YPF presentó otro balance récord y anunció cinco proyectos por u$s44.000M para el RIGI

La firma busca acceder al régimen para desarrollar cinco áreas en los próximos 26 años. Prevé perforar 2.200 pozos y producir 270.000 barriles diarios

YPF prepara un nuevo paso en su estrategia de expansión en Vaca Muerta. La petrolera prevé presentar en las próximas semanas cinco proyectos para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un plan de desembolsos estimado en u$s44.000 millones durante los próximos 26 años.

YPF desembolsa 44 millones de dólares, con Vaca Muerta en la mira

La iniciativa apunta a desarrollar cinco áreas de petróleo no convencional en el norte de la formación neuquina: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza. YPF opera estos bloques y cuenta con una participación cercana al 40% en los proyectos.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, el plan contempla la perforación de unos 2.200 pozos y permitiría alcanzar una producción máxima de 270.000 barriles diarios de petróleo no convencional.

La presentación ante el RIGI se inscribe en la estrategia de la empresa para incrementar la producción de shale, ampliar su capacidad exportadora y aprovechar los recursos de Vaca Muerta. Se trata de desarrollos que requieren inversiones de largo plazo en perforación, infraestructura y transporte de hidrocarburos.

La petrolera estatal acelera la producción de shale y apunta a nuevos récords

Los proyectos previstos para el RIGI se apoyan en el crecimiento que viene registrando la actividad no convencional de YPF. Durante el tercer trimestre de 2026, la producción de petróleo shale promedió los 224.000 barriles diarios, un 32% más que en el mismo período del año anterior.

Actualmente, la compañía produce alrededor de 245.000 barriles diarios de petróleo no convencional y proyecta alcanzar los 250.000 barriles por día hacia fines de este año.

El avance de Vaca Muerta ocupa un lugar central en la asignación de recursos de la petrolera. Durante el tercer trimestre, YPF invirtió u$s1.287 millones, un 26% más que en igual período de 2025. El 70% de esos desembolsos se destinó al desarrollo de la actividad no convencional.

La expansión productiva también forma parte de una estrategia orientada a generar mayores saldos exportables y fortalecer el ingreso de divisas, en un contexto en el que la infraestructura de transporte resulta clave para evacuar los volúmenes adicionales de petróleo.

YPF obtuvo el segundo EBITDA más alto de su historia

En paralelo con sus planes de inversión, YPF informó resultados positivos para el tercer trimestre del año. Entre julio y septiembre, registró un EBITDA ajustado de u$s2.503 millones, el segundo valor más alto de su historia, con una mejora interanual del 84%.

El indicador, que mide el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, quedó por debajo del récord alcanzado en el trimestre anterior.

Según la empresa, el desempeño respondió al crecimiento sostenido de la producción de shale, la reducción de los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento en sus refinerías y una dinámica favorable de los precios.

La utilidad neta se ubicó cerca de los u$s1.200 millones, lo que representó el tercer resultado más alto registrado por la compañía.

Otro dato destacado fue la evolución del flujo de caja libre, que volvió a terreno positivo y alcanzó los u$s900 millones. Se trató del segundo valor más alto de su historia y contribuyó a mejorar los indicadores financieros de la petrolera.

Como resultado, el ratio de endeudamiento neto se redujo a 0,8 veces, el nivel más bajo de los últimos diez años.

YPF volvió al mercado internacional de deuda

La mejora de los resultados financieros también se reflejó en el acceso al financiamiento. En septiembre, YPF regresó al mercado internacional de capitales mediante una emisión de obligaciones negociables a nueve años por u$s1.200 millones.

Según informó la compañía, fue la mayor colocación de deuda argentina de los últimos años. La operación se realizó con un cupón del 7,55% y un rendimiento del 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el más bajo de su historia.

La emisión se suma a la generación de caja y a la reducción del endeudamiento, en un escenario en el que la empresa necesita sostener inversiones de gran escala para ampliar la producción y desarrollar infraestructura vinculada con las exportaciones.

Más refinación y obras para exportar petróleo

En el negocio de refinación y comercialización, YPF procesó 344.000 barriles diarios durante el tercer trimestre, un 5% más que en el mismo período de 2025.

La compañía señaló que logró abastecer la demanda del mercado local sin necesidad de importar combustibles, al mismo tiempo que incrementó las exportaciones y alcanzó un récord de producción de naftas premium.

En paralelo, continúa avanzando la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una obra estratégica para ampliar la capacidad de transporte de crudo desde la cuenca neuquina hacia los puntos de salida para la exportación.

Al cierre de septiembre, el proyecto registraba un avance superior al 85%. La inauguración está prevista para fines de 2026, mientras que el inicio de las operaciones de exportación se proyecta para el primer trimestre de 2027.

La infraestructura de evacuación será determinante para acompañar el aumento de la producción que busca alcanzar YPF y facilitar la comercialización de mayores volúmenes de petróleo en los mercados internacionales.

YPF comprará el 25% restante de YPF Luz

En otro movimiento estratégico, después del cierre del tercer trimestre YPF anunció la compra del 25% restante de YPF Luz por u$s430 millones. Con esta operación, pasará a controlar el 100% de la compañía de generación eléctrica.

La adquisición comenzará a reflejarse de manera integral en los estados financieros de la petrolera a partir del cuarto trimestre de 2026.

La operación permitirá consolidar su participación en el negocio eléctrico, que ofrece oportunidades de crecimiento tanto en generación térmica eficiente como en energías renovables.

Así, mientras prepara la presentación de cinco proyectos al RIGI por u$s44.000 millones, YPF busca avanzar en varios frentes: aumentar la producción de hidrocarburos, ampliar la capacidad de exportación, fortalecer sus resultados financieros y consolidar su presencia en el sector energético.