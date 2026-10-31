Sabores Express vende 1 millón de empanadas al mes y esto cuesta hoy su franquicia

Tras crecer con locales propios, la cadena ofrece franquicias en el interior. Qué inversión exige y cómo elige dónde abrir sus sucursales

Sabores Express prepara unas 30 aperturas para lo que resta de 2026 y abre su expansión en el interior a las franquicias, con una inversión total que ronda los u$s100.000. La cadena de empanadas, que cuenta con más de 160 sucursales en Argentina, avanza con locales en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba y proyecta superar los 200 puntos de venta en los próximos años.

Hasta ahora, el crecimiento en el país estuvo sostenido por locales propios. Esa es una distinción que Lisandro Velazco, gerente de marketing de Sabores Express, hace durante una entrevista exclusiva con iProfesional.

"El canal de franquicias está abierto para el interior, no para Buenos Aires donde todos los locales son 100% propios", explica. A largo plazo, la intención es que aproximadamente el 70% del negocio quede en manos de la compañía y el 30% corresponda a franquiciados.

La marca tiene presencia en AMBA, la Costa Atlántica, Rosario, Córdoba y Santa Fe. El peso de Buenos Aires sigue siendo decisivo; según el ejecutivo, reúne alrededor del 95% de las sucursales.

Las aperturas de esta etapa incluyen locales en Paraná, Santa Fe y en Córdoba capital. Entre las tres plazas, la empresa prevé generar unos 30 puestos de trabajo directos, con contratación local.

También tiene identificados otros destinos donde quiere crecer. En la lista aparecen Mendoza capital y San Rafael, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca, Chaco, Corrientes, La Pampa y Río Negro.

Pero la elección de una ciudad, e incluso de una cuadra, está atada a una condición bastante concreta. Hay que vender muchas empanadas.

Sabores Express compite en el segmento de las franquicias de empanadas de bajo precio. "Se vende volumen. No es una marca que tiene los márgenes que pueden tener otros competidores con un precio de venta tres o cuatro veces superior. Por eso necesitamos una concentración de público que permita estimar un volumen en ese primer año, que es fundamental para la apertura de una sucursal", señala Velazco.

Eso no deja afuera a las localidades más pequeñas. El ejecutivo menciona Mar del Plata, donde la cadena tiene aproximadamente cinco sucursales y sigue buscando oportunidades, aun con la diferencia de actividad entre la temporada de verano y el resto del año.

En octubre, los precios de las empanadas informados por Velazco se ubican entre $1.200 y $1.400, según el canal de compra. Las comisiones de las aplicaciones de delivery se refleja en el valor que paga el cliente.

La cadena prepara unas 30 aperturas para lo que resta de 2026 y apunta a sobrepasar los 200 locales ( Gentileza Sabores Express)

El mostrador, de todos modos, lleva la delantera. "Dentro de la categoría de empanadas, aproximadamente el 80% o el 85% del negocio es venta de mostrador y el restante se da en aplicaciones. El modelo es take away y delivery", describe.

Según el gerente, la cadena vende alrededor de un millón de empanadas por mes. A ese volumen se suman pizzas, medialunas, chipá, criollitos y pastelitos. La carta incluye 11 variedades de empanadas, entre ellas jamón y queso, carne suave, carne picante, pollo, bondiola y cheeseburger, además de opciones con vegetales y algunas con masa de salvado.

Cuánto cuesta una franquicia de Sabores Express y cómo se prepara cada apertura

La inversión total para abrir una franquicia de Sabores Express ronda los u$s100.000, de acuerdo con los valores confirmados por la compañía para esta nota. El plazo de recupero que estima la empresa es de 12 a 20 meses, sujeto al desempeño de cada punto de venta.

Sin embargo, aclara Velazco, el presupuesto y las proyecciones se trabajan para cada ubicación ya que influyen la superficie del local, el equipamiento necesario y la cantidad de clientes que puede captar.

"No es lo mismo abrir un local en Olivos que abrir un local en Chaco. Se hace un modelo adaptado en términos de inversión inicial y de potencial del mercado. El gerente de franquicias y su equipo trabajan mano a mano con el interesado para hacer ese plan de negocios en conjunto", explica.

La elección del local y su público forma parte de ese trabajo. Antes de avanzar, el equipo comercial evalúa las posibilidades del barrio y acompaña al futuro operador hasta la puesta en marcha.

Mendoza, Salta, San Juan y San Luis figuran entre los destinos que la cadena evalúa para expandirse (Gentileza Sabores Express)

"No solamente hacemos recomendaciones con el conocimiento que tenemos como compañía. También acompañamos con los proveedores con los que venimos trabajando en nuestros propios locales, para que el franquiciado acceda a ellos y tenga las mejores tarifas. Buscamos que el local que abra cumpla exactamente con los mismos estándares de nuestros locales", agrega.

Una vez abierto, el seguimiento se concentra en las ventas diarias y en la distancia entre lo que se había calculado y lo que efectivamente entra por caja. Velazco prefieroe no compartir la facturación promedio por sucursal; sostiene que hay diferencias importantes entre ubicaciones e inversiones.

"Seguimos diariamente la evolución de las ventas contra lo proyectado para cada día. Sobre eso se trabajan acciones correctivas, en caso de que sea necesario, para que al cierre del mes el franquiciado y nuestros propios locales lleguen a los objetivos", detalla.

Detrás del abastecimiento hay una red de diez fábricas en Buenos Aires. Aunque no pertenecen al grupo, según aclara el ejecutivo, producen exclusivamente para la compañía. La elaboración está distribuida entre establecimientos que hacen masas, rellenos, lácteos y productos de pastelería. Los pastelitos, por ejemplo, se hacen a mano.

La carta de Sabores Express incluye 11 variedades de empanadas y también ofrece pizzas y pastelería (Gentileza Sabores Express)

"Se puede producir más. No estamos al máximo, pero tampoco tenemos una capacidad ociosa significativa. La expansión va a ir acompañándose de otras inversiones, en caso de que sea necesario, tanto en fábricas como en las estructuras y los equipos de la compañía", afirma.

El primer local de Sabores Express abrió en 2016 y pertenece a una familia, que prefiere mantenerse en el anonimato, con más de 20 años de experiencia en el rubro gastronómico. El grupo también maneja Hamburguesas Extremas y Manía, otra marca de empanadas con la que está desarrollando franquicias en Buenos Aires.

Para Sabores Express, la experiencia con franquiciados ya tiene un antecedente fuera del país. En España cuenta con alrededor de 30 locales entre Madrid y Barcelona; aproximadamente la mitad son propios y la otra mitad, franquicias. Allí tiene producción local.

Por ahora, la prioridad de expansión está en Argentina. Para 2027, Velazco anticipa entre 40 y 50 nuevas sucursales, combinando locales propios y franquiciados. Todavía ve espacio en barrios de Buenos Aires, aunque el avance hacia otras provincias tendrá un lugar mayor en las próximas aperturas.

Las 200 sucursales no son el techo que imagina el grupo. Velazco cuenta que, a cinco años, la intención es duplicar la cantidad de locales entre las distintas marcas que maneja la compañía. El ritmo quedará sujeto a la marcha del negocio. "Podemos establecer un plan y un norte hacia donde queremos apuntar y Argentina muchas veces dicta otra cosa, así que nos adaptaremos si es necesario. Pero hoy el plan de negocios es ese".