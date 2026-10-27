Personal y Claro reclaman nuevas reglas ante el avance de Starlink en Argentina

Las dos operadoras de telecomunicaciones cuestionan los costos del espectro y las obligaciones regulatorias mientras crece la conectividad satelital

Claro y Personal exigen condiciones regulatorias equitativas ante el avance de Starlink en Argentina.

El crecimiento de Starlink en Argentina reabrió el debate sobre las condiciones regulatorias y económicas que enfrentan las empresas de telecomunicaciones.

La discusión acaba de escalar a partir de declaraciones de los máximos ejecutivos de Personal y Claro, quienes pidieron cambios en el tratamiento del espectro radioeléctrico y en las obligaciones aplicables a los operadores, en un mercado donde la conectividad satelital gana clientes y las redes móviles requieren nuevas inversiones.

Personal y Claro, en alerta por el avance de Starlink

Los planteos fueron realizados por Roberto Nobile, CEO de Personal, y Julio Carlos Porras Zadik, CEO de Claro para Argentina, Uruguay y Paraguay, durante las 36° Jornadas Internacionales 2026, organizadas por ATVC y CAPPSA que se están llevando a cabo en los salones del Alvear Icon de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso del máximo ejecutivo de Claro, sostuvo que la expansión de los operadores satelitales obliga a revisar las condiciones regulatorias que enfrentan las compañías de telecomunicaciones.

Su reclamo se concentró en el precio del espectro radioeléctrico y en las obligaciones que deben cumplir los distintos prestadores para desarrollar sus negocios.

"Las empresas satelitales están enfocadas en la cobertura, no en el uso. Lo que tiene que pasar es que haya una construcción justa respecto al espectro porque necesitamos que los precios sean justos y que las obligaciones sean simétricas a las que tenemos y seguiremos teniendo", pidió Porras Zadik durante su intervención.

El ejecutivo también abordó la transformación tecnológica del sector, al sostener que "el objetivo actual es que la generación de información se acerque cada vez más al procesamiento de la información".

Para Zadik, "una vez que se cierre ese espacio entre conectividad y procesamiento, se va a lograr el objetivo de pasar de redes que conectan dispositivos a las que sustentan y crean inteligencia".

El ejecutivo vinculó esa evolución con la necesidad de contar con infraestructura y reglas claras para sostener las inversiones.

En el caso de Roberto Nobile, CEO de Personal, concentró su intervención en el impacto económico de la asignación de frecuencias y su relación con las inversiones necesarias para ampliar las redes.

"El espectro contribuye a cerrar la brecha digital, pero en muchos países predomina una mirada fiscalista, que no contempla su capacidad para generar valor. En Argentina, la mirada del espectro como habilitador y generador de valor puede aportar muchísimo más que la perspectiva recaudatoria", afirmó.

El ejecutivo de Personal cuestionó los enfoques que priorizan la recaudación estatal mediante la asignación de frecuencias, además de centrar su planteo en el papel del espectro como recurso necesario para ampliar infraestructura, desarrollar nuevos servicios y atender una demanda creciente de conectividad.

La necesidad de ampliar las inversiones también ocupó una parte central de la intervención de Nobile, quien explicó que la compañía comenzó a desarrollar pruebas con 5G Standalone, una evolución de las redes móviles que permite incorporar nuevas prestaciones para empresas y aplicaciones digitales.

"En Personal ya estamos probando 5G Standalone, tenemos un nodo conectado y lo estamos escalando. El desafío está en cómo hacemos crecer la demanda de capacidad y de velocidad, que ya vemos presente, por ejemplo, en el mundo del video", detalló.

Nobile extendió su planteo sobre el financiamiento de las redes a las grandes plataformas tecnológicas que utilizan la infraestructura de telecomunicaciones para distribuir contenidos y prestar servicios digitales.

"Una pregunta que nos hacemos es: cómo logramos que los hiper escaladores y los grandes jugadores puedan participar de una construcción justa, del fair share, para generar un ecosistema para las nuevas aplicaciones, nuevas empresas, el mundo B2B, usando las capacidades de las redes como el slicing", afirmó.

Durante el encuentro también se planteó la importancia de que las empresas de telecomunicaciones participen en las discusiones sobre el espectro destinado a servicios satelitales, teniendo en cuenta la estructura del mercado y las condiciones necesarias para sostener las inversiones.

Telecomunicaciones: la expansión autorizada

La discusión planteada por ambos ejecutivos se produce mientras Internet satelital registra una expansión acelerada si se tiene en cuenta los últimos indicadores del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), correspondientes al segundo trimestre de este año.

El documento revela que el segmento se acerca a los 800.000 accesos activos en la Argentina, con más de 41.000 incorporaciones mensuales y un crecimiento interanual superior al 300%.

