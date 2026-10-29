La tradicional fabricante de tableros y muebles busca financiar sus operaciones y evaluar una relocalización industrial con la venta de tierras

Es parte de su estrategia de desprendimiento de activos no centrales, tras registrar pérdidas.

Destinarán los fondos a reestructurar deuda, fortalecer capital de trabajo y una posible relocalización industrial.

Fiplasto, la fabricante de tableros de madera y muebles presidida por Ricardo Torres, acordó vender un campo con potencial portuario en Timbúes, Santa Fe, por u$s22.362.500.

La compañía destinará los fondos a reestructurar su deuda financiera, fortalecer el capital de trabajo y planificar una posible relocalización de actividades industriales, según la comunicación dirigida a la Comisión Nacional de Valores (CNV) este miércoles 28 de enero.

La operación comprende un inmueble rural de aproximadamente 383,77 hectáreas, identificado como Lote 7, en el departamento San Lorenzo, par lo cual la empresa suscribió un boleto de compraventa y recibió un anticipo de u$s2,5 millones y estableció que el resto del precio se cobrará mediante otro desembolso al escriturar y un esquema de ocho cuotas semestrales.

La venta forma parte de la estrategia de disposición de activos no centrales definida por la dirección y el documento vincula el desprendimiento con necesidades financieras y operativas, pero también incorpora la planificación de una eventual relocalización de actividades productivas.

"La operación descripta nos permitirá reestructurar la deuda financiera, fortalecer nuestro capital de trabajo y fundamentalmente planificar la posible relocalización de actividades industriales", sostuvo la sociedad en la presentación.

Detalles del pago y resultado del balance de Fiplasto

Sobre la superficie aproximada comunicada, el precio equivale a unos u$s58.271 por hectárea si se toma un cálculo que surge de dividir el monto total informado por las 383,77 hectáreas comprendidas en la compraventa.

La empresa caracterizó al terreno como un inmueble rural con potencial portuario y encuadró su venta entre las decisiones de desprendimiento de activos no centrales.

La transacción se produce después de un ejercicio con pérdidas, tal como lo evidencian los estados financieros separados al 30 de junio pasado que registraron un resultado negativo de $8.201 millones para Fiplasto, mientras que el balance consolidado, que incorpora a su subsidiaria Cuyoplacas, mostró una pérdida total de $9.979 millones.

En su síntesis anual, aprobada por el directorio el 4 de septiembre, Fiplasto explicó que la pérdida del ejercicio había llevado a no proponer una distribución de dividendos.

Los estados separados también contabilizaron un resultado positivo de $15.356 millones por ventas y bajas de propiedades, planta y equipo y de propiedades clasificadas como mantenidas para la venta.

En la documentación correspondiente al cierre anual, la dirección estableció como prioridades preservar liquidez, administrar el capital de trabajo y reducir los déficits operativos.

También señaló que la venta de campos constituye una fuente de fondos no recurrente y planteó la necesidad de mejorar la generación de caja de las actividades productivas.

Evolución de las ventas de tableros y producción de muebles

La memoria del ejercicio terminado en junio pasado registró además una caída del 24% en el volumen de tableros hardboard vendido en la Argentina, hasta unos 5,76 millones de metros cuadrados.

La empresa relacionó el retroceso con la debilidad de la demanda industrial y de distribuidores y con la competencia de productos importados y sustitutos.

En cuanto a las exportaciones, crecieron un 146%, hasta aproximadamente 3,82 millones de metros cuadrados, y representaron cerca del 40% del volumen comercializado, mientras que la producción alcanzó 11,65 millones de metros cuadrados, un 25% más que en el ejercicio anterior.

En muebles, Mendoza concentró la producción de mayor escala; Ramallo se especializó en la línea Fiplasto y en series menores para Platinum; y Vedia continuó su reconversión hacia muebles para obras de arquitectura y proyectos específicos.

Durante el ejercicio también se concretaron las ventas de los campos 22 y 16, en Ramallo, y del Campo 28, en Andino, Santa Fe.

Quiénes integran la estructura directiva de Fiplasto

Ricardo Torres preside Fiplasto y ocupa la vicepresidencia ejecutiva de Pampa Energía, según los antecedentes profesionales publicados por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Integra el directorio de la energética desde su creación en noviembre de 2005 y en esta actual está presente a partir del cambio de control concretado el 13 de julio de 2023 cuando un grupo de inversores adquirió entonces el 57,22% del capital y los votos, según la documentación de la operación presentada ante Defensa de la Competencia.

La modificación se aprobó el 6 de marzo de 2024, mediante la Resolución 84 de la Secretaría de Comercio y el organismo concluyó que las actividades de las empresas involucradas no evidenciaban relaciones económicas horizontales o verticales y autorizó la transacción sin condicionamientos.

Ubicación de plantas y marcas del grupo

En la actualidad, Fiplasto fabrica tableros de fibra de madera de alta densidad, conocidos como hardboard o Chapadur.

Sus productos se utilizan en muebles, puertas, embalajes, autopartes y aplicaciones para la construcción y la decoración.

La planta de tableros se encuentra en Ramallo, provincia de Buenos Aires, dentro de un predio de 103 hectáreas y con una superficie cubierta de 36.000 metros cuadrados y su actividad industrial utiliza madera de eucalipto como materia prima.

La expansión hacia el mobiliario comenzó en 2004, mediante la adquisición de Franci, cuyas operaciones estaban radicadas en Vedia en tanto que en 2007 incorporó otra fábrica de muebles dentro de las instalaciones de Ramallo y posteriormente absorbió a Franci, con efectos desde abril de 2011.

El 3 de diciembre de 2024 amplió su estructura industrial con la compra del 81,83% del capital y los votos de Cuyoplacas, empresa mendocina que fabrica muebles de la marca Platinum y tableros de aglomerado melamínicos.

Ventas anteriores de campos en Timbúes y Santa Fe

La venta del Lote 7 tiene un antecedente en otra operación que Fiplasto concretó en Timbúes durante 2023.

El prospecto de su programa de Obligaciones Negociables (ON), identifica a Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada como comprador de aproximadamente 365 hectáreas por un valor de u$s12 millones.

La empresa la encuadró en el desprendimiento de activos que no estaban afectados a sus actividades industriales ni forestales.

El archivo de iProfesional del 22 de febrero de 2023 detalló la aprobación de esa venta por la asamblea de accionistas y los inmuebles comprendidos en aquella operación eran el Potrero Número Cinco, de 181,147 hectáreas, y el Potrero Número Seis, de 184,805 hectáreas.