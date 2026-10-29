El grupo energético sumó financiamiento a cuatro años mientras desarrolla su producción petrolera y prepara el ingreso al negocio de fertilizantes

Destacan proyectos en Rincón de Aranda (hidrocarburos) y una planta de urea en Bahía Blanca.

Los fondos se destinarán a inversiones productivas en activos físicos en Argentina.

Pampa Energía colocó u$s220M en deuda, superando su meta, para un plan de expansión.

Pampa Energía adjudicó u$s220 millones en una nueva colocación de deuda en dólares, como parte de un plan de expansión global que contempla inversiones por u$s7.200 millones.

El resultado fue informado en el aviso de colocación de las Obligaciones Negociables (ON), Clase 29, fechado el 28 de octubre y publicado con la empresa en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En concreto, la compañía recibió 7.537 ofertas por u$s221.044 y adjudicó 7.445, con las que superó el monto inicial previsto para la emisión que llegaba a los u$s200 millones.

La búsqueda de fondos había sido anunciada el 26 de octubre y con la subasta concluida, Pampa definió cuánto tomará del mercado y qué interés pagará por un financiamiento que tiene a las inversiones productivas como primera prioridad de aplicación.

La emisión y liquidación se realizarán el 2 de noviembre cuando se integrarán los dólares y comenzará el plazo de cuatro años de los títulos, que serán suscriptos y pagados en moneda estadounidense en la Argentina.

Pampa Energía: resultados y condiciones de las ON Clase 29

El monto adjudicado quedó u$s20.215 por encima del volúmen inicial de la oferta y en el prospecto Pampa explica que devolverá todo el capital el 2 de noviembre de 2030, además de que abonará intereses cada seis meses con el primer pago previsto para el 2 de mayo de 2027 y el último coincidirá con la cancelación de las obligaciones negociables.

El esquema concentra la devolución del dinero al final del período, mientras que durante la vigencia de la deuda la compañía deberá afrontar los servicios semestrales de intereses.

La nueva operación tiene un antecedente cercano en agosto pasado, cuando Pampa había colocado las ON Clase 28 por u$s138 millones, también a cuatro años y con devolución íntegra del capital al vencimiento, con una tasa fija del 5,5% anual, un punto porcentual inferior a la establecida ahora.

Para las Clase 29, FIX SCR asignó el 26 de octubre una calificación AAA(arg), con perspectiva estable, correspondiente a la escala nacional. La evaluación figura tanto en el aviso de resultados como en la ficha de la empresa publicada por la calificadora.

Uso de los fondos en hidrocarburos y electricidad

La búsqueda de recursos en los mercados de capitales acompaña un programa de desembolsos de Pampa Energía que abarca distintos negocios.

El suplemento de prospecto estableció como primera prioridad las inversiones en activos físicos situados en la Argentina, relacionadas con proyectos productivos o de infraestructura de mediano y largo plazo.

Dentro de ese destino incluyó las actividades actuales y futuras de exploración y explotación de hidrocarburos, las inversiones en generación eléctrica y el desarrollo de fertilizantes.

La enumeración comprende tanto ampliaciones de negocios existentes como la incorporación de una nueva actividad industrial.

El documento también habilita refinanciar pasivos, integrar capital de trabajo y efectuar aportes de capital, adquisiciones de participaciones o financiamientos a sociedades controladas o vinculadas, siempre dentro de los usos autorizados.

Si bien el documento no aclara que los fondos se destinen a los proyectos de Rincón de Aranda y el complejo de producción de urea en Bahía Blanca, se trata de planes con fuerte prioridad inversora definida para los recursos y de los antecedentes de financiamiento.

De hecho, al comunicar la colocación de agosto, Pampa ya había identificado expresamente los dos proyectos entre los destinos del dinero obtenido.

Inversión de u$s4.500 millones en Rincón de Aranda

En Rincón de Aranda, el crecimiento requiere inversiones tanto en pozos como en instalaciones para tratar y transportar los hidrocarburos al punto que Pampa informó desembolsos superiores a u$s4.500 millones y una meta de producción de 45.000 barriles diarios de petróleo en 2027.

La iniciativa obtuvo en julio la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo y contempla la perforación y terminación de 259 pozos, además de una planta de tratamiento y acondicionamiento con capacidad para procesar 45.000 barriles diarios de crudo y 800.000 metros cúbicos diarios de gas.

También incluye oleoductos, gasoductos e instalaciones para el tratamiento y la disposición final del agua de fractura.

Según la comunicación empresarial sobre la aprobación del RIGI, la totalidad de la producción del proyecto tendrá como destino el mercado externo, con exportaciones estimadas en aproximadamente u$s17.000 millones durante su vida útil.

Proyecto de urea y fertilizantes en Bahía Blanca

La inversión petrolera se integra a una estructura empresaria que combina generación eléctrica, producción de hidrocarburos y petroquímica, junto con participaciones en transporte de gas y electricidad.

Sobre esa base, el proyecto para construir una planta de producción en Bahía Blanca agregará la fabricación de fertilizantes.

El complejo de urea representa una inversión prevista de u$s2.700 millones y tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales.

Su incorporación conecta la actividad energética del grupo con una industria que utiliza gas natural como insumo y abastece al sector agropecuario.

Al presentar sus resultados del segundo trimestre, Pampa informó que la construcción demandará aproximadamente 41 meses y ubicó el comienzo de la producción en 2030.

En esa presentación, la empresa estimó que el proyecto aportará alrededor de u$s1.000 millones anuales entre exportaciones y sustitución de importaciones.

Para el pico de construcción prevé más de 3.500 empleos directos y, una vez que el complejo comience a operar, hasta 300 puestos permanentes.