Viatik suma rutas en Argentina para compartir el auto y ahorrar en nafta y pasajes

Viatik, la app uruguaya de viajes compartidos consiguió u$s600.000 para ampliar su presencia en Argentina, donde, según la compañía, los pasajeros pueden pagar entre un 30% y un 50% menos que un pasaje de micro. La plataforma conecta a conductores que tienen asientos libres con personas que necesitan hacer el mismo recorrido. Para quien pone el auto, llevar acompañantes permite recuperar buena parte del gasto en nafta y peajes.

En un viaje de Buenos Aires a Mar del Plata, por ejemplo, tres pasajeros pueden alcanzar para cubrir prácticamente todo el costo del trayecto. La cuenta la hace Renzo Costanzo, CEO y cofundador de Viatik, en una entrevista exclusiva con iProfesional. Un auto necesita entre 28 y 36 litros de nafta para recorrer los cerca de 400 kilómetros entre Buenos Aires y Mar del Plata. A valores actuales, estima un gasto de entre $60.000 y $75.000 en combustible, más los peajes rumbo a la costa.

"En esa ruta el conductor cobra en promedio unos $28.000 por asiento, así que con dos pasajeros recupera más de la mitad del gasto y con tres, prácticamente todo. Para el pasajero, el asiento sale en promedio unos $35.000, contra $50.000 a $80.000 de un pasaje de micro. Ahorra entre un 30% y la mitad", detalla.

Los $7.000 de diferencia entre ambos valores promedio corresponden al cargo de servicio de la plataforma. Lo paga el pasajero y varía según la ruta. El conductor recibe el total del precio que publicó en su cuenta bancaria o billetera virtual dentro de las 24 horas posteriores al viaje.

El objetivo de la startup es unir pasajeros con conductores para compartir viajes, no para hacer negocios, por eso el precio tiene un límite. "Cuando publica, la app le sugiere uno calculado sobre los costos reales del trayecto, como nafta, peajes y desgaste del auto, y en los viajes compartidos solo lo deja moverse dentro de un rango. La idea es que sea compartir gastos y no un negocio. El precio tampoco cambia según la demanda", explica Costanzo.

Para encontrar un asiento se puede descargar la aplicación, gratuita para Android y iPhone, o entrar desde la web. El usuario se registra con WhatsApp, Google, Apple o correo electrónico e ingresa origen, destino y fecha. La búsqueda muestra horarios, precios, lugares disponibles y el perfil de cada conductor.

"Antes de reservar le podés escribir al conductor por el chat de la app para acordar el punto de encuentro, el equipaje o si acepta mascotas. Después reservás y pagás en la app. Algunos viajes se confirman en el momento y en otros el conductor acepta la solicitud, y si no la acepta se te devuelve el dinero", cuenta.

Se paga con tarjeta de crédito, débito o billetera digital. Quien maneja fija los puntos de salida y llegada y puede sumar paradas en el camino, de modo que un pasajero también tiene la posibilidad de reservar un tramo intermedio. Al terminar, ambos se califican.

Antes de subir al auto, el pasajero puede consultar las reseñas de otros usuarios, los datos del vehículo y si el conductor verificó su identidad. Este último paso es voluntario y está disponible para las dos partes.

"Cada usuario puede verificar su identidad con una foto del DNI y una selfie sosteniéndolo, y en la app se ve quién está verificado. A los conductores, nuestros términos les exigen licencia vigente, seguro obligatorio y VTV al día, y se los podemos pedir en cualquier momento", señala el CEO.

Aunque la propuesta puede servir para una escapada, los datos de Viatik muestran un uso ligado al estudio y las visitas familiares. Sus pasajeros suelen tener entre 20 y 35 años; dos de cada tres son mujeres y tres de cada cuatro viven en una ciudad distinta de la de su familia.

"Para muchos Viatik es lo que les permite volver a casa más seguido. El conductor suele tener entre 30 y 45 años, viaja por trabajo o para ver a los suyos y hace varios viajes por mes", describe Costanzo.

Qué rutas tiene Viatik y dónde invertirá para sumar viajes compartidos

Viatik opera en Buenos Aires–Mar del Plata, Buenos Aires–Rosario, Salta–Jujuy, Santiago del Estero–Tucumán, Río Cuarto–Córdoba y Mendoza–San Juan. Ahora está lanzando Buenos Aires–Tandil. El mayor movimiento, sin embargo, está en el norte.

"Solo en septiembre, entre lo que se ahorraron los pasajeros frente al micro y los gastos que compartieron los conductores, Salta–Jujuy generó más de $60 millones de ahorro. Le siguen Río Cuarto–Córdoba y Mendoza–San Juan, que lanzamos en octubre y ya están entre las más fuertes, y Santiago del Estero–Tucumán. Mar del Plata es la ruta con la que arrancamos en Argentina y en verano se multiplica", dice Costanzo.

Salta–Jujuy superó los 1.000 asientos en menos de tres semanas desde su lanzamiento, a principios de agosto. Buenos Aires–Mar del Plata había necesitado más de un año para llegar a ese volumen.

Por ahora, no se puede publicar un viaje entre cualquier par de localidades. La empresa habilita cada recorrido por separado y quienes se registran desde otras ciudades quedan anotados para recibir un aviso cuando llegue el servicio.

"Cada ruta necesita suficientes conductores y pasajeros al mismo tiempo para que siempre haya viajes, y eso se construye ruta por ruta", explica el fundador.

Quiénes fundaron Viatik y cómo planean expandirse en Argentina

Viatik nació en Uruguay en 2022, creada por estudiantes del interior que viajaban seguido a Montevideo. Sus cofundadores son Renzo Costanzo, CEO; Gonzalo Aszyn, responsable de tecnología; Germán Mazzarino, a cargo de operaciones, y Renzo Battaglia, de marketing. El desembarco de Viatik en Argentina fue en enero de 2025, con viajes a la Costa Atlántica, y desde entonces vendió más de 32.000 asientos en el país. Más de 27.000 corresponden a lo que va de 2026.

Según los cálculos de la empresa, los viajes compartidos a través de Viatik evitaron la emisión de casi 400 toneladas de dióxido de carbono desde su desembarco en Argentina.

Hoy, casi nueve de cada diez ventas se realizan en el mercado argentino. Entre junio y septiembre de este año, las operaciones locales se multiplicaron por seis, de acuerdo con la compañía.

Ese crecimiento impulsó la segunda ronda de inversión. Viatik buscaba u$s500.000 y terminó reuniendo u$s600.000, con lo que acumula más de u$s850.000 de capital obtenido desde su fundación.

Participaron el fondo de Silicon Valley Plug and Play, la aceleradora argentina Picante y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, que coinvirtió junto con inversores ángeles. También ingresaron referentes del sector tecnológico, entre ellos Rubén Sosenke, cofundador de PedidosYa, y Mariano Otero, quien estuvo al frente de Uber en Argentina y lideró su expansión en el Cono Sur. Completan la lista Alan Descoins, CEO de Tryolabs y Chief AI Officer de Qubika; Iang Yim, cofundador de Nearsure, y Federico Lavagna, cofundador de Sinergia y Viajero Hostels.

"La mayor parte de la plata va a Argentina, que hoy es casi nueve de cada diez ventas. Sobre todo a abrir y consolidar rutas, que incluye sumar conductores, promociones de lanzamiento y marketing con creadores de contenido locales, y a tecnología para automatizar la operación. Somos un equipo chico, así que casi todo va a crecimiento", anticipa Costanzo.

Viatik tiene más de 400.000 usuarios registrados y lleva vendidos más de 42.000 asientos en 2026 entre los mercados donde opera. Proyecta cerrar el año por encima de los 60.000; cerca de dos tercios corresponderían a Argentina. Para 2027, el objetivo es multiplicar varias veces el volumen local y llegar a los principales corredores del país.

"Vamos a seguir abriendo rutas todos los meses. Ahora estamos lanzando Buenos Aires–Tandil y vienen otras como Rosario–Santa Fe y más corredores en el NOA. Y para el verano, sin dudas, la Costa Atlántica, que es nuestra temporada más fuerte", adelanta Costanzo.