de una empresa ni al valor total de sus negocios. La metodología busca estimar cuánto aporta la marca a los resultados financieros, a partir de información económica y estudios sobre la percepción de los consumidores.

Para evaluar esa contribución, Kantar analiza tres dimensiones: qué tan relevante resulta la marca para las personas, cuánto se diferencia de sus competidores y qué tan presente está en la mente del público. Estos factores permiten observar no solo el tamaño económico de una compañía, sino también la fortaleza de su vínculo con los consumidores.

En el segmento de servicios financieros, el informe encontró que los bancos superan a las marcas de medios de pago en los tres indicadores. La diferencia más amplia apareció en saliencia —la presencia de una marca en la mente del consumidor—, con un promedio de 148 puntos para los bancos frente a 117 para las empresas de pagos. En relevancia, la relación fue de 130 contra 111; en diferenciación, de 121 contra 99.

En el caso de Mercado Pago, Kantar identificó como uno de los motores de crecimiento la ampliación de su propuesta más allá de los pagos digitales. La marca sumó servicios que permiten a los usuarios administrar dinero y acceder a distintas herramientas financieras dentro de una misma plataforma.

La posición de la empresa argentina refleja que, si bien las redes de tarjeta y la industria bancaria siguen dominando, las plataformas digitales también están ganando terreno. El desafío será seguir innovando y diferenciar su propuesta en un mercado donde ampliar los servicios ya no alcanza para destacarse.