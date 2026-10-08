Copete: AUBASA aplicará una suba del 8,9% desde el viernes 9 de octubre. Cuánto costará pasar por cada peaje rumbo a los destinos turísticos

Quienes tengan previsto viajar hacia la Costa Atlántica bonaerense durante el próximo fin de semana largo deberán sumar un nuevo gasto al presupuesto del traslado. Los peajes de las rutas que conectan con los principales destinos turísticos de la provincia tendrán un aumento del 8,9% desde este viernes 9 de octubre.

La actualización alcanza a los corredores administrados por AUBASA y fue habilitada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense. La medida se tomó a partir de una solicitud de la concesionaria y forma parte del esquema de revisión trimestral de las tarifas.

Cuánto habrá que pagar en cada peaje

Para los vehículos correspondientes a la categoría 1, el nuevo cuadro establece los siguientes importes:

Samborombón, Ruta 2: $8.600.

$8.600. Maipú, Ruta 2: $8.600.

$8.600. La Huella, Ruta 11: $8.600.

$8.600. Mar Chiquita, Ruta 11: $4.000.

$4.000. General Madariaga, Ruta 74: $3.600.

Los valores cambian levemente cuando el pago se realiza mediante TelePASE. En ese caso, las tarifas serán:

Samborombón, Maipú y La Huella: $8.507,95.

$8.507,95. Mar Chiquita : $3.913,65.

: $3.913,65. General Madariaga: $3.573,33.

Además, continúa vigente un esquema de precios reducidos para la temporada baja, de lunes a viernes. En ese caso, los importes serán:

Samborombón, Maipú y La Huella: $6.900.

$6.900. Mar Chiquita: $3.200.

$3.200. Madariaga: $2.900.

Qué destinos quedan alcanzados por la suba

El incremento impactará en los viajes realizados por las rutas provinciales hacia buena parte de los principales centros turísticos de la costa bonaerense.

Entre ellos se encuentran:

Mar del Plata

Villa Gesell

Pinamar

Partido de La Costa

San Bernardo

Mar de Ajó

Santa Teresita

Otros puntos de la región

La entrada en vigencia está prevista para la primera hora del viernes 9 de octubre, por lo que el nuevo cuadro tarifario comenzará a aplicarse antes del inicio del fin de semana largo.

Cómo se calcula la actualización de AUBASA

El aumento se calcula a partir del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), utilizado para actualizar periódicamente los peajes. El indicador toma en cuenta la evolución de los salarios registrados y de los precios mayoristas y minoristas, a partir de datos publicados por el INDEC.

La metodología considera que el CVT "contempla razonablemente la estructura de costos de la empresa, ya que pondera el Índice de Salarios nivel general trabajador registrado (IS), el de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), todos publicados por el INDEC".

De esta manera, el ajuste del 8,9% modifica los importes que deberán afrontar los automovilistas que utilicen estos corredores viales, justo antes de uno de los períodos de mayor movimiento hacia los destinos de la Costa Atlántica.

Cuánto cuesta llenar el tanque antes de viajar a la Costa

El aumento de los peajes no será el único gasto que deberán afrontar quienes elijan viajar en auto durante el próximo fin de semana largo. El precio del combustible también tiene un peso importante en el presupuesto y, además, existen diferencias significativas entre las distintas petroleras.

Los últimos valores promedio relevados en CABA y la provincia de Buenos Aires muestran que la nafta súper parte de $1.245 por litro y llega hasta $2.189,30, mientras que la premium alcanza un máximo de $2.493,63. La brecha entre el valor más bajo y el más alto supera los $940 por litro en el caso de la súper.

Entre las principales marcas:

Dapsa: $1.245 por litro.

$1.245 por litro. Gulf: $1.597.

$1.597. VOY: $2.030.

$2.030. YPF: $2.045.

$2.045. Puma: $2.110,20.

$2.110,20. Axion: $2.179.

$2.179. Shell: $2.189,30.