Línea F de subte: recrudece la batalla en torno a la expropiación de la disquería Zivals

La construcción de la Línea F del subte que proyecta el gobierno porteño se encontró con una oposición que no estaba en los planes de Jorge Macri y su gabinete. Ocurre que, con el antecedente de una movilización que reunió a más de 500 personas en un abrazo simbólico al edificio ubicado en la esquina de Callao y Corrientes, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados debatirá un proyecto de ley que apunta a proteger a la histórica librería y disquería Zivals. La iniciativa busca frenar la expropiación y eventual demolición del inmueble para la traza del nuevo corredor subterráneo. En paralelo, el Gobierno de la Ciudad avanza en el proceso licitatorio para adjudicar las obras a fin de año. Ante ese escenario, la disquería rechaza cualquier esquema de convivencia o traslado que altere su permanencia.

El proyecto impulsado en la Cámara baja por el diputado Esteban Paulón propone declarar Bien de Interés Histórico Nacional al inmueble de Callao 373. La medida se encuadra en los términos de la Ley 12.665 y sus modificatorias, en reconocimiento a la trayectoria cultural del espacio fundado en marzo de 1971.

Al mismo tiempo, el articulado establece que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos fijará los alcances de la protección patrimonial. Hasta que ese organismo se expida, la norma prohíbe realizar demoliciones totales, parciales o modificaciones sustanciales sin su autorización previa.

"Desde su apertura en marzo de 1971, Zivals ha desarrollado una trayectoria de más de cinco décadas como espacio de encuentro entre lectores, músicos, artistas y públicos diversos. Su permanencia constituye una expresión de la historia cultural de la Ciudad de Buenos Aires", argumentó Paulón en los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto cuenta además con giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su tratamiento técnico.

Compulsa licitatoria por la Línea F y el rechazo a la "convivencia"

Por el lado de la infraestructura, la administración porteña busca completar en diciembre la evaluación técnica para adjudicar el proyecto e iniciar los trabajos en los primeros meses de 2027. La compulsa del corredor de 9,8 kilómetros y 12 estaciones enfrenta a dos potentes consorcios.

De un lado compite la alianza entre CITIC Construction y Ranken Railway Construction junto a las locales Supercemento, Eleprint y Panedile. Del otro lado se ubica el grupo conformado por la firma Roggio y la italiana Ghella. Ambos grupos presentaron ofertas técnicas en octubre para el tramo entre Barracas y Palermo.

Frente al avance del proceso licitatorio y las conversaciones iniciadas por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño para compatibilizar la estación Callao con la permanencia del comercio, la conducción de Zivals sentó una posición tajante.

A través de una carta abierta firmada por Fernando Laviz, titular del establecimiento, la disquería rechazó cualquier plan de integración o reducción operativa. La firma sostuvo que una relocalización o fragmentación destruiría la continuidad histórica del lugar.

"La familia Zivals está profundamente agradecida y feliz por todo el apoyo recibido. Saber que no estamos solos nos hace más fuertes. Con mi tío, que tiene 93 años, nunca imaginamos que el acompañamiento iba a ser tan masivo y tan conmovedor", expresó Fernando Laviz tras la movilización del fin de semana.

El responsable de la tienda agregó: "Invitamos a las autoridades a reflexionar sobre lo que significa Zivals para la historia de Buenos Aires. No se trata solamente de un comercio, sino de un espacio que forma parte de la memoria afectiva de miles de personas. Creemos que el progreso de la ciudad y la preservación de su patrimonio cultural pueden y deben ir de la mano".

La situación de Zivals y su peso cultural

El reclamo por el inmueble traspasó los límites locales e impactó en la prensa internacional, con coberturas dedicadas a la pérdida de identidad en las grandes metrópolis.

A nivel de la Ciudad, la disquería ya fue reconocida este año como Sitio de Interés Cultural por la Legislatura porteña a partir de un proyecto impulsado por la legisladora Graciana Peñafort. Con 55 años de trayectoria, el comercio se consolidó como un referente en tango, rock, jazz y música clásica. En 2007 incorporó al sello Acqua Records, fortaleciendo su perfil de especialista en música popular argentina.

El desarrollo de la Línea F responde a la autorización aprobada por la Legislatura porteña mediante la Ley 670 sancionada en noviembre de 2001. En 2025, la Ciudad adjudicó la consultoría de arquitectura e ingeniería a la unión de UPU y Asociados, IATASA y ATEC.