El debate también coincide con decisiones del Gobierno destinadas a ampliar la infraestructura de la compañía vinculada con Elon Musk, como la autorización otorgada por el ENACOM para el uso excepcional de determinadas frecuencias para nuevas estaciones terrestres de Starlink, sujetas a condiciones técnicas y controles destinados a evitar interferencias con otros servicios.

La solicitud de la compañía comprendió bandas del rango W, entre 92 y 114,25 GHz, destinadas a estaciones terrestres de enlace con su constelación satelital.

Según la comunicación oficial del organismo, la autorización permite utilizar estaciones terrenas de nueva generación, denominadas Gateways Versión 5, destinadas a ampliar la capacidad de transmisión entre las instalaciones terrestres y los satélites.

El ENACOM señaló que, de acuerdo con la información presentada por Starlink, esa tecnología permitiría triplicar la capacidad de la red, aumentar la reutilización del espectro radioeléctrico y admitir una mayor densidad de usuarios.

La habilitación establece condiciones para prevenir interferencias y proteger otros servicios de comunicaciones y obliga a la empresa a cumplir las normas técnicas aplicables, respetar los límites de radiaciones no ionizantes y adecuarse a los requisitos de compatibilidad electromagnética.

Starlink ofrece actualmente acceso a Internet mediante una constelación de satélites de órbita baja y terminales instaladas en los establecimientos de sus clientes.

Esta tecnología permite prestar servicios sin extender una conexión física de fibra óptica o cable hasta cada domicilio.

El modelo amplía las alternativas de conectividad para establecimientos agropecuarios, localidades alejadas, instalaciones productivas y otras zonas donde el despliegue de redes terrestres requiere obras de infraestructura. También puede utilizarse como conexión de respaldo para actividades empresariales.

La brecha económica

Como parte de las mismas jornadas pero teniendo otros temas como disparadores de su charla, Marcelo Benítez, CEO de Millicom, incorporó otra dimensión a la discusión sobre la conectividad satelital.

El ejecutivo planteó que las redes terrestres y satelitales pueden complementarse, pero destacó que la disponibilidad de infraestructura no garantiza por sí sola la contratación de servicios.

"Vemos un modelo de complementariedad con las redes satelitales, pero hay dos brechas que cerrar", agregó.

Una de las que identificó es de cobertura al sostener que "las redes celulares cubren el 95% del planeta poblado por lo que esto no hace sentido matemático a la inversión".

La segunda es de uso, por entender que "el 40% de la gente que tiene cobertura no tiene acceso a internet por temas estructurales, de capacidad económica. La inclusión está en cerrar esa brecha".

Por su parte, Vivek Badrinath, director general de GSMA, participó del panel y vinculó la transformación del sector con la incorporación de inteligencia artificial, nuevas tecnologías móviles y modelos comerciales.

"El 5G, la inteligencia artificial y las nuevas formas de conectividad están transformando la manera en que los operadores diseñan sus redes, atienden a sus clientes y desarrollan nuevos modelos de negocio", afirmó.

También destacó la importancia de avanzar hacia redes 5G independientes para ampliar las capacidades de los servicios móviles.

"Es necesario aprovechar todo el potencial del 5G mediante la inversión en redes 5G independientes (5G Standalone). La tecnología 5G Standalone aporta capacidades como la segmentación de red, una gestión más avanzada de la calidad del servicio, una conectividad ultra fiable y una menor latencia", explicó.

Badrinath relacionó la expansión de estas tecnologías con las decisiones sobre impuestos, infraestructura, competencia y regulación.

"La inclusión digital no se logra mediante una única gran política. Es el resultado acumulativo de decenas de decisiones sobre dispositivos, impuestos, espectro, infraestructura, habilidades, competencia y servicios públicos" consideró.

Por eso, estimpo que "los verdaderos factores diferenciadores serán la inversión sostenible, una política de espectro eficaz, una regulación moderna y equilibrada, la capacidad de monetizar la innovación, y la confianza de los ciudadanos y las empresas".

La concentración del negocio

El debate sobre el espectro se desarrolla mientras Telecom, controlante de Personal, debe cumplir condiciones regulatorias derivadas de la adquisición de Telefónica Móviles Argentina.

La operación reunió bajo un mismo grupo los negocios de Personal y Movistar, pero la Autoridad Nacional de la Competencia condicionó su aprobación a medidas destinadas a preservar tres operadores móviles independientes.

Por eso y tras una resolución de Defensa de la Competencia, Telecom debió ceder seis millones de clientes de Movistar que fueron adquiridos por Metrotel por alrededor de u$s450 millones y que pasarán a ser operados bajo la marca Tuenti.

La decisión también contempla condiciones para Internet residencial, servicios corporativos y acceso mayorista.

En el segmento fijo, ordenó la desinversión de aproximadamente 211.400 abonados en 28 localidades de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro.