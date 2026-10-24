El servicio satelital de Elon Musk funciona como una extensión en zonas remotas, pero sufre restricciones de capacidad y penetración en ciudades

El sistema se consolida como una solución secundaria para zonas rurales, rutas y emergencias, integrándose con las operadoras actuales en lugar de competir por el mercado masivo.

La red satelital enfrenta limitaciones técnicas y altos costos por la renovación constante de naves, siendo incapaz de atravesar paredes o gestionar el consumo urbano.

Starlink no sustituirá a la fibra ni antenas móviles, pues carece de la capacidad física y estabilidad para soportar la alta densidad de tráfico en las ciudades o interiores.

La respuesta directa a la duda sobre si Starlink, el servicio de Internet satelital de la empresa SpaceX, del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, puede reemplazar por completo a las compañías de telefonía móvil y a la red de fibra óptica es un no categórico.

El sistema espacial funciona como una solución de extensión muy útil para zonas rurales, rutas, barcos o lugares aislados sin infraestructura. Sin embargo, carece de la capacidad física, del ancho de banda y de la estabilidad necesarios para soportar el tráfico masivo de las ciudades o el consumo de datos dentro de los edificios.

Existe una brecha insalvable entre el entusiasmo comercial y la realidad técnica de las redes en órbita baja. Los satélites operan con límites de física de radiofrecuencia y enfrentan costos de renovación constantes que las redes terrestres no sufren. Mientras una torre celular o un cable bajo tierra prestan servicio durante décadas con mantenimiento regular, la red espacial exige reemplazar miles de naves cada cinco años para no colapsar.

La constelación debe renovar continuamente sus 12.000 satélites en órbita debido a su vida útil de 5 años, según detalló la consultora Strand Consult en un informe. Cada satélite que entra en la atmósfera y se quema representa capital que debe invertirse otra vez solo para mantener la cobertura actual. Por este motivo, la conectividad desde el espacio no busca eliminar a los operadores tradicionales, sino integrarse con ellos como una capa de cobertura secundaria para emergencias y zonas de difícil acceso.

¿Puede Starlink reemplazar a las redes de telefonía móvil dentro de las casas y oficinas?

No, la señal emitida desde el espacio no puede atravesar las paredes ni los techos con la potencia necesaria para mantener una comunicación fluida en interiores. Las ondas de radio que viajan desde cientos de kilómetros de altura sufren una atenuación severa cuando chocan contra el hormigón, el vidrio o los techos de chapa. Un celular es un dispositivo pequeño con una batería acotada y una antena diminuta que no logra establecer un enlace fuerte hacia arriba sin vista directa al cielo.

Más del 80 por ciento del consumo de datos móviles en el mundo ocurre dentro de inmuebles, como viviendas, oficinas, centros comerciales o estaciones de transporte. Si caminás por la calle podés registrar señal satelital en el teléfono móvil de forma directa, pero al entrar a un edificio esa conexión cae de inmediato. Las telefónicas tradicionales resuelven esta dificultad con miles de antenas repartidas por las calles y celdas pequeñas instaladas en el interior de los inmuebles.

Aunque la empresa espacial de Musk adquirió derechos de uso de frecuencias en bandas bajas de 800 MHz para mejorar la penetración del servicio, la física impone una barrera de distancia que la potencia de la terminal móvil no puede vencer. Por esa razón, el servicio directo a teléfonos celulares sirve para enviar mensajes de emergencia o textos breves en un parque nacional o en el mar, pero no va a sustituir a la antena celular de la esquina.

¿Sirve la conectividad por satélite para dar servicio masivo en grandes ciudades?

No, el servicio espacial carece de la capacidad de tráfico por kilómetro cuadrado requerida en áreas urbanas densas. En el centro de una ciudad conviven miles de personas al mismo tiempo dentro de una misma manzana. Las redes móviles urbanas funcionan gracias a la reutilización geográfica de frecuencias, donde cada antena atiende a un sector reducido y vuelve a usar la misma banda de radio a pocas cuadras de distancia.

En contraste, un satélite proyecta un haz de cobertura enorme que abarca zonas gigantescas del territorio. La capacidad total de transmisión de ese satélite debe repartirse entre todos los usuarios ubicados bajo ese mismo haz espacial. Si miles de clientes intentan mirar video en alta definición o realizar llamadas al mismo tiempo en un área urbana, el canal se satura en pocos segundos y la velocidad cae a niveles mínimos.

Sobre los avances en esta tecnología y el despliegue de naves de nueva generación, iProfesional analizó la autorización para enviar miles de satélites. Aunque estas naves agregan más canales de procesamiento en el espacio, la diferencia de capacidad total por kilómetro cuadrado entre una red celular terrestre y una red espacial sigue a favor de las antenas instaladas en tierra por una diferencia abrumadora.

¿Por qué la fibra óptica mantiene ventajas insuperables frente al satélite?

La fibra óptica ofrece una velocidad muy superior, una latencia casi nula y un costo de mantenimiento mucho menor por cada hogar conectado en zonas pobladas. El cable subterráneo transporta pulsos de luz a través de filamentos de vidrio, lo que brinda una capacidad de ancho de banda ilimitada para videollamadas, juegos en línea y contenido en alta definición.

La diferencia central entre ambas alternativas radica en la durabilidad del activo instalado. Un tendido de fibra óptica bajo tierra o sobre postes permanece útil durante 20 o 30 años sin necesidad de cambiar el cableado principal. En cambio, los satélites de órbita baja decaen de forma inevitable debido al roce atmosférico y deben reemplazarse cada cinco años de manera ininterrumpida.

iProfesional analizó la contienda tecnológica entre el cable físico y las antenas satelitales en las viviendas. Para el usuario urbano, el satélite es la mejor opción en la cordillera o en el campo profundo, pero la fibra óptica sigue invencible en las zonas con densidad de viviendas.

¿Alcanza con instalar una antena satelital para dar Internet a un pueblo entero?

No, una sola antena espacial solo recibe el enlace de transporte principal, pero no resuelve la distribución del tráfico entre las casas de un pueblo. Para llevar esa señal hasta cada vecino se necesita construir una red local compuesta por postes, cables de distribución, routers de alta potencia, fuentes de energía sin interrupción y sistemas de gestión de usuarios.

La antena parabólica instalada en un techo capta los datos que bajan del espacio, pero su router Wi-Fi integrado alcanza a cubrir un radio de pocos metros a la redonda. Si querés conectar a varias manzanas de una localidad, debés instalar infraestructura terrestre de fibra o enlaces inalámbricos punto a punto hacia cada vivienda, además de administrar los accesos para que la red no colapse.

iProfesional analizó las mejoras en el equipamiento de recepción y los cambios en el consumo energético. Ese tipo de optimización mejora el uso del equipo individual, pero no elimina la tarea de hacer obra civil en el terreno cuando se busca brindar conectividad comunitaria.

¿Van a pagar los usuarios una tarifa más alta solo por tener mayor cobertura geográfica?

No, la gran mayoría de los clientes que viven en ciudades no acepta pagar un costo adicional relevante por una cobertura satelital que rara vez utiliza. Un usuario promedio valora que su teléfono funcione en el trabajo, en su casa y en los trayectos habituales. La posibilidad de tener señal en medio del desierto o en un pico montañoso resulta atractiva, pero casi nadie está dispuesto a abonar un recargo mensual por ese beneficio ocasional.

El verdadero valor de la conectividad espacial directa al celular aparece en sectores corporativos específicos, como la minería, la energía, la navegación marítima, la aviación comercial y los servicios de rescate. En esos nichos, la falta de señal terrestre implica pérdidas económicas o riesgos de seguridad, por lo cual existe una disposición firme a pagar tarifas diferenciales por equipos y abonos especiales.

Para el mercado masivo urbano, las compañías de telefonía prefieren incluir la conectividad satelital como un atributo adicional dentro de los planes más caros o como un servicio de auxilio de emergencia. De este modo, la tecnología satelital ayuda a retener clientes, pero no genera una fuente masiva de nuevos ingresos por sí sola.

¿Alcanza con comprar frecuencias de radio para competir de igual a igual con las telefónicas?

No, la compra de licencias sobre frecuencias de espectro radioeléctrico es un paso importante, pero no basta para construir un servicio móvil competitivo de escala nacional. Aunque la empresa de Musk adquirió derechos sobre bandas de 800 MHz y 2 GHz en los Estados Unidos, la cantidad total de mega Hertz disponibles en sus satélites representa solo una fracción de lo que maneja un operador tradicional.

Las compañías telefónicas líderes cuentan con carteras de espectro mucho más amplias y, sobre todo, reutilizan esas frecuencias en miles de torres urbanas repartidas por todo el territorio. Además, la mayoría de los celulares en circulación en el mercado no dispone de los chips ni de las antenas necesarias para sintonizar las bandas satelitales de forma directa.

La renovación del parque de teléfonos de los usuarios lleva varios años de recambio. Hasta que la mayoría de los usuarios camine por la calle con un teléfono compatible con las bandas del espacio, la red satelital depende por completo de alianzas con las empresas telefónicas terrestres para utilizar su espectro y acceder a sus clientes.

¿Puede el servicio de Elon Musk operar como empresa virtual sin apoyo de las telefónicas?

No, para funcionar bajo el modelo de operador móvil virtual en cualquier país, la compañía satelital necesita cerrar acuerdos con las empresas telefónicas que poseen las redes físicas en tierra. Un operador virtual alquila la capacidad excedente de las antenas y cables de una telefónica para vender el servicio con su propia marca a los clientes finales.

Las telefónicas tradicionales invirtieron miles de millones de dólares en comprar espectro, levantar torres, tirar fibra de transporte y montar centros de atención. Por esa razón, no tienen ningún incentivo comercial para ceder su red a un precio bajo a un rival global que pretenda quitarle sus abonados más rentables en las ciudades.

A menos que exista un marco regulatorio que obligue a compartir las redes a tarifas reducidas, las condiciones de esos contratos de alquiler resultan exigentes. El esquema virtual con respaldo satelital sirve para atender flotas de vehículos, barcos o campos aislados, pero no alcanza para amenazar el negocio central de las telefónicas locales.

¿Qué requisitos legales y regulaciones impiden un despliegue satelital directo?

Para vender un servicio telefónico o de Internet al público general en un país, cualquier empresa debe cumplir con un marco normativo impuesto por los organismos reguladores nacionales. No basta con enviar naves al espacio; la legislación exige la instalación de estaciones terrenas locales, centros de control de datos en el territorio y licencias comerciales específicas.

Las leyes de telecomunicaciones exigen garantizar el acceso gratuito a llamadas de emergencia con localización geográfica, el cumplimiento de normas de ciberseguridad, la portabilidad del número telefónico y la posibilidad de interceptación judicial de llamadas por orden de un juez. Si el tráfico de datos viaja únicamente entre satélites mediante enlaces de láser y baja a tierra en otro país, la empresa incumple la soberanía regulatoria local.

Por estos motivos, la compañía debe abrir filiales nacionales en cada mercado, pagar tasas gubernamentales y construir puertas de entrada a la red dentro de las fronteras de cada país. Estas exigencias impone trámites locales complejos que demandan años de gestiones administrativas y elevados costos de representación.

¿Tiene SpaceX recursos para financiar el recambio de satélites?

No, la capacidad económica de SpaceX es inmensa y su posición en la industria de cohetes le otorga una ventaja de costos innegable, pero sus fondos no son ilimitados. El modelo operativo de una red en órbita baja requiere una inyección incesante de capital para fabricar, probar y lanzar cientos de satélites cada año de manera indefinida.

Si la empresa decide avanzar en el negocio móvil terrestre con antenas propias en las ciudades, debe sumar costos operativos gigantescos, como el alquiler de predios, la compra de energía, el pago de impuestos locales y el soporte técnico presencial. Todo ese dinero compite de manera directa con los presupuestos destinados al desarrollo de nuevos cohetes de exploración espacial.

iProfesional evaluó el uso de terminales más pequeñas y sus requisitos de instalación. Estos equipos compactos abren nuevos mercados de usuarios móviles, pero la empresa debe lograr ingresos reales que cubran los gastos de fabricación y puesta en órbita de cada lote de naves.

¿Va a desplazar la red satelital a los grandes operadores globales de telecomunicaciones?

No, la red espacial no va a extinguir a los gigantes de la telefonía ni del cable, sino que se ubica como un socio tecnológico indispensable para completar la cobertura en zonas oscuras. Las empresas tradicionales mantienen el control de las redes urbanas de fibra, el espectro asignado, las licencias nacionales y la relación comercial directa con la mayoría de los usuarios.

El servicio satelital resulta imbatible en embarcaciones de alta mar, aviones de pasajeros, campamentos mineros, yacimientos petroleros y zonas rurales alejadas de las grandes rutas. En esos puntos del mapa, la red espacial genera ingresos muy valiosos sin necesidad de realizar obras de infraestructura terrestre costosas.

La red de satélites va a resolver la falta de señal en los rincones más alejados del planeta, mientras que la fibra óptica y las antenas de celulares van a seguir como los pilares fundamentales de la conectividad masiva en las ciudades.