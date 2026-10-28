La sociedad comenzará a operar los activos adquiridos a Raízen en Argentina, como las estaciones de servicio y la refinería de Dock Sud

El negocio fue adquirido por Mercuria, Manzano y Edenor por u$s1.420 millones.

La operadora de Shell en Argentina cambia su nombre a Signar Energy S.A.U.

La empresa que opera el negocio de combustibles de Shell en la Argentina aprobó una nueva denominación y pasará a denominarse Signar Energy S.A.U.

El cambio incorpora una identidad societaria a la etapa encabezada por Mercuria Energy Group, José Luis Manzano y Edenor, después de la adquisición de las operaciones locales de Raízen por un valor económico de u$s1.420 millones.

La decisión surge del aviso societario publicado en el Boletín Oficial que formaliza el cambio de nombre a Signar Energy, difundido este miércoles 28 de octubre en la Segunda Sección, bajo el número 80461/26.

En el documento, Latam Downstream Argentina S.A.U., anteriormente denominada Raízen Argentina, comunica que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y el directorio resolvieron por unanimidad modificar el nombre de la compañía el 27 de octubre.

Para instrumentarlo, reformaron el artículo primero del estatuto y, desde ahora, la nueva identidad acompaña una estructura inversora en la que Mercuria tiene el 60% del negocio, mientras que Manzano y Edenor participan con el 20% cada uno, tal como lo anticipó iProfesional en notas anteriores.

El esquema reúne al trader suizo de energía y materias primas, al empresario argentino y a la distribuidora eléctrica alrededor de la refinería de Dock Sud y de la operación comercial bajo bandera Shell.

Nueva identidad corporativa

El aviso identifica a la compañía con el CUIT 30-50672680-4, que conserva a través del cambio de denominación, y mantiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.

El artículo reformado también registra la trayectoria jurídica de la empresa ya que incluye como nombres anteriores a Latam Downstream Argentina; Raízen Argentina; Shell Compañía Argentina de Petróleo y Diadema Argentina Sociedad Anónima de Petróleo.

Además, deja asentado que es continuadora de Raízen Argentina Holding S.A.U. y Silver Projects I S.A.U., como consecuencia de fusiones por absorción.

En este sentido, Signar Energy identifica a la empresa operadora, mientras que Shell conserva su función como marca comercial de los combustibles y de la red de estaciones, dentro del esquema de licencia que acompaña al negocio.

Capital y control

La compra fue instrumentada mediante Latam Downstream Holdings y Silver Projects I, sociedades controladas por Mercuria que fueron identificadas como compradoras en la comunicación original de Raízen.

El acuerdo vinculante se anunció el 4 de junio pasado y el cierre de la transacción fue informado el 1 de septiembre, después del cumplimiento de las condiciones previstas para la transferencia.

El valor pagado como parte de la operación fue de u$s1.420 millones y comprende un pago en efectivo y la asunción de deuda de Raízen Argentina por parte del comprador.

Sobre esa adquisición se organiza la participación de Mercuria, Manzano y Edenor con el holding suizo ocupando la posición mayoritaria, mientras que los dos socios argentinos completan el 40% restante.

Alianza energética

Para Mercuria y Manzano, la operación profundiza una relación construida previamente en la producción de petróleo y gas.

La asociación entre Mercuria y Andes Energía que dio origen a Phoenix Global Resources constituye el principal antecedente de ese vínculo.

En 2017, la combinación de Andes Energía y Petrolera El Trébol reunió los intereses de ambos grupos en una plataforma dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos.

Con la adquisición de la ex Raízen, esa alianza se extiende hacia la refinación, la logística y la comercialización de derivados, agregando capacidad para procesar crudo y abastecer estaciones y clientes de distintos sectores.

En la alianza, Mercuria aporta su experiencia internacional en comercialización de energía y materias primas y califica a la inversión de largo plazo y con oportunidades de crecimiento.

En la comunicación en donde se anunció el cierre de la operación, el grupo europeo señaló también que la continuidad operativa y de las relaciones con empleados, clientes, proveedores y socios sería una prioridad durante la transición.

Para Manzano, este acuerdo le permite ampliar su presencia en la cadena energética ya que, a su participación propia en el negocio se suma su vinculación con el grupo controlador de Edenor, que integra junto con Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Diversificación empresaria

La participación de la distribuidora eléctrica incorpora el negocio de combustibles a su core business que opera bajo la sociedad denominada Empresa de Energía del Cono Sur, conocida como Edelcos, que posee el 51% del capital y de los votos.

Su ingreso en la operación de la ex Raízen amplía el alcance de sus inversiones hacia actividades industriales y comerciales vinculadas con refinación, almacenamiento, distribución y venta de combustibles.

Ese proceso tiene un antecedente reciente en la constitución de Edenor Inversiones para adquirir y administrar participaciones empresarias, publicada el 19 de octubre en el Boletín Oficial.

El vehículo fue creado para mantener inversiones en otras sociedades, ejercer los derechos correspondientes a esas participaciones y brindarles financiamiento y asistencia de gestión.

De hecho, esta sociedad fue creada luego de que Edenor desembarcó en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, mediante la compra del 70% del capital que estaba en manos de YPF por alrededor de u$s750 millones.

Con la participación en la operadora de Shell agrega una nueva actividad a esa estrategia de expansión, con exposición a un mercado cuyo funcionamiento combina infraestructura industrial, logística y consumo.

Escala comercial

La sociedad que operará junto a Mercuria y Manzano tiene como principal activo industrial a la refinería de Dock Sud, en Avellaneda.

A su alrededor se articula la estructura de elaboración, almacenamiento y distribución que abastece a la red comercial y a otros segmentos de demanda.

También comprende una red de 894 estaciones de servicio bajo bandera Shell, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, instalaciones de abastecimiento aeronáutico en Ezeiza y Aeroparque y terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

Las estaciones representan la parte más visible del negocio y su funcionamiento depende de una cadena que comienza con el abastecimiento de crudo, continúa con el procesamiento industrial y llega a los puntos de venta mediante la infraestructura logística.

Trayectoria petrolera

El antecedente inmediato de la actual reorganización se remonta a 2018, cuando Shell acordó transferir a Raízen su negocio argentino de refinación y comercialización.

El acuerdo por esta operación en downstream en la Argentina fue anunciado en abril de aquel año por u$s950 millones en efectivo e incluía la refinería de Buenos Aires, aproximadamente 645 estaciones y actividades de combustibles de aviación, marítimos, asfaltos, químicos y lubricantes, además de suministro y distribución.

Raízen había surgido en 2011 de la asociación entre Shell y el grupo brasileño Cosan y su desembarco local extendió un modelo de operación bajo licencia de marca que ya desarrollaba en Brasil.

La administración de Raízen se prolongó durante ocho años y su reciente salida se produjo dentro de una estrategia de reorganización de activos, simplificación operativa y concentración de capital en mercados prioritarios.