Los servicios móviles, Internet y televisión paga impulsan un mercado con redes, inversiones y operadores de distinto tamaño distribuidos por el país

La fibra óptica lidera la expansión con el 50% de las conexiones fijas totales.

El mercado de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de Argentina cerrará 2026 con una facturación de u$s11.614 millones que representa un crecimiento del 14% con respecto al 2025 que es impulsado por aumentos en los ingresos de telefonía móvil, Internet fija y televisión por suscripción.

Los datos surgen de analizar el informe "Un mercado conectado, robusto e invirtiendo. Qué dicen los datos", de la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC), que fue presentado este miércoles 28 de octubre como parte de las 36ª Jornadas de ATVC que se están llevando a cabo en el Alvear Icon de la Capital Federal.

El documento reúne estadísticas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), información pública de balances y comunicaciones empresarias, estimaciones de consultoras y análisis sectoriales.

Según el informe, la facturación del año anterior fue de alrededor de u$s8.600 millones y, entre los servicios que desagrega, la telefonía móvil mantendría el mayor volumen de ingresos, con u$s5.600 millones, seguida por Internet fija, con u$s2.956 millones, y televisión paga, con u$s1.704 millones.

De acuerdo al trabajo, entre los tres segmentos detallados, presentan tanto la mayor facturación prevista como el mayor aumento en dólares.

Telecomunicación en Argentina: las bases de la estimación

La previsión que utiliza el informe para desagregar los ingresos del primer semestre asegura que $4.593.540 millones corresponden a servicios móviles, $2.085.672 millones a Internet fija y $1.201.945 millones a televisión por suscripción.

En los ingresos por la prestación del servicio de Internet fijo y de televisión paga, la metodología consiste en duplicar los valores semestrales y convertirlos a dólares al tipo de cambio de referencia.

Para telefonía móvil, el criterio es diferente ya que el informe señala que una anualización directa arrojaría aproximadamente u$s6.511 millones, pero adopta una previsión de u$s5.600 millones, que define como conservadora.

Internet, televisión y telefonía: la inversión en infraestructura

El trabajo también estima que las inversiones de capital del sector alcanzaron u$s1.623 millones en 2025, equivalentes al 15,9% de su facturación y agrega que, entre 2020 y el año pasado, la relación entre inversión e ingresos se mantuvo dentro de una franja del 14% al 17%.

Para el mismo período, el trabajo calcula un crecimiento acumulado del 13% en las ventas medidas en dólares, pero con la salvedad de que las cifras excluyen los pagos por licitaciones y espectro radioeléctrico.

En cuanto a la evolución de los accesos a Internet fijo por tecnología, el documento registra que la fibra óptica alcanzó el 50,1% de las conexiones en el segundo trimestre de este año, cuando al cierre del 2025 representaba alrededor del 47%.

Además, la serie histórica muestra una participación del 4,6% en 2018, cercana al 11% en 2019 y al 14% en 2020, para luego posicionarse en el 20% en 2021, el 27% en 2022, el 34% en 2023 y el 41% en 2024.

En cuanto a las redes híbridas de fibra y cable coaxial, conocidas como HFC, concentran aproximadamente el 37% de los accesos en el segundo trimestre de este año, en tanto que entre fibra óptica y HFC reunían el 86,9% de las conexiones de banda ancha fija.

Los accesos restantes están agrupados en una categoría que incluye ADSL, tecnologías inalámbricas y otros sistemas.

El alcance de los servicios

Para dimensionar el crecimiento de esta industria, el documento explica que Argentina registró 85,4 accesos de banda ancha fija cada 100 hogares en el segundo trimestre pasado, frente a 68,8 en 2022, marcando una diferencia de 16,6 puntos entre ambos períodos.

En su comparación regional, ubica a la Argentina con aproximadamente 85 accesos cada 100 hogares, seguida por Uruguay, con 83; México, con 76; Chile, con 70; Brasil, con 68; Colombia, con 57; Paraguay, con 52, y Bolivia, con 40.

El cuadro combina estadísticas de organismos nacionales correspondientes a distintas fechas y, en algunos mercados, estimaciones y para Argentina también presenta una referencia de 12,5 millones de accesos de banda ancha fija identificada como correspondiente a 2025.

En televisión paga, el relevamiento coloca a la Argentina y México con 52 accesos cada 100 hogares; a Chile, con 38; Paraguay, con 32; Colombia, con 30; Uruguay, con 27; Bolivia, con 14, y Brasil, con 10.

El trabajo además aclara que relaciona la penetración de banda ancha fija con el PBI por habitante de los ocho países incluidos en el relevamiento regional.

Según el ajuste estadístico presentado, Argentina se encuentra 14 puntos porcentuales por encima del nivel que predice ese modelo a partir de analizar las proyecciones de PBI per cápita del Fondo Monetario Internacional correspondientes a octubre.

También coloca el indicador de banda ancha junto a cifras de servicios básicos del Censo 2022: agua de red, con 83,9%; cloacas, con 57,4%, y gas de red como combustible principal para cocinar, con 48,6%.

El perfil de la industria

Por otro lado, el informe atribuye al sector más de 80.000 empleos y más de 1.700 operadores TIC y cooperativas y también le asigna una participación del 5% en el PBI, un valor que atribuye a ENACOM.

Como referencia adicional, menciona que el INDEC publica la rama agregada de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que ubica en aproximadamente el 4,8% del PBI a precios corrientes de 2025.

En materia de aportes regulatorios, estimó para el 2025 unos $149.000 millones por tasas y derechos y $77.500 millones por el Fondo del Servicio Universal.

En tanto, el último apartado del documento aborda la consolidación del mercado móvil y sostiene que ese proceso responde a la necesidad de escala ante mayores requerimientos de inversión.

Como parte de ese planteo, presenta un escenario que reúne las operaciones de Personal y Movistar y contempla el traspaso de seis millones de líneas a Metrotel como parte de la venta de la filial local del grupo español a la empresa controlada por Clarín.

Bajo ese supuesto, asigna participaciones del 45,7% a Personal y Movistar en conjunto, del 44,3% a Claro y del 10% a Metrotel que, para participar del mercado, usará la marca Tuenti.