La contratación del seguimiento técnico y ambiental es parte de la reorganización del proyecto hidroeléctrico, cuya conducción pasó a Economía.

La medida surge tras el traspaso de funciones de Enarsa a la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Este servicio cubrirá aspectos técnicos, ambientales y contractuales hasta la finalización de la obra.

El Gobierno licitó la inspección para controlar las obras de la represa La Barrancosa.

El proyecto hidroeléctrico del río Santa Cruz sumó una nueva contratación pública a través de una medida que tomó el Gobierno para convocar a una licitación qie le permita controlar la ejecución de las obras de la represa La Barrancosa y de su línea de extra alta tensión.

Se trata de una medida que tiene un presupuesto oficial de $39.624 millones y un servicio que se extenderá hasta la recepción definitiva de los trabajos.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 274/2026 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por Bernardo Bartolomé Heredia, contempla la contratación de la inspección técnica, ambiental, contractual y administrativa del emprendimiento situado en Santa Cruz.

El procedimiento se incorpora a la reorganización dispuesta en abril, cuando el Poder Ejecutivo trasladó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos las funciones que ejercía Energía Argentina (Enarsa) sobre el complejo hidroeléctrico.

Aunque los considerandos de la resolución repasan los antecedentes de las dos represas del río Santa Cruz, el llamado aprobado tiene un alcance específico sobre La Barrancosa y la línea de extra alta tensión, identificada con la sigla LEAT.

Plazos y alcance del control técnico en La Barrancosa

La contratación fue identificada como Licitación Pública Nacional 504-0009-LPU26 y la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas explica que impulsó el procedimiento con el argumento de que resulta necesario asegurar un control adecuado durante la ejecución de los trabajos.

Para eso, el servicio reunirá el seguimiento de los aspectos constructivos, ambientales, contractuales y administrativos.

La selección del ganador se realizará mediante un procedimiento de etapa múltiple y bajo el sistema de ajuste alzado, que establece un precio global para las prestaciones previstas, sujeto a las condiciones contractuales y al régimen aplicable.

La resolución establece además que la contratación se extenderá hasta la recepción definitiva de la obra objeto de inspección, en lugar de fijar una duración expresada en meses.

Auditoría ambiental y comisión evaluadora de la licitación

La inspección ambiental integra expresamente el servicio que se busca contratar y quedará comprendida junto con el control técnico de la construcción y el seguimiento del cumplimiento contractual y administrativo.

El alcance definido en el artículo primero incluye tanto La Barrancosa como la línea de extra alta tensión que forman parte del proyecto de transporte de la energía generada por el aprovechamiento hidroeléctrico.

Para evaluar las propuestas se constituyó una comisión específica, integrada como titulares por Jorge Omar Lezcano, Andrea María Castro Arce y María Florencia Canto. Javier Mijangos, Karina Moro y Alejandra Mackluf fueron designados suplentes.

La reorganización de la conducción estatal

La nueva contratación tiene como antecedente el traspaso de las funciones de comitente de Enarsa a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dispuesto mediante el Decreto 238/2026, publicado el 13 de abril.

La transferencia abarcó las funciones, los derechos y las obligaciones derivados del contrato original, sus adendas y las actuaciones administrativas del proyecto.

El cambio estuvo vinculado con el proceso de privatización de Enarsa y en los fundamentos del decreto, el Gobierno señaló que la empresa tenía obras en curso de las que no podía desvincularse en el corto plazo sin comprometer su finalización o asumir responsabilidades y contingencias.

El complejo hidroeléctrico de Santa Cruz quedó incluido entre esos casos y por eso, para instrumentar la transferencia, el Poder Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Energía a coordinar con Enarsa las medidas necesarias y dispuso el traslado de los créditos presupuestarios correspondientes.

Un contrato que atraviesa distintas gestiones

La Barrancosa integra el complejo hidroeléctrico del río Santa Cruz junto con Cóndor Cliff, que en el gobierno anterior eran identificadas con los nombres de Gobernador Jorge Cepernic y Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner, respectivamente.

El decreto de abril de este año restituyó las denominaciones originales a ambas represas cuya construcción fue adjudicada en agosto de 2013 al consorcio integrado por Electroingeniería, China Gezhouba Group Company Limited e Hidrocuyo.

El recorrido contractual incluyó sucesivas modificaciones y cambios en la administración estatal del proyecto, con varias adendas suscriptas entre 2014 y 2022, además del paso de las funciones de comitente a la empresa entonces denominada Integración Energética Argentina (IEASA), que posteriormente recuperó el nombre Enarsa.

El financiamiento original se estructuró con China Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China, mediante una línea de crédito por u$s4.714,35 millones.