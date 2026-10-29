Los recursos para ampliar las redes y la participación privada en las políticas públicas concentran los planteos de las empresas del sector

También buscan mayor participación empresaria en las decisiones del Gobierno y acercar consensos.

Operadores pidieron reducir el aporte al Servicio Universal para invertir más en redes y servicios.

El financiamiento de las redes y la participación empresaria en las decisiones del Gobierno concentraron los planteos de referentes del negocio de internet y telefonía durante el último día de las Jornadas Internacionales del sector.

Las intervenciones incluyeron un pedido de reducción del aporte al Servicio Universal; cuestionamientos a las diferencias tributarias entre competidores y propuestas para acercar consensos de la industria a las autoridades.

Los planteos fueron formulados durante el panel "Mesa TIC: una agenda común para el desarrollo de la Argentina", realizado este miércoles 28 de octubre en la 36° edición de las Jornadas Internacionales, el encuentro de la industria de televisión por cable, conectividad y contenidos organizado por ATVC y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA).

El evento se desarrolló en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema "Ecosistema en acción – Crear valor en red".

Del último panel participaron Alejandro Lastra exdirectivo de Telefónica y presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA); Hernán Verdaguer, director ejecutivo de Asuntos Regulatorios de Personal; y Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur).

Propuestas de financiamiento e inversión en telecomunicaciones

Durante su presentación, Roncoroni concentró su reclamo en el dinero que los prestadores deben aportar para financiar el llamado Fondo del Servicio Universal (FSU), el régimen que establece una contribución de las empresas del sector equivalente al 1% de los ingresos por los servicios comprendidos, netos de los impuestos y tasas correspondientes.

En este sentido, el presidente de Fecosur pidió reducir esa obligación y permitir que los operadores utilicen los recursos disponibles para inversiones.

Vinculó la propuesta con las conversaciones mantenidas en un encuentro reciente de la industria en Córdoba, donde, según explicó, se discutió el funcionamiento del mecanismo.

"Aportar el 1% de la facturación a una cuenta corriente inmóvil, lo más lógico es reducirla y permitir también que los actores del sector puedan usar esa disponibilidad en inversiones. Eso mejoraría sustancialmente los servicios e iría directamente a inversión", sostuvo.

Su propuesta apunta a que una menor contribución obligatoria deje más dinero disponible para financiar las inversiones de los prestadores.

El representante de las cooperativas también reclamó revisar las diferencias entre las obligaciones que afrontan los competidores.

"Hay actores hoy que no pagan tasas municipales u otras cargas, que nosotros sí, y que estamos convencidos de que debe ser modificado", afirmó.

Desde la experiencia del cooperativismo, describió una relación histórica con las compañías telefónicas atravesada por negociaciones constantes. En ese recorrido ubicó la decisión de incorporarse a un espacio de trabajo compartido con otros participantes del mercado.

"Entre todos entendimos que mucho mejor que discutir era acordar, si bien constituye un trabajo", expresó Roncoroni para quien la pandemia aceleró ese acercamiento al poner a prueba a los prestadores y convertir las redes en un soporte central del trabajo, la educación y la comunicación social.

Regulación del Fondo del Servicio Universal y Decreto 6/2025

El pedido de reducir el aporte se inscribe en una política pública destinada a garantizar el acceso a las comunicaciones con calidad y precios asequibles, independientemente de la ubicación geográfica de los usuarios.

La Ley Argentina Digital estableció la contribución de los licenciatarios como una fuente de financiamiento del Servicio Universal pero en enero de 2025, el Gobierno disolvió el fondo mediante el Decreto 6/2025.

La eliminación de esa estructura no terminó con la política de acceso universal ni con la contribución de los prestadores en tanto que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dispuso que las empresas continuaran realizando los aportes.

Posteriormente, la Resolución 1182/2025 del ENACOM aprobó un nuevo Reglamento General del Servicio Universal y mantuvo el aporte del 1%, con liquidación mensual.

Por lo tanto, el reclamo presentado por Roncoroni durante las jornadas alcanza a una obligación que continuó después de la disolución del fideicomiso como parte de una nueva normativa que también incorporó un certificado de crédito para aplicar inversiones al cumplimiento de los aportes.

Ese mecanismo requiere proyectos aprobados dentro de los programas correspondientes y permite compensar total o parcialmente la obligación mensual cuando el programa lo contemple.

Participar en las decisiones públicas

En el caso de Lastra, abordó otro componente de la agenda empresarial, vinculado con la elaboración de propuestas para presentar a las autoridades.

El ex directivo de Telefónica, que actualmente preside AEA, calificó de "muy difícil pensar que los reguladores van a tener la solución, por ello esta construcción de unidad de distintos sirve para acercar a las autoridades soluciones y consensos".

Su intervención explicó cómo competidores con diferentes escalas y modelos de negocio pueden trabajar sobre asuntos comunes y, según relató, la Mesa TIC reúne a 13 entidades y su formación requirió procesar diferencias entre compañías telefónicas, operadores de cable, cooperativas y pequeñas y medianas empresas.

"La construcción se hizo a través del diálogo, que es entender dónde está parado el otro entendiendo que el otro es distinto, está parado en otro lugar y tiene mirada distinta de la nuestra", sostuvo.

Lastra ubicó un antecedente de ese proceso en 2016, cuando la relación entre los segmentos de la industria tenía otra configuración. "Ese año el paradigma era cableras y telcos, ahí en ese momento las telcos éramos arrogantes y teníamos una convivencia con las cooperativas pero no con las pymes y las cableras", recordó.

En su reconstrucción, la incorporación de Cablevisión a Telecom modificó esa dinámica y abrió una etapa de diálogo entre competidores "porque, en ese contexto nos dimos cuenta de que nos faltaba la c de colaborar".

La convivencia entre distintas escalas

A su turno, Verdaguer aportó la experiencia de los operadores de cable como antecedente de la colaboración que luego se extendió a otros participantes del mercado.

El director Ejecutivo de Asuntos Regulatorios de Personal describió a ATVC como un ámbito en el que conviven grandes compañías, prestadores locales y asociaciones provinciales.

"La asociación tiene un ejercicio muy federal, donde convivimos operadores de cable que hoy son tic, las asociaciones provinciales, y otras grandes", explicó.

Sostuvo también que la incorporación de Cablevisión a Telecom planteó la necesidad de preservar esa forma de trabajo y ampliarla.

Además, en su exposición destacó el papel de otras organizaciones en la construcción de vínculos entre los distintos segmentos de la industria. "La colaboración de Red Intercable y DTV fue fundamental para luego sumar al resto de los actores", sostuvo.

El ejecutivo también incorporó a esa agenda los desafíos asociados con la inteligencia artificial al mencionar la necesidad de disminuir la brecha vinculada con esa tecnología y presentó a la Mesa TIC como una herramienta para abordar el tema.

"Los desafíos que vienen los hemos abordado en estos dos días, entre ellos el planteo que tiene hacia futuro y como futuro la IA y la brecha que debemos disminuir en esto. La mesa es una herramienta para avanzar en este sentido", afirmó.