La nueva aerolínea hizo su estreno con un chárter: cuándo arrancan los vuelos comerciales

Tras varios meses de preparación, Joy Airline realizó su primera operación aérea aunque no con un vuelo comercial: llevó a un plantel de CABA a Salta

Desde hace varios meses se viene hablando con fuerza del desembarco de un nuevo jugador en el mercado aerocomercial argentino. Se trata de Joy Airline, una compañía que demandó una inversión inicial de u$s20 millones e impulsan cinco socios comerciales, entre ellos Juan José Maggio, expresidente de la recordada Southern Winds. Mientras termina de ajustar todos los detalles logísticos para dar inicio a sus vuelos de cabotaje regulares, la firma estrenó oficialmente su primer avión realizando un vuelo chárter especial para trasladar al plantel profesional de fútbol del Club Atlético Platense desde Ezeiza hasta Salta, donde disputará las semifinales de la Copa Argentina.

La operación privada sirvió como el debut operativo en los cielos argentinos tras conseguir este martes 27 de octubre el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) otorgado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la habilitación reglamentaria que le faltaba para comenzar formalmente a comercializar pasajes y volar rutas regulares.

Joy Airline: debut comercial en noviembre, rutas y tarifas de lanzamiento

Con la venia de la ANAC y la publicación de la Disposición 28/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo en el Boletín Oficial, la compañía fijó su fecha definitiva para el inicio de sus vuelos regulares de pasajeros para el próximo 16 de noviembre. El estreno se concretará luego de postergar una primera ventana prevista para fines de septiembre con el objetivo de optimizar su plataforma de pagos y reestructurar su esquema tarifario.

Las rutas aprobadas y sus precios promocionales de lanzamiento comprenden:

Jujuy – Aeroparque (12 frecuencias semanales): Dos vuelos diarios de lunes a viernes con tarifas promocionales que parten desde los $165.000 por tramo. Competirá de forma directa con Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

Jujuy – Córdoba (7 frecuencias semanales): Un vuelo diario directo con precios que inician en los $140.000 por tramo, donde actualmente solo opera la aerolínea de bandera y ya se registra un elevado nivel de reservas.

Flota elegida por Joy Airline y una aeronave que pernoctará en Jujuy

Para llevar a cabo su primera etapa operativa, la firma apostó por aeronaves Bombardier CRJ-200LR, aviones regionales con capacidad para 50 pasajeros en clase única y configuración de asientos 2-2. La primera unidad (matrícula LV-JOI) ya se encuentra en el país tras completar recorridas de prueba por Buenos Aires, Córdoba, El Palomar, San Luis y Jujuy, mientras que la segunda unidad (matrícula LV-JOE) arribará durante el mes de noviembre.

El proyecto contempla una alianza clave con la provincia del Norte argentino. Joy se convertirá en la primera aerolínea en dejar un avión durmiendo en el aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán, lo que permitirá ofrecer salidas a primera hora de la mañana (a las 7:00 y a las 17:55 hacia Buenos Aires, y a las 12:30 hacia Córdoba). Asimismo, el acuerdo provincial garantiza un cupo mínimo de 30 pasajeros por vuelo.

En paralelo a la consolidación de sus rutas de cabotaje, la conducción de Joy Airline —encabezada por su presidente Eduardo Loioco— confirmó que negocian la incorporación de un Airbus A320 de mayor capacidad para proyectar, en una segunda fase, el desembarco de la compañía en el mercado de vuelos internacionales.